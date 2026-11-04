 Skip to content
Wednesday, November 4, 2026 23 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:43
Muqdisho 27°C
Breaking: Soomaaliya oo diidday safiirka Israa’iil ee Waqooyi Galbeed iyo qorshaha safaarad looga furayo Hargeysa
Breaking News
Soomaaliya oo diidday safiirka Israa’iil ee Waqooyi Galbeed iyo qorshaha safaarad looga furayo HargeysaHRW Calls on Burkina Faso Government to Investigate Civilian KillingsKoonfur Afrikaanka oo codadkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hooseSpain’s Transport Minister Resigns Days After Deadly Train CrashAbdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becoming First Muslim Elected to U.S. SenateDemocrats oo ku guuleystay Aqalka Wakiillada US, si buuxdana ula wareegay gacan ku haynta Congress-kaSoomaaliya oo diidday safiirka Israa’iil ee Waqooyi Galbeed iyo qorshaha safaarad looga furayo HargeysaHRW Calls on Burkina Faso Government to Investigate Civilian KillingsKoonfur Afrikaanka oo codadkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hooseSpain’s Transport Minister Resigns Days After Deadly Train CrashAbdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becoming First Muslim Elected to U.S. SenateDemocrats oo ku guuleystay Aqalka Wakiillada US, si buuxdana ula wareegay gacan ku haynta Congress-ka
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Southern-Africa News English

Koonfur Afrikaanka oo codadkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hoose

Follow
By Newsroom November 4, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
South Africans Vote in Local Govt Elections
South Africans Cast Ballots in Local Government Elections

Go’aamo yar oo ay qaadato dowladdu ayaa nolol maalmeedka dadka si toos ah ugu saameeya sida go’aannada ay gaaraan golayaasha degmooyinka, kuwaas oo wakiilladooda lagu doorto Doorashooyinka Dowladaha Hoose si ay uga jawaabaan baahiyaha iyo mudnaanta bulshooyinkooda.

Mas’uuliyadahooda waxaa ka mid ah bixinta adeegyada aasaasiga ah—oo ay ku jiraan biyaha, korontada iyo fayadhowrka—dayactirka waddooyinka degmooyinka, maaraynta qashinka iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Isku darka, go’aamadan waxay si toos ah u saameeyaan nolol maalmeedka dadka deegaanka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,199 published stories
More stories
Keep reading

More from Southern-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.