 Skip to content
Monday, November 9, 2026 28 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Tirokoob cusub ayaa muujinaya in caabuqyada HIV ee Malawi ay hoos u dhaceen 75%
Breaking News
Tirokoob cusub ayaa muujinaya in caabuqyada HIV ee Malawi ay hoos u dhaceen 75%Climate Crisis Front-Line Communities Say the Sea Took EverythingTabaarak ICT’s Regional Award Marks Milestone for Somalia’s Technology IndustryMigrant Boat Sinks Off Senegal Coast, Killing DozensKrakow shooting suspect dies in hospital, police sayFormer NISA Chief Challenges Hassan Sheikh’s Proposal to Make Beledweyne Hirshabelle CapitalTirokoob cusub ayaa muujinaya in caabuqyada HIV ee Malawi ay hoos u dhaceen 75%Climate Crisis Front-Line Communities Say the Sea Took EverythingTabaarak ICT’s Regional Award Marks Milestone for Somalia’s Technology IndustryMigrant Boat Sinks Off Senegal Coast, Killing DozensKrakow shooting suspect dies in hospital, police sayFormer NISA Chief Challenges Hassan Sheikh’s Proposal to Make Beledweyne Hirshabelle Capital
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Tirokoob cusub ayaa muujinaya in caabuqyada HIV ee Malawi ay hoos u dhaceen 75%

Follow
By Newsroom November 9, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
New HIV Infections in Malawi Drop by Three-Quarters, Figures Show
Malawi HIV Infections Fall 75%, New Figures Show

Malawi ayaa diiwaangelisay hoos u dhac weyn oo ku yimid caabuqyada cusub ee HIV sanadkiiba, kuwaas oo ka soo dhacay 60,000 sanadkii 2010 una dhacay 14,000 sanadkii 2025, sida lagu sheegay tirokoob cusub oo ka soo baxay Guddiga Qaranka AIDS-ka (NAC). Mas’uuliyiinta caafimaadku waxay horumarkan ku sababeeyeen maalgelin joogto ah oo sannado badan lagu sameeyay ka hortagga, baaritaanka iyo daaweynta.

Mas’uuliyiintu waxay isbeddelkan ku tilmaameen mid ka mid ah guulaha waaweyn ee caafimaadka bulshada ee dalka. Xogta NAC waxay sidoo kale muujinaysaa in dhimashada la xiriirta AIDS-ka ay hoos uga dhacday 36,000 una dhacday 13,000 muddadaas, halka heerka gudbinta fayraska ee hooyada ilaa ilmaha uu ka soo dhacay 40 boqolkiiba una dhacay 6 boqolkiiba.

Guddigu wuxuu sheegay in Malawi ay sidoo kale si joogto ah ugu tallaabsanayso gaarista yoolalka caalamiga ah ee HIV ee 95-95-95, kuwaas oo la hiigsanayo sannadka 2030. Yoolalku waxay dhigayaan in dadka qaba HIV intooda badan ay ogaadaan xaaladdooda, helaan daaweyn, isla markaana gaaraan xakamaynta fayraska ee dhiigga.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,206 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.