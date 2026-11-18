MUQDISHO, Soomaaliya | Nofeembar 18, 2026 | Khudbaddii kululayd ee uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud telefishinka uga jeediyay Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u ruxday saaxadda siyaasadda, balse waxay dhalisay su’aal ay u badan tahay in Abu Dhabi aysan u baahnayn inay ka jawaabto. Imaaraadku si kedis ah uma beddelin siyaasaddiisii; balse xaaladdii siyaasadeed ee madaxweynaha ayaa isbeddeshay, laba iyo toban maalmood kaddib markii Maxkamadda Sare ay ku dhawaaqday in muddo-xileedkiisu dhammaaday.
Talaadadii, 17-kii Nofeembar, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la hadlay shacabka isagoo adeegsanaya telefishinka, wuxuuna farriintiisa ku saldhigay hal-ku-dheg fudud: walaalkaa gurigaaga dab ma qabadsiiyo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay Soomaalida gudaha iyo qurba-joogtaba in Imaaraadka Carabta uu heshiisyo dekedood la galay Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo isagoon ogolaansho ka haysan Muqdisho, uu abuuray ciidamo hubaysan oo ka baxsan taliska dowladda, isla markaana uu gacan ka geystay aqoonsigii ay Israa’iil siisay Waqooyi Galbeed. Wuxuu khudbaddiisa ku soo gabagabeeyay in Soomaaliyadii shalay aysan ahayn Soomaaliyada maanta. Wakaaladda Wararka ee Anadolu Agency ayaa baahisay eedeymahan.
Caqabadda ugu weyn ayaa ah waqtiga ay khudbaddu ku soo beegantay. Midkoodna arrimahan kama qarsoonayn madaxweynaha. Wargeyska Africa Confidential ayaa horay u weriyay in maamulkiisu uu ka shakisan yahay ku lug lahaanshaha Imaaraadka ee heshiiskii ay Itoobiya sanadkii 2024 la gashay Waqooyi Galbeed. Bishii Maarso 2025, wuxuu ku sugnaa Abu Dhabi, halkaas oo wakaaladda wararka rasmiga ah ee Imaaraadka (WAM) ay sheegtay inuu ku qaabilay madaxweynaha Imaaraadka. Bishii Jannaayo, Xasan Sheekh wuxuu ka soo muuqday telefishinka si uu ugu dhawaaqo in golihiisa wasiirradu ay laaleen dhammaan heshiisyadii lala galay Imaaraadka. Eedeyn kasta oo ku jirtay khudbaddii u dambeysay ee aan dib u raacay waxay salka ku haysaa dhacdooyin dhacay Disembar ama Jannaayo. Ma jiro tallaabo cusub oo muuqata oo Imaaraadku qaaday taas oo sharraxi karta khudbadda 17-ka Nofeembar. Isbeddelku wuxuu u muuqdaa mid ka dhacay Muqdisho, ee ma aha Abu Dhabi. Aragtidaydu waxay tahay in dhulkii hoos yiillay sharciyadda xafiiska ee madaxweynuhu uu gariiray, dhagaystayaasha lala hadlayayna ay ahaayeen kuwa gudaha, ee aysan ahayn Imaaraadka.
Shanta Eedeymood: Maxaa Xaqiiqo ah, Maxaase Aan ahayn?
Qaybo ka mid ah dooddii madaxweynaha ayaa ku dhisan xaqiiqooyin horay loo weriyay. Bishii Jannaayo, wargeyska Arab News ayaa sheegay in isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ee ka dagaallamaya Yemen ay weriyeen in Aidarous al-Zubaidi, oo ah hoggaamiyaha gooni-u-goosatada koonfurta Yemen, uu gaaray Abu Dhabi isagoo raacay diyaarad ka duushay Muqdisho. Bishii Disembar, wargeyska African Mirror ayaa weriyay in Imaaraadku uusan saxiixin bayaankii wadajirka ahaa ee ay soo saareen 21 dal oo ka soo horjeestay aqoonsigii ay Israa’iil siisay Waqooyi Galbeed. Qodobbadaasi waa kuwo jira. Hase yeeshee, wargeyska Khaleej Times ayaa weriyay in Imaaraadku uu sidoo kale guddoomiyay shirkii Jaamacadda Carabta ee lagu cambaareeyay aqoonsigaas, halka wargeyska Somali Guardian uu sheegay in Imaaraadku, bayaan wadajir ah oo uu la soo saaray Midowga Afrika, uu ku xaqiijiyay taageerada uu u hayo madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Ma helin wax caddaynaya in Abu Dhabi ay sababtay aqoonsigaas. Eedeyntaasi waxay weli tahay aragti laga aaminsan yahay Muqdisho, balse ma aha xaqiiqo sugan.
