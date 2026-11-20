Zimbabwe waxay Miisaaniyadda 2027 u qoondaysay wasaaradaha la xiriira amniga lacag dhan ZWG59.5 bilyan, iyadoo qorshahan kharash-bixinta uu soo bandhigay Wasiirka Maaliyadda Mthuli Ncube xilli dalka uu wajahayo cadaadis sii kordhaya oo ka dhashay abaar ay keeni karto dhacdada El Niño. Wasaaradda Difaaca waxay heli doontaa ZWG23.4 bilyan, halka Wasaaradda Arrimaha Gudaha loo qoondeeyay ZWG20.5 bilyan, Xafiiska Madaxweynaha iyo Golaha Wasiirrada-na ZWG15.6 bilyan.
Qoondayntan ayaa sii xoojisay su’aalaha laga qabo mudnaanta kharash-bixinta dowladda xilli beeraha, sugnaanta cuntada iyo adkaysiga isbeddelka cimiladu ay wajahayaaan culays. Awood-siinta dhallinyarada waxaa loo qoondeeyay ZWG1.6 bilyan, halka miisaaniyaddu saadaalisay hoos-u-dhac dhan ZWG3.2 bilyan.
Caafimaadka waxaa loo qoondeeyay ZWG33.7 bilyan, halka Waxbarashada Hoose iyo Sare ay heli doonto ZWG46.8 bilyan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli jira walaac ku saabsan in qoondayntani ay horseedi doonto adeegyo dadweyne oo wanaagsan, marka la eego farqiga joogtada ah ee u dhexeeya lacagaha lagu ansixiyo Miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ugu dambayn loo diro wasaaradaha dowladda.