ANC-da Koonfur Afrika oo doorashooyinka deegaanka ka gaartay natiijadii ugu liidatay abid

Doorashooyinka Dawladaha Hoose ee Koonfur Afrika ee 2026 ayaa lagu dhawaaqay inay ahaayeen kuwo xor iyo xalaal ah, iyadoo ka-qaybgalka codbixiyayaashu uu kor uga kacay 45.9% sannadkii 2021 ilaa 52%. Golaha Qaranka Afrika (ANC) ayaa weli ahaa xisbiga ugu weyn dalka, isagoo helay 30.76% codadka, halka Isbahaysiga Dimuqraadiga (DA) uu galay kaalinta labaad oo uu helay 24.64%, isagoo sidoo kalena sii haystay aqlabiyadda magaalada Cape Town. Xisbiga uMkhonto weSizwe (MK Party) ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Jacob Zuma ayaa kaalinta saddexaad ka galay dalka oo dhan, isagoo helay 9.76%.
Xisbiga Dagaalyahannada Xorriyadda Dhaqaalaha (EFF), oo uu hoggaamiyo Julius Malema, horayna loogu arkayay inuu khatar weyn ku yahay ANC-da, ayaa galay kaalinta afraad isagoo helay 6.22%. Inkastoo uu hoggaamiyay natiijada guud, ANC-du waxay wajahday waxqabadkeedii doorasho ee ugu liitay taariikhda, iyadoo lumisay aqlabiyad buuxda oo ay ku lahayd dhowr ka mid ah deegaannada magaalooyinka waaweyn, xilli ay sii kordhaysay qanacsanaan la’aanta ku aaddan adeeg-bixinta degmooyinka, shaqo la’aanta, dambiyada, iyo musuqmaasuqa.
DA-du waxay sii haysatay Cape Town, balse 127 ka mid ah 213-ka degmo ee dalka ayaa hadda leh goleyaal aan xisbi keli ahi aqlabiyad ku lahayn, taasoo waddada u xaaraysa wadaxaajoodyada isbahaysiyada. Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka (IEC) ayaa sheegay in doorashooyinku inta badan ahaayeen kuwo nabad ah, halka 90% codbixiyayaashii la wareystay ay u arkeen hannaanka mid xor ah, 91%-na ay sheegeen inuu ahaa mid xalaal ah.