Koonfur Afrika oo xirtay sagaal Zimbabwean ah oo ku sii jeeday dagaalka Ruushka iyo Ukraine

Sagaal muwaadin oo Zimbabwe ah ayaa lagu xiray Koonfur Afrika, kaddib markii lagu eedeeyay inay isu diyaarinayeen inay dibadda ugu safraan si ay uga dagaallamaan dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Eedeysanayaasha oo da’doodu u dhaxayso 20 ilaa 26 sano ayaa lagu qabtay Johannesburg, kuwaas oo shan ka mid ah lagu xiray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee OR Tambo, halka afarta kalena lagu qabtay hoteel ku yaalla Bruma.
Waxaa lagu soo oogayaa dacwado la xiriira Xeerka Nidaaminta Gargaarka Milatari ee Dibadda ee Koonfur Afrika, kaas oo mamnuucaya hawlaha calooshood u shaqeysiga ee aan la oggolaan. Mas’uuliyiintu ma aysan sheegin in dadka la sheegay in la qorayay ay qorsheynayeen inay u dagaallamaan Ruushka ama Ukraine, mana aysan shaacin hay’adaha lagu tuhunsan yahay inay abaabuleen qoristooda.
Xiritaannadan ayaa yimid xilli ay sii kordhayso walaaca laga qabo in muwaadiniin Afrikaan ah lagu dhex jiito colaadda. Zimbabwe ayaa horay u sheegtay in dhowr ka mid ah muwaadiniinteeda ay dhinteen kaddib markii loo qoray inay u dagaallamaan Ruushka, halka Koonfur Afrika ay gacan ka geysatay dib u soo celinta muwaadiniin la sheegay in la khiyaaneeyay si ay dagaalka ugu biiraan.