Koonfur Afrika Oo Sugaysa Natiijooyinka Rasmiga Ah Ee Doorashada

Goobaha codbixinta ee dalka oo dhan, saraakiisha doorashadu waxay tirinayaan waraaqaha codbixinta iyadoo ay kormeerayaan wakiillada xisbiyada iyo goobjoogayaasha.
Marka la tiriyo, tirooyinka waxaa lagu samayn doonaa hubin rasmi ah ka hor inta aan loo gudbin xaqiijin iyo hanti-dhawr madax-bannaan.
Natiijooyinka kama dambaysta ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo toddoba maalmood gudahood. Hadda waxaa diiradda la saarayaa magaalooyinka waaweyn sida Johannesburg, Cape Town, eThekwini iyo Ekurhuleni, halkaas oo xisbiyadu ugu tartamayaan gacan ku haynta.