Eedeynta la xiriirta dekedaha ayaa ah tan ugu culus xagga sharciga, balse ah tan ugu yar ee wax laga qabtay dhanka ficilka. Wargeyska The Namibian ayaa weriyay in Waqooyi Galbeed ay uga jawaabtay baabi’intii bishii Jannaayo iyadoo ku adkaysatay in heshiisyadeedu ay weli yihiin kuwo ansax ah oo dhaqan-gal ah. Wargeyska Dawan ayaa isna weriyay in Puntland ay sheegtay in iskaashiga ay la leedahay Imaaraadka, oo uu ku jiro mashruuca dekedda Boosaaso, uu sii socon doono. Toban bilood kaddib, madaxweynuhu wuxuu weli magacaabayay isla saddexdaas dekedood. Baabi’in aan la fulin karin waxay ka dhigan tahay oo keliya hadal afka laga yiri. Abu Dhabi way awoodday inay sidaas ula dhaqanto. Haddii go’aankii Jannaayo uusan waxba ka beddelin xaqiiqada dhulka ka jirta, khudbad kale uma badna inay wax ka beddesho. Tani waxay mar kale farta ku fiiqaysaa in lala hadlayay dad kale.
Sannado Aamusnaan ah: Kaddibna Kala-tag Aan Waxba Beddelin
Inta badan muddo-xileedkiisa hadda jira, aamusnaantu waxay u adeegaysay danaha madaxweynaha. Machadka The Washington Institute ayaa xusay in kaddib markii Xasan Sheekh uu talada ku soo laabtay sanadkii 2022, Imaaraadku uu dib u bilaabay tababarka iyo mushaar-siinta ardayda ciidamada Soomaaliya, waana barnaamij hakad galay intii uu socday khilaafkii 2018 ee u dhexeeyay madaxweynihii isaga ka horreeyay. Sannadkiisii labaad iyo kii saddexaad, waxaa laga yaabaa inuu ka shakisnaa Imaaraadka, balse wuu sii waday la-macaamilkooda. Wargeyska Geeska ayaa booqashadiisii Maarso 2025 ku tilmaamay mid si weyn loogu fasirtay codsi taageero xilli Al-Shabaab ay khasaare culus ka geysanaysay Shabeellaha Dhexe. Ma aan xaqiijin karin ujeeddadaas anigoo soo xiganaya ilo rasmi ah, kuwaas oo kaliya sheegay in si diirran loogu soo dhaweeyay halkaas.
Burburku wuxuu yimid sannadkii afraad. Israa’iil ayaa aqoonsatay Waqooyi Galbeed 26-kii Disembar, 12-kii Jannaayona golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa baabi’iyay dhammaan heshiisyadii Imaaraadka, sida ay werisay warbaahinta Africanews. Wargeyska The New Arab ayaa weriyay in Waqooyi Galbeed, Puntland iyo Jubaland ay maalintii xigtay diideen tallaabadaas. Muqdisho waxay xiriirka u jartay saaxiib ay lacagtiisa iyo tababarkiisa ciidan adeegsanaysay, halka maamullada gobollada ee gacanta ku haya dekeduhu ay si fudud hawshooda u sii wateen sidii hore.
