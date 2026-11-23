Weerarada ay Ukraine sheegatay inay ku qaadday maraakiib Ruushku leeyahay oo ku dhow Liibiya ayaa saameynta dagaalka ku sii fidiyay gudaha badda Mediterranean-ka, taasoo Moscow ku dhalisay digniino, halka mas’uuliyiinta Liibiyana ay cambaareeyeen khataraha ku wajahan amniga gobolka iyo marinnada tamarta.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa sheegay in toddoba diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo badeed, kuwaas oo lagu farsameeyay Ukraine, ay ku quusiyeen xeebaha Liibiya markabka dagaalka Ruushka ee Merkury, isla markaana ay burburiyeen helikobtar militari oo noociisu yahay Ka-27. Merkury oo adeegga la geliyay sannadkii 2023 ayaa ka mid ahaa maraakiibta dagaal ee ugu cusub Ruushka.
Zelenskyy ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ukraine ay duqeeyeen markabka xamuulka ee MV Angara, kaas oo uu Moscow ku eedeeyay inay hub ku daabuli jirtay.
“Waxaan sii wadaynaa hawlgallada ka socda biyaha loo asteeyay,” ayuu yiri Zelenskyy.
Cawaaqib xanuun badan
Kremlin-ka ayaa qiray hadalka Zelenskyy, balse ma uusan xaqiijin in markabka dagaalka la quusiyay. Dmitry Peskov, afhayeenka Kremlin-ka, ayaa hawlgalkan la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow Liibiya, iyo sidoo kale weerarrada lagu qaaday maraakiibta xamuulka Ruushka ee badda Baltic-ga, ku tilmaamay “isbeddel aad u khatar badan.”
“Wasaaradda Difaaca ayaa arrintan gacanta ku haysa, xogtana waxaa sidoo kale laga soo gudbin doonaa Wasaaradda Difaaca haddii loo arko inay habboon tahay,” ayuu yiri Peskov.
Peskov ayaa intaas ku daray in Ruushku sii wadi doono weerarrada baaxadda leh ee ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray kaabayaasha milatari ee Ukraine, isagoo ka digay in duqeymahaasi ay “cawaaqib aad u xanuun badan u keeni doonaan nidaamka Kyiv.”
Hadalladan ayaa yimid kaddib markii diyaarado aan duuliye lahayn ay Axaddii weerareen markab Ruushku leeyahay oo ku xirnaa Benghazi iyo markab kale oo xamuul ah oo badda ka baxsan, sida ay sheegeen mas’uuliyiin Liibiyaan ah iyo warbaahinta maxalliga ah. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in weerarka ka dhacay dekedda ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof, oo ay ku jiraan shaqaale Ruush iyo Liibiyaan ah.
Wararka Liibiya ayaa sheegay in markabka badda ka baxsan uu watay calanka Malta, isla markaana shaqaalihii laga daadgureeyay. Si kastaba, Zelenskyy ayaa markabka ay ciidamada Ukraine beegsadeen ku tilmaamay mid Ruushku leeyahay.
Maamulka bariga Liibiya ayaa sheegay in markabku u istaagay inuu shidaal iyo sahay qaato xilli uu dib ugu sii jeeday Ruushka. Waxa uu sheegay in mas’uuliyiintu Moscow kala kaashanayaan baaritaan wadajir ah.
Golaha Madaxtooyada Liibiya ayaa weerarrada ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah madaxbannaanida dalka. Waxa uu ka digay in Liibiya loo adeegsado goob ay ka dhacaan colaado shisheeye ay khatar gelin karto amniga badda Mediterranean-ka isla markaana ay halis gelin karto sahayda tamarta.
War-saxaafadeed uu saxiixay guddoomiye ku-xigeenka Golaha, Musa al-Koni, ayaa lagu sheegay in weerarradu ay ku dhaceen dekedda Benghazi iyo xarun muhiim ah, taasoo sababtay burbur iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah.
Goluhu wuxuu Ukraine ku eedeeyay “mas’uuliyadda buuxda,” isagoo weerarrada ku tilmaamay “ku-dhawaaqid dagaal oo ka dhan ah dawladda Liibiya.” Waxa kale oo uu Kyiv uga digay inay Liibiya ka dhigto “goob lagu kala aargoosto.”
