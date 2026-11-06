 Skip to content
Friday, November 6, 2026 25 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Natiijooyinka doorashada Koonfur Afrika ayaa muujinaya in xisbiyada mucaaradku helayaan taageero sii kordhaysa
Breaking News
Natiijooyinka doorashada Koonfur Afrika ayaa muujinaya in xisbiyada mucaaradku helayaan taageero sii kordhaysaTurkish Warships Sail to Somalia to Escort Fishing Vessel Amid Political TurmoilMucaaradka Soomaaliya oo cambaareeyay ciidamo la geeyay Maxkamadda Sare, Hassan Sheikh-na ku eedeeyay faragelin garsoorDR Congo to Test New Ebola Vaccines Amid Record OutbreakSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 23aadSida dastuurka Soomaaliya loo sameeyay Iyo Wax ka beddelkiisaNatiijooyinka doorashada Koonfur Afrika ayaa muujinaya in xisbiyada mucaaradku helayaan taageero sii kordhaysaTurkish Warships Sail to Somalia to Escort Fishing Vessel Amid Political TurmoilMucaaradka Soomaaliya oo cambaareeyay ciidamo la geeyay Maxkamadda Sare, Hassan Sheikh-na ku eedeeyay faragelin garsoorDR Congo to Test New Ebola Vaccines Amid Record OutbreakSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 23aadSida dastuurka Soomaaliya loo sameeyay Iyo Wax ka beddelkiisa
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Southern-Africa News English

Natiijooyinka doorashada Koonfur Afrika ayaa muujinaya in xisbiyada mucaaradku helayaan taageero sii kordhaysa

Follow
By Newsroom November 6, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 58 minutes ago 1-minute read
Election Results - South Africa's Opposition Parties Show Growth
South Africa Election Results Show Opposition Parties Gaining Ground

Iyadoo codadka weli la tirinayo, Xisbiga Qaranka Afrika ayaa wajahaya natiijo sii xumaanaysa—ma aha oo keliya magaalooyinka, balse sidoo kale qaybo badan oo dalka ah. Xisbigu wuxuu sidoo kale luminayaa taageeradii uu ku lahaa degmooyinka iyo gobollada miyiga, halkaas oo uu mar haystay awood ku dhow gebi ahaanba, sida uu werinayo Daily Maverick.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,203 published stories
More stories
Keep reading

More from Southern-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.