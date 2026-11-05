 Skip to content
Thursday, November 5, 2026 24 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:04
Muqdisho 29°C
Breaking: DR Congo Rebels Threaten Radio Station, Demand Approval to Broadcast
Breaking News
DR Congo Rebels Threaten Radio Station, Demand Approval to BroadcastKoonfur Afrika Oo Sugaysa Natiijooyinka Rasmiga Ah Ee DoorashadaUkraine’s Zelenskyy Says He Spoke With U.S. Envoys Ahead of Russia TalksSomalia’s Supreme Court Chief Justice Ousted Ahead of Expected Constitutional Amendment RulingMadaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii Maxkamadda Sare, dibna u soo celiyay kii ka horreeyaySomalia’s Currency Crisis Exposes Failures in Central Bank LeadershipDR Congo Rebels Threaten Radio Station, Demand Approval to BroadcastKoonfur Afrika Oo Sugaysa Natiijooyinka Rasmiga Ah Ee DoorashadaUkraine’s Zelenskyy Says He Spoke With U.S. Envoys Ahead of Russia TalksSomalia’s Supreme Court Chief Justice Ousted Ahead of Expected Constitutional Amendment RulingMadaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii Maxkamadda Sare, dibna u soo celiyay kii ka horreeyaySomalia’s Currency Crisis Exposes Failures in Central Bank Leadership
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Southern-Africa News English

Koonfur Afrika Oo Sugaysa Natiijooyinka Rasmiga Ah Ee Doorashada

Follow
By Newsroom November 5, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Now South Africa Waits for Election Results
South Africa Awaits Official Results From Its Election

Goobaha codbixinta ee dalka oo dhan, saraakiisha doorashadu waxay tirinayaan waraaqaha codbixinta iyadoo ay kormeerayaan wakiillada xisbiyada iyo goobjoogayaasha.

Marka la tiriyo, tirooyinka waxaa lagu samayn doonaa hubin rasmi ah ka hor inta aan loo gudbin xaqiijin iyo hanti-dhawr madax-bannaan.

- Advertisement -

Natiijooyinka kama dambaysta ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo toddoba maalmood gudahood. Hadda waxaa diiradda la saarayaa magaalooyinka waaweyn sida Johannesburg, Cape Town, eThekwini iyo Ekurhuleni, halkaas oo xisbiyadu ugu tartamayaan gacan ku haynta.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,201 published stories
More stories
Keep reading

More from Southern-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.