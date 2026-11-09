Abaalmarinta Gobolka ee Tabaarak ICT oo Tallaabo Muhiim ah u ah Warshadaha Tiknoolajiyadda Soomaaliya

Abaalmarinta Gobolka ee Tabaarak ICT oo Muujinaysa Kobaca Qaybta Tiknoolajiyadda Soomaaliya
Q 경제ta dhijitaalka ah ee sii fidaysa ee Bariga Afrika waxay shirkadaha tiknoolajiyadda u furaysaa fursado cusub oo ay kaga qayb qaataan casriyeynta hay’adaha, xoojinta awoodda ururrada, iyo taageeridda ganacsiyada qaadanaya qalabka dhijitaalka ah. Aqoonsiga heer gobol wuxuu bixiyaa madal qiimo leh oo lagu soo bandhigo khibradda iyo saamaynta shirkadaha ka shaqeeya jawigan si degdeg ah u horumaraya.
Tabaarak ICT Solutions ayaa heshay aqoonsigaas kaddib markii ay ku guulaysatay Abaalmarinta Adeegga Sannadka ee Abaalmarinnada Tayada Gobolka ee Bulshada Bariga Afrika (EAC) 2026, kuwaas oo lagu qabtay Kigali, Rwanda, 2-da Nofeembar 2026. Iyadoo ay la tartamaysay hay’ado ka kala socday dalalka xubnaha ka ah EAC, shirkadda Soomaaliyeed waxay heshay aqoonsi heer gobol ah oo ku aaddan tayada adeeggeeda iyo kaalinteeda joogtada ah ee qaybta tiknoolajiyadda.
Iyadoo ku dhowaad labaatan sano oo waayo-aragnimo ah u leh Tiknoolajiyadda Macluumaadka iyo Isgaarsiinta, Tabaarak ICT Solutions waxay adeeg u fidisay hay’adaha dowladda, shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo ururro kale oo ku yaalla Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Taariikhdeedu waxay ka tarjumaysaa doorka sii kordhaya ee shirkadaha tiknoolajiyadda Soomaaliya ku leeyihiin dhisidda adeegyada dhijitaalka ah iyo ka caawinta ururrada inay casriyeeyaan hawlahooda.
Shirkaddu waxay bixisaa adeegyo tiknoolajiyadeed oo kala duwan, kuwaas oo ay ka mid yihiin nidaamyada software-ka, madalaha dhijitaalka ah, barnaamijyada moobilka, xalalka mareegaha, kaabeyaasha IT-ga, isku-xirka shabakadaha, amniga internetka, iyo la-talinta tiknoolajiyadda. Qalabkan ayaa si isa soo taraysa muhiim ugu noqonaya kor u qaadista hufnaanta, maaraynta macluumaadka, iyo xoojinta gudbinta adeegyada ee qaybaha kala duwan.
Soomaaliya, abaalmarintani waxay sidoo kale iftiiminaysaa kaalinta dalka ku leeyahay muuqaalka dhijitaalka ah ee ballaaran ee Bariga Afrika. Iyadoo hay’adaha iyo ganacsiyada gobolka oo dhan ay raadinayaan isbeddel dhijitaal ah, bixiyeyaasha tiknoolajiyadda ee leh khibrad wax-ku-ool ah iyo aqoon ku saabsan duruufaha maxalliga ah ayaa si wanaagsan ugu diyaarsan inay ka jawaabaan baahiyaha soo baxaya.
Aqoonsiga Kigali wuxuu daba socdaa dhowr guulood oo kale oo dhinaca tayada ah oo ay gaartay Tabaarak ICT Solutions. Shirkaddu waxay heshay shahaadada ISO 9001:2015 dhammaadkii 2025, waxayna ku guulaysatay Abaalmarinta Qaranka ee Tayada Soomaaliya sannadkii 2026. Abaalmarinteedii ugu dambaysay ee Abaalmarinnada Tayada Gobolka EAC waxay ku dhisantahay guulahaas, iyadoo muujinaysa muhiimadda ay leeyihiin heerar joogto ah oo laga dhowro jawi tiknoolajiyadeed oo si degdeg ah isu beddelaya.
Abaalmarintu waxay sidoo kale ka tarjumaysaa shaqada ay qabteen shaqaalaha shirkaddu, iyo kalsoonida ay macaamiisha iyo shuraakadu ku qabaan. Bixinta adeegyo tiknoolajiyadeed oo laga fuliyo qaybaha kala duwan waxay ku tiirsan tahay khibrad farsamo, wada-shaqayn dhow, faham ku saabsan baahiyaha macaamiisha, iyo diirad joogto ah oo lagu saaro horumarinta.
Iyadoo dalalka Bariga Afrika ay sii xoojinayaan iskaashiga gobolka isla markaana ay sii ballaarinayaan dhaqaalahooda dhijitaalka ah, shirkadaha tiknoolajiyaddu waxay ahaan doonaan xoogag muhiim ah oo horseeda horumar. Guusha Tabaarak ICT Solutions ee Kigali waxay astaan muhiim ah u tahay shirkadda, waxayna sare u qaadaysaa muuqaalka kaalinta Soomaaliya ee tiknoolajiyadda gobolka iyo heerka sare ee adeegyada.
Ku Saabsan Tabaarak ICT Solutions
Tabaarak ICT Solutions waa shirkad Soomaaliyeed oo hormuud ka ah tiknoolajiyadda, iyadoo ku dhowaad labaatan sano oo waayo-aragnimo ah u leh bixinta xalal iyo adeegyo ICT. Iyadoo ka shaqaysa Soomaaliya iyo gobolka Bariga Afrika, shirkaddu waxay la kaashataa hay’adaha dowladda, ganacsiyada gaarka loo leeyahay, iyo ururro kale si loo horumariyo isbeddelka dhijitaalka ah, loo casriyeeyo hawlaha, loona hagaajiyo gudbinta adeegyada. Iyada oo xoogga saarta hal-abuurka, tayada, iyo isku-hallaynta, Tabaarak ICT Solutions waxay sii waddaa taageeridda kobaca qaybta tiknoolajiyadda. Shirkaddu waxay xarunteedu tahay Muqdisho, Soomaaliya.