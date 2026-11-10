Feeryahanka British-Soomaaliga ah Ramla Ali ayaa ku guuleysatay horyaaladeedii adduunka ee ugu horreeyay iyadoo 37 jir ah, kaddib guul go’aan kala qaybsan ah
ARLINGTON, Texas — Ramla Ali ayaa markii ugu horreysay noqotay horyaalad adduun iyadoo 37 jir ah Axaddii, kaddib markii ay go’aan kala qaybsan kaga adkaatay feeryahanka Mareykanka ah Mikiah Kreps, taasoo u xaqiijisay horyaallada bannaan ee Ururka Feerka Adduunka (WBO) iyo Xiriirka Feerka Caalamiga ah (IBF) ee miisaanka baalasha yaryar.
Ali ayaa ku guuleysatay tartankii 10-ka wareeg ahaa ee ka dhacay Arlington, Texas, iyadoo laba garsoore ay u hiilliyeen feeryahanka British-Soomaaliga ah, halka garsooraha saddexaad uu guusha siiyay Kreps.
Dhibcaha rasmiga ah ayaa Ali ku siiyay guusha 97-92 iyo 96-93, halka garsoorihii aragtida ka duwanaa uu Kreps siiyay guul 98-91 ah.
Gacan midig oo ay Ali ku dhufatay ayaa Kreps dhulka ku ridday wareegga saddexaad. Feeryahanka Mareykanka ah ayaa soo kabatay, waxayna sii ahaanaysay tartame go’aan adag, iyadoo dagaalka ka dhigtay mid loollan ah wareegyadii haray.
Natiijadani waxay Ali u horseedday guushii ugu weyneyd ee xirfadeeda feernimo, waxayna ka dhigtay horyaalad ay aqoonsan yihiin laba ka mid ah hay’adaha waaweyn ee maamula feerka.
Ali oo ku dhalatay Soomaaliya, ayaa iyadoo carruur ah qoyskeeda uga baxsatay dagaalkii sokeeye ee dalka, ka hor intii aanay qaxooti ahaan dib ugu degin London. Waxay markii dambe noqotay feeryahankii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka qaybgala Ciyaaraha Olombikada, iyadoo Soomaaliya ku matashay Olombikadii Tokyo 2020.
Ali waxay sidoo kale noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Muslimad ah ee ku guuleysata horyaalka feerka hiwaayadda ee Ingiriiska.
Guusheeda ugu dambeysay waxay calaamad kale ku dartay safar ay kaga soo gudubtay noloshii qaxootinimo kuna gaartay halka ugu sarreysa feerka Soomaalida, iyadoo noqotay horyaalad adduun oo ay aqoonsan yihiin laba hay’adood.
AXADLETM