Iyadoo codadka weli la tirinayo, Xisbiga Qaranka Afrika ayaa wajahaya natiijo sii xumaanaysa—ma aha oo keliya magaalooyinka, balse sidoo kale qaybo badan oo dalka ah. Xisbigu wuxuu sidoo kale luminayaa taageeradii uu ku lahaa degmooyinka iyo gobollada miyiga, halkaas oo uu mar haystay awood ku dhow gebi ahaanba, sida uu werinayo Daily Maverick.
Axadle Newsroom Southern-Africa News English
Natiijooyinka doorashada Koonfur Afrika ayaa muujinaya in xisbiyada mucaaradku helayaan taageero sii kordhaysa
Follow
Newsroom published Updated 58 minutes ago 1-minute read
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.