Madxweynaha Cyril Ramaphosa ayaa ku guuleystay muran maxkamadeed oo ku saabsanaa go’aankii guddi madax-bannaan oo baarlamaanka ka tirsan uu ku sheegay in uu hayo kiis uu ka jawaabo, kaas oo la xiriiray xatooyada 580,000 oo doollar oo laga dhacay beertiisa Phala Phala.
Maxkamadda Sare ee Western Cape ayaa xukuntay in guddigu si sharci-darro ah u dhaqmay, uu ka tallaabay xadka awoodda loo igmaday, isla markaana uu khaladaad sharci galay. Sidaas darteed, waxay gebi ahaanba burisay warbixinta, taas oo meesha ka saartay saldhiggii hannaanka xil-ka-qaadista ee hadda socda.
Xisbiyada mucaaradka ayaa weli racfaan ka qaadan kara xukunka. Xukunku laftiisu ma go’aaminayo in Ramaphosa uu wax khalad ah galay iyo in kale. Muranka, oo qarxay sannadkii 2022, ayaa sii waday inuu hadheeyo madaxtinimadiisa, xitaa ka dib markii baaritaanno dhowr ah ay ka nadiifiyeen wax khalad ah.