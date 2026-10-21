QM oo ka digtay in ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe uu hurin karo fowdo gobolka ah

Qaramada Midoobay ayaa Golaha Ammaanka ugu baaqaysa inuusan si degdeg ah uga shaqayn ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, iyadoo ka digaysa in dagaalka Suudaan uu sii xumaynayo amni-darrada ka jirta xuduudda bari ee dalkaas. Valentine Rugwabiza, wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay, ayaa sheegtay in weerar 30-kii Juun ka dhacay Am-Dafock uu dilay dad rayid ah iyo shaqaale amni, uu barakiciyay 17,000 oo qof, isla markaana uu dhaawacay lix ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay.
Rugwabiza ayaa sheegtay in hawlgalka Qaramada Midoobay ee MINUSCA uu si degdeg ah uga jawaabay, isagoo gacan ka geystay dib u soo celinta awoodda dowladda iyo ka hortagga khasaare dheeraad ah. Intii u dhexaysay Juun iyo Sebtembar, dagaalyahanno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Ciidanka Wax-ka-caabbinta Sayidka ayaa lagu eedeeyay 26 dhacdo oo halis ah oo ka dhacay koonfur-bari, kuwaas oo ay ku jireen tacaddiyo galmo iyo afduubka 68 qof oo rayid ah—qiyaastii 40 ka mid ahna ay carruur ahaayeen.
In kasta oo 1,907 dagaalyahan hubka laga dhigay tan iyo Luulyo 2025, golayaasha degmooyinkuna ay hadda ka hawlgalaan 127 ka mid ah 177-ka degmo ee dalka, haddana meelo ballaaran ayaa weli aan xasilloonayn. Ku dhowaad laba milyan oo qof ayaa la kulmay cunto-yaraan ba’an intii u dhexaysay Abriil iyo Agoosto, halka maalgelinta qorshaha bani’aadantinimo ee Qaramada Midoobay ay ahayd wax ka yar kala bar lacagtii loo baahnaa.