 Skip to content
Tuesday, November 10, 2026 29 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 30°C
Breaking: Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee Jowhar
Breaking News
Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye Extends Condolences to Egypt After Train AccidentU.S. Deports Rwandan National Over 1994 Genocide AllegationsKoonfur Afrika oo xirtay sagaal Zimbabwean ah oo ku sii jeeday dagaalka Ruushka iyo UkraineRussell Brand Jailed for 10 Years and Six Months in the UKTrump says he was “only kidding” about offering UFC boss Dana White press roleMadaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye Extends Condolences to Egypt After Train AccidentU.S. Deports Rwandan National Over 1994 Genocide AllegationsKoonfur Afrika oo xirtay sagaal Zimbabwean ah oo ku sii jeeday dagaalka Ruushka iyo UkraineRussell Brand Jailed for 10 Years and Six Months in the UKTrump says he was “only kidding” about offering UFC boss Dana White press role
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Koonfur Afrika oo xirtay sagaal Zimbabwean ah oo ku sii jeeday dagaalka Ruushka iyo Ukraine

Follow
By Newsroom November 10, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
South Africa Arrests 9 Zimbabweans Headed for Russia-Ukraine War
South Africa Arrests Nine Zimbabweans Bound for Russia-Ukraine War

Sagaal muwaadin oo Zimbabwe ah ayaa lagu xiray Koonfur Afrika, kaddib markii lagu eedeeyay inay isu diyaarinayeen inay dibadda ugu safraan si ay uga dagaallamaan dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Eedeysanayaasha oo da’doodu u dhaxayso 20 ilaa 26 sano ayaa lagu qabtay Johannesburg, kuwaas oo shan ka mid ah lagu xiray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee OR Tambo, halka afarta kalena lagu qabtay hoteel ku yaalla Bruma.

Waxaa lagu soo oogayaa dacwado la xiriira Xeerka Nidaaminta Gargaarka Milatari ee Dibadda ee Koonfur Afrika, kaas oo mamnuucaya hawlaha calooshood u shaqeysiga ee aan la oggolaan. Mas’uuliyiintu ma aysan sheegin in dadka la sheegay in la qorayay ay qorsheynayeen inay u dagaallamaan Ruushka ama Ukraine, mana aysan shaacin hay’adaha lagu tuhunsan yahay inay abaabuleen qoristooda.

Xiritaannadan ayaa yimid xilli ay sii kordhayso walaaca laga qabo in muwaadiniin Afrikaan ah lagu dhex jiito colaadda. Zimbabwe ayaa horay u sheegtay in dhowr ka mid ah muwaadiniinteeda ay dhinteen kaddib markii loo qoray inay u dagaallamaan Ruushka, halka Koonfur Afrika ay gacan ka geysatay dib u soo celinta muwaadiniin la sheegay in la khiyaaneeyay si ay dagaalka ugu biiraan.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,208 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.