Sannadkii shanaad wuxuu bilowday bishii May, markaas oo, sida ay maxkamaddu sheegtay, uu dhammaaday muddo-xileedkii afarta sano ee madaxweynaha. Bishii Maarso, sida uu xusay wargeyska Kormeeraha, baarlamaanku wuxuu ansixiyay muddo-kororsi hal sano ah kaddib isku-dhacyo dhacay, balse mucaaradka iyo maamul-goboleedyadu way diideen inay aqoonsadaan. Wixii xilligaas ka dambeeyay, arrinta Imaaraadku way ka baxday inay ahaato khilaaf siyaasadda dibadda ah oo keliya, waxayna qayb ka noqotay loollanka siyaasadeed ee gudaha. 7-dii Oktoobar, wargeyska Dawan ayaa weriyay in madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed uu sheegay in safarkiisii Imaaraadku uu ahaa mid arrimo qoys la xiriira, isla markaana aan looga dhigan karin marmarsiiyo lagu beegsado siyaasiyiinta mucaaradka. Dhammaadkii Oktoobar, taliye hore oo sirdoonka soo maray ayaa ku eedeeyay hoggaamiyeyaasha Puntland, Jubaland iyo Waqooyi Galbeed inay ku kulmeen Imaaraadka si ay u qorsheeyaan isbahaysi ka dhan ah madaxweynaha. Xilligaas waxaan weriyay in sheegashadaasi aysan ahayn mid la xaqiijiyay, isla markaana aan la soo bandhigin wax heshiis ah. Ma qaadi karto culeyska dooddan, balse waxay muujinaysaa in sheekadaasi ay horay u wareegaysay, iyadoo diyaar u ah in la adeegsado marka ay timaado fursadda siyaasadeed.
Maxay Hadda u Dhacday: Qiimaha Aamusnaanta ayaa Isbeddelay
Wixii maqnaa wuxuu ahaa degdeg. Ilaa 5-tii Nofeembar, madaxweynuhu wuxuu ku doodi karay in muddo-xileedkiisu uu gaarayo ilaa May 2027, doorashooyinkuna ay sugi karaan ilaa Abriil ama May. Fiidnimadii 4-tii Nofeembar, sida uu weriyay wargeyska Ahram, wuxuu ku dhawaaqay xil-ka-qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare. Maalintii xigtay, Maxkamadda Sare waxay sheegtay in xil-ka-qaadistaasi ay waxba kama jiraan tahay, waxayna xukuntay in muddo-xileedkiisu uu dhammaaday 15-kii May, in muddo-kororsigu uu sharci-darro ahaa, isla markaana doorashooyinka lagu qabto muddo 90 maalmood ah kaddib 30 maalmood oo lagu heshiiyo xeerarka doorashada, inkastoo warbixinnadu aysan caddayn taariikhda uu jadwalkaasi ka bilaabanayo. Maalintii Jimcaha, wargeyska Dawan ayaa weriyay in xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud uu diiday xukunka, halka warbaahinta Hiiraan ay werisay in madaxweynuhu uu dib u soo celiyay guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare, Ibrahim Idle Suleiman, kaas oo la dhaariyay maalintii Sabtida. Laba iyo toban maalmood kaddib, madaxweynuhu wuxuu shacabka kala hadlay arrinta Imaaraadka.
Isku-xigxiga dhacdooyinkaas, aragtidayda, wuxuu sharraxayaa sababta waqtigan loo doortay. Ma caddayn karo ujeeddada rasmiga ah; kaliya kuwa ku sugan Villa Somalia, oo ah madaxtooyada, ayaa og. Balse sida ay dhacdooyinku isugu xigaan way adag tahay in la iska indho-tiro. Muddo saddex sano ah, Imaaraadku wuxuu madaxweynaha ugu fadhiyay qiimo ka badan saaxiibnimo marka loo eego cadawtnimo. Sannadkii afraad, waxaa caddaatay in saaxiibkaasi uusan xakamayn doonin maamul-goboleedyada. Bishii Nofeembar, kaddib markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday in muddo-xileedkiisu dhammaaday, Imaaraadku wuxuu yeeshay qiimo siyaasadeed oo ka badan marka laga dhigo cadaw. Madaxweyne aan si toos ah ugu jawaabi karin garsoorayaasha wuxuu weli u jawaabi karaa Abu Dhabi. Waxaan u malaynayaa inuusan markii labaad weerari karin maxkamadda, sababtoo ah isku-daygiisii uu xilka kaga qaadayay guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa fashilmay. Imaaraadku, taa beddelkeeda, waa cadaw ka baxsan gacanta garsoorayaasha Soomaaliya, isla markaana ah mid aysan dhaleeceeyayaasha gudaha badankoodu difaaci karin iyagoon la kulmin eedeymo khiyaano qaran.
