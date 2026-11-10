Trump ayaa sheegay inuu “kaftamayay oo keliya” markii uu soo jeediyay in madaxa UFC Dana White loo magacaabo xilka warfaafinta

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in soo jeedintiisii ahayd in madaxa Ururka Dagaallanka Ultimate (UFC) Dana White uu noqdo xoghayaha saxaafadda Aqalka Cad aysan ahayn mid dhab ah, inkastoo uu si fagaare ah saaxiibkiis muddada dheer ugu boorriyay inuu xilka qabto.
“Waxaan kaftamayay oo keliya, laakiin Dana wuu jecel yahay fikraddaas,” ayuu Trump u sheegay wariyeyaasha oo ku sugnaa dhabaha diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Florida ee magaciisa loogu magac-daray.
Xilka sare ee xoghayaha saxaafadda ayaa bannaanaa tan iyo markii Katie Zacharia ay xilka ka tagtay 16-kii Oktoobar, wax ka yar toddobaad kaddib markii ay xilka la wareegtay.
Katie Zacharia ayaa ‘laga qaaday xilka’ kaddib markii su’aalo laga keenay shahaadooyinkeeda
Mr White, oo 57 jir ah, waa madaxweynaha iyo madaxa fulinta UFC, wuxuuna muddo sannado ah xiriir dhow la lahaa Mr Trump.
Ururkiisu wuxuu garoonka koonfureed ee Aqalka Cad ku qabtay dagaal qafis ah oo dhiig badan ku daatay, maalintii dhalashada 80-aad ee Mr Trump bishii Juun. Mr White wuxuu sidoo kale madaxweynaha kula soo biiray masraxa khudbaddii uu ka jeediyay guushii dib-u-doorashadiisa 2024.
Sabtidii, Mr Trump wuxuu baraha bulshada ugu cadaadiyay Mr White inuu aqbalo soo jeedinta, isagoo qoray: “Dana, fadlan xilka qaado!” Wuxuu madaxa fulinta UFC ku tilmaamay “dagaalyahan rabshad badan iyo halyeey dagaal”.
Donald Trump iyo Dana White munaasabaddii ‘UFC Freedom 250’
Mr Trump wuxuu xitaa soo jeediyay in Mr White uu la yimaado dhowr dagaalyahan oo ka caawiya shaqada, oo ay ku jiraan saddex aan ahayn muwaadiniin Maraykan ah.
Isagoo shalay hadlayay, Mr Trump wuxuu sheegay in tixraacii dagaalyahannada “meelo aan la garanayn” uu caddayn lahaa in soo jeedintu ahayd kaftan.
“Dabcan waan kaftamayay, taasna waad arki kartay sababtoo ah dhammaan dagaalyahannada waaweyn waxaan ka dhigay kaaliyayaashiisa,” ayuu yiri Mr Trump.
Wuxuu intaas ku daray inuu weli maanta la kulmi doono Mr White.