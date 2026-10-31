Jaad iyo Faransiiska oo dib u bilaabaya dhoolatusyada wadajirka ah iyadoo xiriirkoodu soo hagaagayo

Diyaaradaha dagaalka Faransiiska iyo diyaarado xamuul ah ayaa bisha Nofembar ku hakan doona Jaad, halkaas oo ay tababar militari kula qaadan doonaan ciidamada Jaad, taas oo muujinaysa dadaallada labada dal ay ku hagaajinayaan xiriirkooda oo xumaaday sannadkii 2024.
Xavier Rival, afhayeenka Taliyaha Guud ee Ciidamada Difaaca Faransiiska, ayaa sheegay in hakadku uu qayb ka noqon doono dhoolatus wadajir ah oo ay ka qaybgalayaan ciidamada qalabka sida ee Côte d’Ivoire, Gabon iyo Faransiiska.
Xiriirka u dhexeeya Jaad iyo quwaddii gumaysiga ee hore ayaa si weyn u xumaaday kaddib markii Madaxweyne Mahamat Idriss Déby Itno uu bishii Nofembar 2024 soo afjaray heshiiskii iskaashiga milatari ee labada dal. Ciidamada Faransiiska ayaa markii dambe dhammaystiray ka bixitaankoodii Jaad horraantii 2025.