Mas’uuliyiinta Liibiya ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin sharci iyo diblomaasiyadeed, oo ay ku jirto in arrinta loo gudbiyo Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo hay’ado kale oo caalami ah. Goluhu wuxuu codsaday kulan degdeg ah oo Golaha Ammaanka ah, wuxuuna ku baaqay in Zelenskyy lagu daro liiska argagixisada.
‘Walaac culus’
Goluhu wuxuu sidoo kale guddiyada milatari ee wadajirka ah ee Liibiya ka codsaday inay si degdeg ah u kulmaan, wuxuuna dalbaday baaritaan caalami ah oo dhexdhexaad ah oo hufan.
“Madaxbannaanida, amniga iyo midnimada dhuleed ee Liibiya ma aha wax gorgortan laga geli karo,” ayuu yiri.
Hawlgalka Taageerada Qaramada Midoobay ee Liibiya ayaa si gaar ah u muujiyay “walaac culus,” wuxuuna ku baaqay “baaritaan degdeg ah, madax-bannaan oo hufan.”
“Liibiya ma awooddo, mana aha inay noqoto goob dagaal oo ay ku loollamaan colaado shisheeye,” ayuu howlgalka ku sheegay barta X.
Maamulka fadhigiisu yahay Tripoli ayaa sidoo kale ka soo horjeestay in dekedaha iyo xarumaha rayidka loo adeegsado hawlgallo la xiriira colaado ka socda dibadda. Waxa uu ka digay in dhaqdhaqaaqyada milatari ama saadka ay khatar gelin karaan amniga iyo madaxbannaanida Liibiya.
Weerarada la soo sheegay waxay muujinayaan sida ay u ballaarteen hawlgallada Ukraine ee ka dhanka ah maraakiibta Ruushka, kuwaas oo gaadhay badda Baltic-ga ilaa badda Mediterranean-ka.
Sabtidii, diyaarado aan duuliye lahayn ayaa ku dhacay markabka xamuulka Ruushka ee Sparta II oo ku sugnaa bariga badda Baltic-ga. Militariga Finland ayaa sheegay in ay u badan tahay in Ukraine ay ka dambeysay. Markabku wuxuu markii dambe u dhacay biyaha Finland, halkaas oo 16-kii shaqaale ee saarnaa loogu wareejiyay markab kale oo Ruushku leeyahay.
Weerarada la soo sheegay ee ka dhacay meel u dhow Liibiya ma ahayn kuwii ugu horreeyay ee lagu qaado maraakiibta Ruushka ee xeebaha Waqooyiga Afrika. Bishii Maarso, markab Ruushku leeyahay oo qaada gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ayaa ku quusay xeebaha Liibiya, kaddib weerar uu Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku eedeeyay Ukraine.
Markabku wuxuu ka tirsanaa waxa loogu yeero maraakiibta qarsoon ee Ruushka, kuwaas oo qaada shidaal iyo gaas iyagoo ka dhuumanaya xayiraadaha reer Galbeedka. Ukraine waxay qiratay qaar ka mid ah weerarrada lagu qaaday maraakiibta kooxdan, oo ay ku jirto weerar ka dhacay badda Mediterranean-ka bishii Diseembar ee sannadkii hore.
Colaadda ayaa sidoo kale ka sii socotay gudaha Ukraine. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in weerarrada Ruushka ay Isniintii gobolka Kyiv ku dileen ugu yaraan 12 qof, oo ay ku jiraan dad ku dhintay dhisme dabaqyo ah iyo supermarket.
<p duullaan buuxa oo Ruushku ku qaaday Ukraine, kaas oo billowday sannadkii 2022, ayaa dilay boqolaal kun oo qof, malaayiinna barakiciyay.
Liibiya ayaa weli u nugul faragelinta dibadda, kaddib sannado badan oo colaado iyo xasillooni-darro ah oo ka dhashay afgembigii Moammar Gadhafi ee 2011.
Dalku wuxuu weli u qaybsan yahay dowladda uu Qaramada Midoobay aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli, oo uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Abdulhamid Dbeibah, iyo maamul ka jira bariga oo ay taageerto taliyaha milatari Khalifa Hifter.