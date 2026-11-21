Tributes are being paid following the death of Phumzile Mlambo-Ngcuka, South Africa’s former deputy president and former executive director of UN Women.
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Former South African Deputy President Mlambo-Ngcuka Dies
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Newsroom published Updated 6 hours ago 1-minute read
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