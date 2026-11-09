Madaxa hore ee NISA oo ka horyimid soo jeedinta Xasan Sheekh ee Beledweyne loogu magacaabayo caasimadda Hirshabelle

Madaxa hore ee NISA oo diiday qorshaha Xasan Sheekh ee Beledweyne loogu magacaabayo caasimadda Hirshabelle
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyihii hore ee hay’adda sirdoonka Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, ayaa diiday soo jeedinta Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in Beledweyne loo aqoonsado caasimadda Hirshabelle, isaga oo sheegay in madaxweynuhu uusan lahayn awood sharci oo uu si keligiis ah ugu go’aamiyo arrin muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee gobolka.
Qoraal uu ku baahiyay Facebook, Sanbaloolshe wuxuu kaga hadlay hadallo uu Maxamuud Sabtidii ka jeediyay Jowhar. Wuxuu sheegay in caasimadda Hirshabelle aysan ahayn tanaasul uu madaxweynuhu siin karo dadka Hiiraan, sidoo kalena aysan ahayn arrin lagu xallin karo ballanqaadyo siyaasadeed.
Sida uu sheegay Sanbaloolshe, su’aasha caasimadda iyo jihada siyaasadeed ee guud ee gobolka waa in lagu go’aamiyaa wadaxaajoodyo dhex mara bulshada Hirshabelle, gaar ahaan kuwa ku nool Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Wuxuu dowladda federaalka ku eedeeyay inay ku faragelinayso waajibaad dastuuri ahaan loo xilsaaray dowlad-goboleedyada, isaga oo ku adkaystay in mustaqbalka Hirshabelle lagu go’aamiyo heshiis loo dhan yahay oo ay gaaraan dadkeeda.
Taliyihii hore ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadgelyada Qaranka (NISA) ayaa sidoo kale Maxamuud ku eedeeyay inuu si weyn uga qayb qaatay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Hirshabelle. Wuxuu ku dooday in madaxweynuhu uusan hadda isu soo bandhigi karin inuu yahay xalka dhibaatada uu qayb ka ahaa abuuristeeda.
Sanbaloolshe wuxuu sheegay in madaxweynuhu sidoo kale ku guuldarraystay inuu wax ka qabto tabashooyinka muddada dheer ka jiray Hiiraan, kuwaas oo uu si cad ugu ololeeyay hoggaamiyaha dhaqanka Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan.
Wuxuu tilmaamay laba qodob oo ka mid ah khudbaddii Maxamuud oo uu si gaar ah walaac uga muujiyay.
Marka koowaad, Sanbaloolshe wuxuu diiday waxa uu ku tilmaamay sifaynta uu madaxweynuhu ka bixiyay dadka Hiiraan. Wuxuu sheegay in hadalladaas loo fahmi karo inay muujinayaan in bulshadaasi aan lagu kalsoonaan karin, ayna u baahan tahay dammaanad ay ka hesho kooxo kale.
Wuxuu ka digay in habkan uu sii ballaarin karo kalsooni-darrada, halkii uu xallin lahaa tabashooyinka salka u ah xiisadaha siyaasadeed ee Hirshabelle.
Qodobka labaad, ayuu sheegay, wuxuu ahaa jahawareerka muuqda ee ku saabsan awoodaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad-goboleedyada.
Sanbaloolshe wuxuu ku adkaystay in faragelinta federaalka ee arrimaha gobolladu ay wiiqayso dadaallada lagu gaari lahaa heshiis siyaasadeed iyo xoojinta midnimada Hirshabelle.
Soo jeedinta Maxamuud ee ah in Beledweyne laga dhigo caasimadda dowlad-goboleedka ayaa timid xilli ay weli jiraan khilaafaad joogto ah oo ku saabsan matalaadda siyaasadeed, qaab-dhismeedka maamulka iyo qaybsiga awoodda ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Hirshabelle waxaa la aas-aasay 2016-kii, tan iyo xilligaasna waxay la kulantay khilaafaadyo soo noqnoqday oo ku saabsan hoggaankeeda iyo qaybsiga saamaynta siyaasadeed ee labada gobol.
Arrintan ayaa mar kale soo shaacbaxday, iyadoo dadka deggan iyo siyaasiyiinta Hiiraan ay sii wadaan dalabkooda ku aaddan matalaad dheeraad ah iyo wax ka qabashada tabashooyinkooda muddada dheer jiray.
Sanbaloolshe wuxuu ugu baaqay bulshada Hirshabelle inay si madax-bannaan uga go’aamiso mustaqbalkeeda siyaasadeed, hoggaankeeda iyo halka ay ku taallo caasimadda dowlad-goboleedka.
Wuxuu sheegay in xal kasta uu ka tarjumayo rabitaanka dadka, isla markaana uu ka dhasho heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, halkii uu ka ahaan lahaa ku dhawaaqis hal dhinac ah oo ay sameeyaan masuuliyiinta federaalku.
Dowladda federaalka ayaan si rasmi ah uga jawaabin dhaleeceyntii ugu dambeysay ee Sanbaloolshe.
AXADLETM