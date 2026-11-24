Madaxweyne-ku-xigeenka ahna Wasiirka Maaliyadda, Ndaba Gaolathe, ayaa sheegay in cadaadiska miisaaniyadda Botswana, oo inta badan ay sababeen hoos u dhaca dakhliga dheemanka, uu u baahan doono in si nidaamsan loo maareeyo maaliyadda guud, in la qaado tallaabooyin siyaasadeed oo cusub iyo in la xoojiyo dadaallada lagu kala duwanaynayo dhaqaalaha.
Axadle Newsroom Southern-Africa News English
Wasiirka Maaliyadda Botswana: Tallaabooyinka lagu adkeynayo kharashaadka way sii socon doonaan
Follow
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.