Afar Faa’iido: Waxa ay Khudbaddu ka Soo Hoynayso Gudaha
Afar faa’iido oo gudaha ah ayaa ka dhalanaya arrintaas, sida aan u akhriyo. Tan koowaad waa fursad lagu mideeyo taageerayaasha si ay uga hor-tagaan khatar aan ahayn maxkamadda. Maalintii khudbadda, wargeyska Dawan ayaa weriyay in Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macallin Fiqi uu bartiisa Facebook ku qoray in la xiro idaacadaha iyo wariyeyaasha u shaqeeya Imaaraadka, isla markaana maleeshiyaadka uu hubaysiiyay Imaaraadku lagu daro liiska argagixisada. Ma uusan magacaabin idaacad, wariye ama maleeshiyo, mana uusan soo bandhigin wax caddayn ah. Ujeeddo kastaba ha laga lahaadee, dareenka waxaa laga weecinayaa cidda xaqa u leh inay xukunka hayso, waxaana loo weecinayaa cidda daacadda u ah qaranka.
Faa’iidada labaad waa cadaadis la saarayo maamul-goboleedyada iyo mucaaradka. Wargeyska Somali Guardian ayaa weriyay in Golaha Mustaqbalka Soomaaliya, oo ah isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka, ay ku jiraan madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland, kuwaas oo ah isla labada maamul ee xiriirka dekedaha iyo amniga la leh Imaaraadka. Marka ay Muqdisho ku tilmaanto xulafada Imaaraadka inay yihiin khaayimiin, waxay sidoo kale calaamadinaysaa siyaasiyiinta diiday muddo-kororsiga ee hadda daliishanaya xukunka Maxkamadda Sare ee u xaglinaya dhankooda. Khilaaf dastuuri ah ayaa loo rogayaa dagaal lagu difaacayo madax-bannaanida, taasina waa fagaare uu madaxweynuhu ku sugan yahay meel uga wanaagsan.
Tan saddexaad waa gabbaad dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed. Kaddib kala-taggii Jannaayo, Soomaaliya waxay heshiisyo difaac la saxiixatay Qadar iyo Sacuudi Carabiya, sida ay weriyeen Dawan iyo Al Jazeera. Afar maalmood ka hor khudbadda, wargeyska The Star ayaa weriyay in Turkiga iyo Qadar ay kala saxiixdeen heshiis difaac oo dhexmara. Heshiiskaasi wuxuu ilaalinayaa Turkiga iyo Qadar, ee ma ilaalinayo Soomaaliya. Hase yeeshee, wuxuu muujinayaa isku-soo-dhawaansho u dhexeeya Ankara, Dooxa iyo Riyaad, khilaaf sii kululaada oo lala galo Imaaraadkuna wuxuu ku habboon yahay isbahaysigaas. Waxaan rumaysanahay in Qadar ay la wareegtay qayb ka mid ah mushaaraadkii askarta ee uu horay u bixin jiray Imaaraadku, balse ma aan xaqiijin karin arrintaas, sidaa darteed waxay weli tahay falanqayn ee ma aha xaqiiqo. Faa’iidada afraadna waa tan ugu fudud: muddo dhowr maalmood ah, dooddii dadweynuhu waxay u weecanaysaa dhanka Imaaraadka halkii ay ka ahaan lahayd xukunka maxkamadda.
