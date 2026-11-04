Koonfur Afrikaanka oo codadkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hoose

Go’aamo yar oo ay qaadato dowladdu ayaa nolol maalmeedka dadka si toos ah ugu saameeya sida go’aannada ay gaaraan golayaasha degmooyinka, kuwaas oo wakiilladooda lagu doorto Doorashooyinka Dowladaha Hoose si ay uga jawaabaan baahiyaha iyo mudnaanta bulshooyinkooda.
Mas’uuliyadahooda waxaa ka mid ah bixinta adeegyada aasaasiga ah—oo ay ku jiraan biyaha, korontada iyo fayadhowrka—dayactirka waddooyinka degmooyinka, maaraynta qashinka iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Isku darka, go’aamadan waxay si toos ah u saameeyaan nolol maalmeedka dadka deegaanka.