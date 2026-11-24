Nin 74 jir ah oo qaba cudurka Alzheimers ayaa nool laga helay kaddib markii uu 11 maalmood ku lumanaa kaymaha roobka ee Amazon ee dalka Brazil, isagoo sida ay sheegeen samatabbixiyeyaasha iyo warbaahinta maxalliga ah ku noolaa miro duurjoog ah, kuna seexanayay sariiro caleemo laga sameeyay.
Sagaal maalmood kaddib, gabadhiisa ay ayeeyada u tahay, Sara Montes, ayaa dab-damiyeyaasha ka codsatay inaysan joojin baadigoobka.
Muuqaal ay ku wadaagtay Instagram ayay ku sheegtay in mas’uuliyiintu qorsheynayeen inay hawlgalka joojiyaan Axaddii.
“Ha naga illoobina. Ha illoobina Awoowgay,” ayay ka bariday.
Sawirro la qaaday kaddib samatabbixinta ayaa muujinaya Mr dos Santos oo fadhiya isagoo nigis qaba, isla markaana u muuqda mid jahawareersan.
Muuqaal ay baahisay barta wararka ee g1 ayaa muujinaya dhowr nin oo kaynta ka soo saaraya, iyagoo ku sida bareelo aan rasmi ahayn.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa shalay sheegtay in Ferreira dos Santos, oo hore u ahaan jiray macdan-qode aan rasmi ahayn isla markaana aqoon u lahaa kaymaha roobka, uu noolaa isagoo cunaya miraha geedka buriti, oo asal ahaan ka soo jeeda Amazon, iyo isagoo ka cabbaya biyo laga helay ilo dabiici ah.
Nerivan da Silva, oo ah ilaaliye beereed, ayaa g1 u sheegay in kooxaha baadigoobku ay heleen sariiro uu Mr dos Santos ka sameystay caleemaha geedka acai, iyo raadad muujinayay inuu goobo ku wareegayay.
Kaymaha roobka ee cufan ee baadigoobku ka dhacay, dhirta qaro weyni waxay aragga ku koobi kartaa dhowr mitir oo keliya.
Mr dos Santos weli wuxuu ku jiray isbitaalka ilaa shalay subaxdii, sida ay sheegtay g1.