Baarlamaanka Denmark ayaa si kama dambays ah u ansixiyay heshiis amni oo uu la galay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku saabsan Greenland, taas oo meesha ka saartay caqabaddii ugu dambaysay ee rasmiga ahayd ee heshiis bishii Sebtembar la saxiixay.
Xildhibaannada Denmark waxay rajaynayaan in heshiisku uu dejin doono muranka ku saabsan mustaqbalka jasiiradda Arctic-ga, kaas oo xumeeyay xiriirka labada dhinac ee Badweynta Atlaantik.
Maraykanka, Denmark iyo Greenland ayaa heshiiska saxiixay kaddib markii Mr Trump uu marar badan ku hanjabay inuu la wareegayo gacan ku haynta jasiiradda qaniga ku ah macdanta, taas oo ah dhul Danish ah oo ismaamula, waxaana ku nool 57,000 qof.
Sida uu dhigayo heshiisku, Maraykanku wuxuu Greenland ka heli doonaa door milatari oo ballaaran, oo ay ku jirto oggolaanshaha lagu dhisayo nidaamka difaaca gantaallada ee “Golden Dome”. Heshiisku wuxuu sidoo kale mar kale xaqiijinayaa madaxbannaanida Denmark iyo xaqa dadka Greenland u leeyihiin inay go’aamiyaan mustaqbalkooda.
Baarlamaanka Greenland ayaa heshiiska ansixiyay horraantii bishan.
“Waxaa jira tilmaamo badan oo muujinaya in tani aysan ahayn dhammaad, balse ay tahay bilow,” ayuu yiri Mikkel Vedby Rasmussen, oo ah borofisar cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Copenhagen.
“Iyadoo heshiiska gacanta lagu hayo, Maraykanku wuxuu awoodi doonaa inuu dalbado saameyn ka weyn tan uu ku leeyahay go’aannada saameynta ku leh siyaasadda amniga iyo qayb ka mid ah soo saarista kheyraadka istiraatiijiga ah,” ayuu yiri.
Kh experts kale, si kastaba ha ahaatee, waxay ku doodayaan in heshiisku uusan wax badan ka beddelayn helitaanka milatari ee Maraykanka uu ku leeyahay Greenland.
Greenland waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo ku beegan marinka ugu gaaban ee u dhexeeya Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, waxayna hore u martigelisaa saldhigga milatari ee Maraykanka ee ugu waqooyi badan.
Heshiisku uma baahna ansixinta Aqalka Senate-ka Maraykanka.
Wuxuu dhaqan geli doonaa marka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Denmark ay Washington u dirto qoraal diblomaasiyadeed oo xaqiijinaya in la dhammaystiray dhammaan habraacyadii loo baahnaa.