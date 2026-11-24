TEHRAN, Iiraan – Guddoomiyaha baarlamaanka Iiraan Mohammad Bagher Ghalibaf ayaa sheegay in Tehran aanay wada-hadal la geli doonin Maraykanka ilaa Washington ay buuxiso toddoba shuruudood, isaga oo ka digay in xisaab-xumo ay sameeyaan cadowgeedu ay sii ballaarin karto colaadda.
Ghalibaf ayaa Maraykanka iyo xulafadiisa ugu baaqay in aanay qaadin tallaabooyin Iiraan u aragto khatar ku wajahan danaha ama amniga qarankeeda. Waxa uu sheegay in Tehran ay diyaar u tahay in ay si go’aan leh uga jawaabto tallaabo kasta oo colaadeed.
Waxa uu sidoo kale ka digay in khalad xisaabeed ay sameeyaan kuwa ka soo horjeeda Iiraan uu iska horimaadka ka gudbin karo xuduudihiisa hadda, isla markaana uu qaybo dheeraad ah oo gobolka ka mid ah ku soo dari karo dagaalka.
Iiraan ayaa shuruud uga dhigtay in ay dib ugu laabato wada-hadallada Washington dalabaad ay ka mid yihiin dammaanad qaadyo amni, gargaar dhaqaale iyo isbeddello lagu sameeyo habka loo maareeyo isu-socodka maraakiibta ee marinka Hormuz.
Ghalibaf ayaa Talaadadii sheegay in Iiraan aanay qaadi doonin tallaabooyin dheeraad ah, isla markaana aanay geli doonin wada-xaajoodyo ilaa dalabaadkeeda la buuxiyo, sida lagu sheegay hadallo ay tabisay Iran International. Waxa uu Maraykanka iyo xulafadiisa uga digay in ay dhayalsadaan awoodda ciidan ee Iiraan ama ay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah danaha iyo amniga qarankeeda.
Waxa uu sheegay in Tehran ay ka bixin karto jawaab go’aan leh tallaabo kasta oo colaadeed. Waxa uu intaa ku daray in xisaab-xumo ay sameeyaan cadowga Iiraan ay beddeli karto juqraafiyeedka goobta dagaalka, isla markaana ay iska horimaadka ka ballaarin karto baaxaddiisa hadda.
Dalabaadyada Iiraan waxaa ka mid ah in la joojiyo hawlgallada milatari ee ka dhanka ah dalka iyo xulafadiisa gobolka, gaar ahaan Lubnaan, halkaas oo dagaallada u dhexeeya Israa’iil iyo Xisbullah ay qayb ka noqdeen iska horimaadka ballaaran.
Tehran waxay sidoo kale dalbanaysaa in laga qaado cunaqabateynta dhaqaale ee Maraykanka, in la sii daayo lacagaha Iiraan ee lagu hayo bangiyada shisheeye iyo in la joojiyo waxa ay ku tilmaantay go’doominta badeed ee lagu hayo dekedaheeda. Iiraan waxa intaas dheer ay dalbatay magdhow ku saabsan khasaaraha ay sababeen weerarrada milatari iyo damaanad qaadyo ah in Washington aanay mustaqbalka weerarro kale ku qaadin dalka.
Marinka Hormuz ayaa ah arrin kale oo udub-dhexaad ah. Marin-biyoodkan istiraatiijiga ah waxa uu qaadaa qayb weyn oo ka mid ah shixnadaha shidaalka adduunka, Iiraanna waxay doonaysaa door weyn oo ay ku yeelato kormeerka isu-socodka maraakiibta, oo ay ku jirto samaynta nidaam cusub oo lagu nidaaminayo waddooyinka maraakiibta.
Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ma aysan soo saarin dukumenti rasmi ah oo taxaya dhammaan toddobada shuruudood. Dalabaadyada waxaa laga soo ururiyey hadallo ay jeediyeen saraakiil badan oo Iiraaniyiin ah, kuwaas oo warbixinahoodu ku kala duwanaayeen sida ay u qeexeen soo jeedimaha.
Ghalibaf, oo sidoo kale madax ka ah wafdiga wada-xaajoodka Iiraan, ayaa hore u sheegay in Tehran ay Washington ugu gudbisay soo jeedimaheeda dhexdhexaadinta Qatar, isla markaana ay sugayso jawaab rasmi ah. Waxa uu sheegay in heshiis uu weli suuragal yahay haddii Maraykanku uu dhowro ballanqaadyadiisa, kana fogaado waxa Iiraan u aragto dalabaad xad-dhaaf ah.
Washington ayaa sii wadday in ay Tehran ku cadaadiso tallaabooyin dhaqaale iyo milatari, iyada oo ku adkaysanaysa in barnaamijka nukliyeerka Iiraan uu qayb ka noqdo wada-xaajoodyo kasta. Labada dowladood ayaa weli isku khilaafsan shuruudaha heshiis ballaaran.
Khilaafkan ayaa soo ifbaxaya xilli xiisadaha gobolka ay weli sarreeyaan, taas oo walaac ka abuureysa in diblomaasiyadda hakad ku jirta ay isu beddeli karto dagaal cusub. Marinka Hormuz ayaa weli ah qodob weyn oo la isku hayo, iyadoo Iiraan ay doonayso in wax laga beddelo xeerarka maamula isu-socodka maraakiibta ka hor inta aan marinka si buuxda dib loogu furin.
Madaxda Iiraan ayaa marar badan sheegay in aanay doonayn in dalka si aan dhammaad lahayn ugu xayirmo xaalad aan ahayn dagaal ama nabad. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku adkaysanayaan in xal kasta oo diblomaasiyadeed uu wax ka qabto dalabaadka amni iyo dhaqaale ee Iiraan.
AXADLETM