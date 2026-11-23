MUQDISHO, Soomaaliya — Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macallin Fiqi ku beddelay xildhibaan Saadaq Cumar Xasan, oo sidoo kale loo yaqaan Saadq Joon, kaddib isku-shaandheyn golaha wasiirrada ah oo lagu dhawaaqay Isniintii.
Fiqi, oo si weyn u taageera Madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo xileedkiisu dhammaaday, ayaa xilka waayay kaddib isbeddel ku yimid isbahaysiyada siyaasadeed ee la xiriira isbeddelka hoggaanka ee dowlad-goboleedka Galmudug.
Tallaabadan ayaa timid kaddib markii Liibaan Axmed Xasan loo doortay madaxweynaha Galmudug. Xasan wuxuu ka soo jeedaa isla beesha uu ka dhashay Fiqi, arrintaas oo la sheegay inay keentay in dib loo habeeyo xilalka siyaasadeed ee dowladda federaalka.
Barre ayaa Saadaq Joon, oo xubin ka ah Golaha Shacabka Soomaaliya, u magacaabay wasiirka Gaashaandhigga, sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray ra’iisul wasaaruhu.
Magacaabistan waxay ka tarjumaysaa nidaamka awood-qaybsiga ee ku saleysan beelaha Soomaaliya, kaas oo door weyn ka qaata go’aaminta sida xilalka sare ee dowladda loogu qaybiyo dhinacyada siyaasadeed iyo beelaha.
Ra’iisul wasaaruhu wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay isku-shaandheyn kooban oo saameysay laba wasiir ku-xigeen, sida uu sheegay afhayeenka dowladda Cabdinaasir Maxamed xilli uu wareegtada u akhrinayay weriyeyaasha.
Wareegtadu waxay tixraacday qodobbada dastuurka ee siinaya ra’iisul wasaaraha awoodda magacaabista wasiirrada, waxayna sheegtay in isbeddelladu ay daba socdeen wadatashi lala yeeshay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ka tegista Fiqi waxay ka dhigan tahay isbeddel muuqda oo ku yimid hoggaanka amniga Soomaaliya, xilli ay sii kordhayaan xiisadaha siyaasadeed ee ku saabsan hannaanka doorashada iyo qaab-dhismeedka siyaasadeed ee dalka.
Dowladda federaalka ayaa weli khilaaf kala dhexeeyaa kooxaha mucaaradka iyo maamullada gobollada qaarkood, kuwaas oo isku haya dib-u-habaynta la soo jeediyay ee doorashooyinka iyo qabanqaabada doorashooyinka soo socda. Wadahadalladii ilaa hadda waxay ku guuldarreysteen inay soo afjaraan kala duwanaanshaha.
Isku-shaandheyntu waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa xilli ciidamada shisheeye ee Soomaaliya ku sugan ay bilaabeen inay ka baxaan qaar ka mid ah fariisimaha milatari, taas oo sii xoojinaysa su’aalaha ku saabsan qaab-dhismeedka amniga dalka iyo in ciidamada qaranku ay qaadi karaan mas’uuliyad ka weyn.
Soomaaliya waxay si weyn ugu tiirsanayd taageerada milatari ee caalamiga ah ee ay ku bixiso howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, oo ah urur hubeysan oo xiriir la leh Al-Qaacida, kaas oo weli weerarro ku qaada ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ah.
Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa maamusha ciidamada qalabka sida ee dalka, waxayna isku dubbariddaa howlgallada milatari, taas oo magacaabista cusub ka dhigaysa mid si gaar ah muhiim u ah xilli ay dowladdu doonayso inay xoojiso hay’adaha amniga, isla markaana u gudubto in mas’uuliyad dheeraad ah oo amni ay si buuxda u qaadato qaranku.
AXADLETM