Diidmooyinka iyo Khataraha: Waxa uu Waayi Karo
Doodda ugu xooggan ee ka soo horjeedda aragtidan waa heshiiskii Turkiga iyo Qadar, ee la saxiixay 13-kii Nofeembar, kaas oo ku soo beegmay isla muddadaas laba iyo tobanka maalmood ah. Waxaa laga yaabaa inuu ahaa kiciyaha dhabta ah sababtoo ah wuxuu madaxweynaha siiyay saaxiibbo aan ka soo horjeesanayn iska-hor-imaad. Akhristaydu way ka duwan tahay: heshiiskaasi wuxuu bixiyay gabbaad, halka go’aanka maxkamaddu uu bixiyay sababta. Gabbaadku wuxuu fududayn karaa jeedinta khudbad, balse sababtu waa tan ka dhigaysa mid lagama maarmaan ah. Ma jirin wax kale oo dhacay laba iyo tobankaas maalmood oo uga khatar badnaa luminta sharciyadda xafiiskiisa.
Diidmada labaad waxay khusaysaa maxkamadda lafteeda, xerada madaxweynuhuna waxay haysataa doodo aan si fudud loo iska indho-tiri karin. Warbaahinta Horseed Media ayaa werisay inuu ku dhawaaqay xil-ka-qaadista xilli Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Bashe Yusuf Ahmed uu dalka dibaddiisa ku maqnaa, isla markaana aan weli la dhagaysan kiiska, xukunkuna uu soo baxay maalin gudaheed, taas oo taageerayaashiisa u suurtagelisay inay ku doodaan in maxkamad la kala diray ay xukun ka dhan ah soo saartay. Bashe wuxuu sheegay, sida uu weriyay Dawan, in maxkamaddu ay dhagaysatay isla markaana go’aan ka gaartay kiiska muddo-xileedka isla maalintii lagu dhawaaqay xil-ka-qaadista. Ma aan xaqiijin karin sida ay wax u kala horreeyeen, warbixinnaduna way is-khilaafsan yihiin. Horseed Media ayaa werisay in Fiqi uu ku doodayo in garsoorayaashu ay ahaayeen dhinac ka mid ah doodda iyo garsooreyaal isku mar, isla markaana isla garsoorayaashaasi ay aqbaleen dastuurka cusub markii ay ansixiyeen doorashooyinkii Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle. Qoraal Soomaali ah oo lagu daabacay Facebook ayaa sidoo kale lagu shaaciyay in shirka jaraa’id ee Bashe uu qabtay 7-dii Nofeembar uu ka dhacay guriga Shariif, balse ma helin wax war ah oo arrintaas xaqiijinaya.
Caddaymaha ka dhanka ah mowqifka madaxweynaha ayaa ka xoog badan inta uu dhinaciisu qirayo. Wargeyska The East African ayaa sanadkii 2018 weriyay in Bashe uu magacaabay madaxweyne kale, Farmaajo. Bishii Agoosto, isla maxkamaddan ayaa laashay natiijadii doorashada Galmudug, sida uu weriyay Dawan, kaddib markii uu ku guulaystay xisbiga madaxweynaha laftiisa, xisbiguna wuu aqbalay xukunka. Kormeeraha ayaa weriyay in go’aanka muddo-xileedku uu ahaa mid ay si buuxda isugu raaceen shan garsoore, halka ConstitutionNet uu weriyay in maxkamaddu ay diiday qayb ka mid ah codsigii Shariif laftiisa. Laba khabiir oo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa 12-kii Nofeembar sheegay in xil-ka-qaadistu aysan marin habraacii dastuuriga ahaa, kaas oo u baahan ogolaanshaha baarlamaanka ama soo-jeedin ka timaadda Guddiga Adeegga Garsoorka, dowladduna way diiday bayaankooda. Dooddaydu uma baahna in maxkamaddu ay saxsan tahay. Waxay ku dhisan tahay xaqiiqada ah in maxkamadda ugu sarraysa Soomaaliya ay ku dhawaaqday in muddo-xileedkii madaxweynuhu dhammaaday, isla markaana mucaaradka, Puntland iyo Jubaland ay hadda daliishanayaan xukunkaasi.
