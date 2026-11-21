Tacsi ayaa loo dirayaa kaddib geerida Phumzile Mlambo-Ngcuka, oo ahayd madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Koonfur Afrika iyo agaasimihii fulinta ee hore ee UN Women.
Axadle Newsroom Southern-Africa News English
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Koonfur Afrika Phumzile Mlambo-Ngcuka ayaa geeriyootay
Follow
Newsroom published Updated 6 hours ago 1-minute read
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.