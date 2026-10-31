 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian Military
Breaking News
Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia to Assume Historic Presidency of UN Security CouncilKenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia to Assume Historic Presidency of UN Security Council
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Jaad iyo Faransiiska oo dib u bilaabaya dhoolatusyada wadajirka ah iyadoo xiriirkoodu soo hagaagayo

Follow
By Newsroom October 31, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 5 hours ago 1-minute read
Chad Quietly Revives French Defense Partnership
Chad Quietly Reestablishes Its Defense Partnership With France

Diyaaradaha dagaalka Faransiiska iyo diyaarado xamuul ah ayaa bisha Nofembar ku hakan doona Jaad, halkaas oo ay tababar militari kula qaadan doonaan ciidamada Jaad, taas oo muujinaysa dadaallada labada dal ay ku hagaajinayaan xiriirkooda oo xumaaday sannadkii 2024.

Xavier Rival, afhayeenka Taliyaha Guud ee Ciidamada Difaaca Faransiiska, ayaa sheegay in hakadku uu qayb ka noqon doono dhoolatus wadajir ah oo ay ka qaybgalayaan ciidamada qalabka sida ee Côte d’Ivoire, Gabon iyo Faransiiska.

- Advertisement -

Xiriirka u dhexeeya Jaad iyo quwaddii gumaysiga ee hore ayaa si weyn u xumaaday kaddib markii Madaxweyne Mahamat Idriss Déby Itno uu bishii Nofembar 2024 soo afjaray heshiiskii iskaashiga milatari ee labada dal. Ciidamada Faransiiska ayaa markii dambe dhammaystiray ka bixitaankoodii Jaad horraantii 2025.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,192 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.