Khatarta jirta ayaa ah in khudbaddu ay wiiqi karto isla natiijadii uu madaxweynuhu u baahnaa. Wuxuu u baahan yahay in Puntland iyo Jubaland ay ogolaadaan xeerarka doorashada, haddana hadalladiisu waxay hoggaamiyeyaashooda ku tilmaameen kuwo u adeega quwad shisheeye. Haddii ay dareemaan hanjabaad, waxay haystaan sabab kasta oo ay ugu sii dhawaadaan Abu Dhabi, taas oo ka dhigan in khudbaddu ay xoojin karto xiriirkii ay cambaaraysay. Muqdisho weli waxay haysataa ikhtiyaarro ka kharash yar: waxay aqbali kartaa muddada 30-ka maalmood ah ee maxkamadda, waxayna si toos ah ula xaajoon kartaa labada maamul. Imaaraadku sidoo kale wuxuu qaban karay wax intaas ka badan. Wuxuu sheegaa inuu taageero madax-bannaanida Soomaaliya, balse Muqdisho waxay leedahay Abu Dhabi waxay la macaamishay maamul-goboleedyada iyadoo dhinac maraysa caasimadda, taas oo ah dhaqan ay gobolladu u arki karaan mid sharci ah, Muqdishana ay u aragto mid cadawtnimo ah.
Toddobaadyada soo socda ayaa tijaabin doona akhriskan. Haddii diiradda madaxweynuhu ay si dhab ah u saaran tahay Imaaraadka, tallaabada xigta waa inay noqotaa mid la fulin karo, sida mamnuuciddii duullimaadyada ee lagu dhawaaqay bishii Jannaayo ama tallaabooyin ka dhan ah shirkadaha xiriirka la leh Imaaraadka ee ka hawlgala Muqdisho. Haddii khudbaddu ay ugu horrayn ku socotay Soomaalida, tallaabada xigta waxay khusayn doontaa wadahadallada doorashada iyo maxkamadda. Weli ma cadda in Abu Dhabi ay jawaab bixin doonto, ama in dalabaadka wasiirka gaashaandhiggu ay noqon doonaan siyaasad dowladeed halkii ay ka ahaan lahaayeen qoraal baraha bulshada lagu daabacay. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in albaabkiisu uu furan yahay haddii Imaaraadku muujiyo ixtiraam. Su’aasha ugu degdegga badan ayaa ah in albaabbada gudaha ee Soomaaliya ay weli u furan yihiin Garoowe, Kismaayo iyo mucaaradka Muqdisho — sababtoo ah khudbad ka dhan ah Abu Dhabi ma xallin karto arrintaas.
Xaqa jawaab-celinta: Dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxtooyada Soomaaliya lama weydiisan wax faallo ah ka hor inta aan la daabicin maqaalkan
TAARIIKHDA QORAAGA
Ismail Abukar waa saxafi madax-bannaan oo baaritaannada sameeya, kaas oo warbixinnadiisu ay diiradda saaraan Al-Shabaab, isla-xisaabtanka siyaasadeed, xarigga sharci-darrada ah iyo takooridda bulshooyinka laga tirada badan yahay ee Soomaaliya. Waa tafatire mutadawac ah oo ka tirsan Axadle, aasaasaha iyo tafatiraha The Field, iyo wada-aasaasaha iyo guddoomiyaha Ururka Xuquuqda Maxaabiista (OPR), oo ah urur bulsho oo madax-bannaan oo fadhigiisu yahay Muqdisho. Warbixinnadiisu waxay ku salaysan yihiin toddobo sano oo cilmi-baaris goobta ah, oo ay ku jiraan in ka badan 500 oo waraysi oo uu la yeeshay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la xukumay iyo dib-u-eegis lagu sameeyay in ka badan 400 oo kiis oo maxkamadaha ciidamada ah. Baaritaannadiisa waxaa lagu daabacay African Arguments, Lawfare, Pambazuka News, Review of African Political Economy, Baidoa Online iyo Axadle. Wuxuu shahaadada Master-ka (MA) ee Sharciga Caalamiga ah iyo Xuquuqul Insaanka ka haystaa Jaamacadda Nabadda (UPEACE). ORCID: 0009-0003-1435-3691.