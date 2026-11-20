Soomaaliya iyo Imaaraadka oo isku maandhaafay eedeymo faragelin iyo ‘ka macaashidda musiibooyinka’ ah
MOGADISHU, Soomaaliya – Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa Arbacadii Imaaraadka Carabta ku eedeeyay hurinta colaadaha, iibsashada daacadnimada siyaasadeed iyo wiiqidda madaxbannaanida dalalka kale.
Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in “fikradihiinna xaasidnimada iyo burburka wata ay dhiirrigeliyeen siyaasadaha dowladdiinna ee hurinta dagaallada.”
“Lacagtiinnu ma iibsan doonto rabitaankeenna, mana jebin doonto midnimadeenna. Joojiya ka macaashidda musiibooyinka shucuubta, hana ku dhisina barwaaqadiinna burburka dalalkooda. Dhiigga dadka aan waxba galabsan ma aha badeecad la kala iibsado,” ayuu Fiqi ku yiri jawaab uu ka bixiyay Anwar Gargash, oo ah la-taliyaha sare ee madaxweynaha Imaaraadka Carabta ee dhinaca diblomaasiyadda.
Gargash ayaa dhaleeceeyay khudbad uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud jeediyay horraantii toddobaadkan, taas oo hoggaamiyaha Soomaaliya uu Imaaraadka ku eedeeyay faragelin uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya. Gargash ayaa sheegay in hadallada Maxamuud ay “muujinayaan mowqifyo isbeddelaya iyo xisaabtan shakhsiyeed oo ka hor imanaya danta qaranka”.
Wuxuu sheegay in Abu Dhabi ay taageertay Soomaaliya iyo shacabkeeda xilliyadii “ugu madoobaa” ee dalka, balse wuxuu ku dooday in “loollan awoodda ah” oo gudaha ka jira uu Soomaaliya ku jiidayo colaado goboleed oo aan la xiriirin danaha ama himilooyinka amni ee shacabkeeda.
“Xiriirkeenna aan la leenahay shacabka Soomaaliyeed wuxuu ahaan doonaa mid ka qoto dheer oo ka waara kala duwanaanshaha siyaasadeed ee ku-meelgaarka ah, xisaabaadka shakhsiyeed iyo hamiga siyaasadeed,” ayuu Gargash ku qoray baraha bulshada ee shirkadda Maraykanka ah ee X.
Maxamuud ayaa sheegay in Imaaraadku saldhigyo milatari ka sameystay qaybo ka mid ah Soomaaliya, isla markaana uu ciidamo geeyay meel ka baxsan qaab-dhismeedka amniga qaranka Soomaaliya, iyadoo aan oggolaansho laga haysan dowladda federaalka.
Muqdisho ayaa horraantii sannadkan baabi’isay dhammaan heshiisyadii ay la gashay Imaaraadka, waxayna hawadeeda ka xirtay diyaaradaha milatari iyo kuwa xamuulka ee Imaaraadka.
Si kastaba ha ahaatee, Maxamuud ayaa mar kale sheegay in dowladdiisu diyaar u tahay inay sii waddo xiriir ku dhisan sinnaanta iyo is-ixtiraamka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa marar badan isu beddelay iska horimaad iyo dib-u-heshiisiin.
Xiisaddii ugu dambeysay waxay bilaabatay bishii Janaayo, kaddib eedeymo loo jeediyay Abu Dhabi oo ahaa inay faragelin ku hayso siyaasadda gudaha Soomaaliya.
Sannadkii 2018-kii, Imaaraadku wuxuu cambaareeyay la wareegistii Soomaaliya ay la wareegtay 9.6 milyan oo dollar oo laga helay diyaarad Imaaraati ah oo ku sugneyd garoonka diyaaradaha Muqdisho, isagoo tallaabadaas ku tilmaamay sharci-darro. Abu Dhabi ayaa sheegtay in lacagta loogu talagalay taageerada ciidanka Soomaaliya iyo tababarayaasha.
Markii dambe, Imaaraadku wuxuu soo afjaray howlgalkiisii tababarka milatari ee Soomaaliya, wuxuuna diiday eedeynta Soomaaliya ee ahayd inuu faragelin ku sameeyay arrimaha dalka.