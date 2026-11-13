Boko oo mar kale xaqiijiyay sida ay uga go’an tahay Botswana warshadda dheemanka

Iyadoo qiimaha dheemanka dabiiciga ahi uu hoos u sii dhacayay, Botswana waxay isu diyaarinaysaa inay sii xoojiso ka go’naanshaheeda warshaddan. Madaxweynaha Duma Boko ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in dalku labanlaabi doono saamigiisa shirkadda De Beers, oo uu gaarsiin doono 30%, tallaabadaas oo u muuqata mid ka hor imanaysa xaaladda suuqa oo sii adkaanaysa, ayuu Peter Fabricius oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Ammaanka qoray.
Dheemanku wuxuu dhaqan ahaan udub-dhexaad u ahaa dhaqaalaha Botswana, isagoo soo saara 70% ama ka badan dhoofinta dalka, ku dhowaad saddex-meelood meel dakhliga dowladda iyo qiyaastii rubuc wax-soo-saarka guud ee dalka (GDP). Fabricius wuxuu sheegay in iskaashiga 50-50 ah ee Botswana ay la leedahay shirkadda dheemanka ee Koonfur Afrika, oo ay weheliso saamiga tooska ah ee 15% ah ee Botswana ku leedahay De Beers, uu gacan ka geystay joogteynta waxqabadka dhaqaalaha iyo, suuragal ahaan, xasilloonida siyaasadeed.
Hase yeeshee, waaxdu waxay wajahaysay cadaadis isa soo tarayay tan iyo 2023, kaddib markii dhagxaanta shaybaarka lagu sameeyo ee ka jaban ay kordhiyeen saamigooda suuqa, halka baahida Shiinuhu ay daciiftay. Dhaqaalaha Botswana wuxuu hoos u dhacay 2.8% sannadkii 2024 iyo 0.7% kale sannadkii 2025. Iyadoo xaaladdaas la eegayo, ku dhawaaqista Boko waxay walaac gelisay dad badan oo arrimaha la socda. Fabricius wuxuu xusay in falanqeeye uu go’aanka ku tilmaamay “khamaara ay fursadihiisu si weyn uga soo horjeedaan Botswana”.