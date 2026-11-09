Tirokoob cusub ayaa muujinaya in caabuqyada HIV ee Malawi ay hoos u dhaceen 75%

Malawi ayaa diiwaangelisay hoos u dhac weyn oo ku yimid caabuqyada cusub ee HIV sanadkiiba, kuwaas oo ka soo dhacay 60,000 sanadkii 2010 una dhacay 14,000 sanadkii 2025, sida lagu sheegay tirokoob cusub oo ka soo baxay Guddiga Qaranka AIDS-ka (NAC). Mas’uuliyiinta caafimaadku waxay horumarkan ku sababeeyeen maalgelin joogto ah oo sannado badan lagu sameeyay ka hortagga, baaritaanka iyo daaweynta.
Mas’uuliyiintu waxay isbeddelkan ku tilmaameen mid ka mid ah guulaha waaweyn ee caafimaadka bulshada ee dalka. Xogta NAC waxay sidoo kale muujinaysaa in dhimashada la xiriirta AIDS-ka ay hoos uga dhacday 36,000 una dhacday 13,000 muddadaas, halka heerka gudbinta fayraska ee hooyada ilaa ilmaha uu ka soo dhacay 40 boqolkiiba una dhacay 6 boqolkiiba.
Guddigu wuxuu sheegay in Malawi ay sidoo kale si joogto ah ugu tallaabsanayso gaarista yoolalka caalamiga ah ee HIV ee 95-95-95, kuwaas oo la hiigsanayo sannadka 2030. Yoolalku waxay dhigayaan in dadka qaba HIV intooda badan ay ogaadaan xaaladdooda, helaan daaweyn, isla markaana gaaraan xakamaynta fayraska ee dhiigga.