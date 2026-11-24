RIYAAD, Sacuudi Carabiya — Sacuudi Carabiya laguma khasbi doono inay wax ka beddesho siyaasaddeeda amniga qaranka sababo la xiriira iska horimaad daba dheeraaday oo ay la leedahay fallaagada Xuutiyiinta Yemen ama weerarro lagu qaado kaabayaasha rayidka, ayuu sheegay Wasiirka Maaliyadda Maxamed Al-Jadaan.
Intii uu kulan warbaahineed socday, Al-Jadaan wuxuu diiday aragtida ah in waxa uu ku tilmaamay “dawan gantaallo” ay cadaadis ku saari karto Riyadh inay sameyso tanaasulaad dhinaca amniga ah, xilli kooxda Iran taageerto ay sii waddo ololeheeda gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Wuxuu mala-awaalkaas ku tilmaamay “khalad gebi ahaanba ah”, isagoo carrabka ku adkeeyay in Sacuudi Carabiya aysan dib uga fiirsan doonin mowqifkeeda amni sababo la xiriira cadaadis militari.
Hadalladan ayaa yimid xilli ay sii socdaan weerarrada Xuutiyiintu ku qaadayaan Sacuudi Carabiya. Kooxdu waxay sheegaysaa inay doonayso inay Riyadh ku qasabto inay joojiso taageerada ay siiso dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay.
In kasta oo colaadu sii xoogaysanayso, Sacuudi Carabiya waxay saadaalinaysaa inay xaaladdeeda maaliyadeed ka xoog badnaato sannadka 2027. Boqortooyadu waxay filaysaa in hoos-u-dhaca miisaaniyaddu uu gaadho 3.6 boqolkiiba wax-soo-saarka guud ee gudaha, marka loo eego 4.9 boqolkiiba oo lagu qiyaasay sannadkan, ayuu sheegay Al-Jadaan.
Wuxuu sheegay in dhaqaalaha Sacuudigu sannadkan hoos u dhacay 2.1 boqolkiiba, taas oo inta badan ka dhalatay dhimista wax-soo-saarka shidaalka. Si kastaba ha ahaatee, saadaasha dowladda ayaa filaysa in dhaqaaluhu kobco 10.9 boqolkiiba sannadka 2027.
Saadaashani waxay muujinayaan cadaadiska saaran Riyadh si ay u sii waddo kharashaadka dadweynaha una horumariso ajendaheeda horumarineed, iyadoo maareynaysa khataraha amni ee gobolka iyo isbeddellada ku yimaadda wax-soo-saarka shidaalka.
Sacuudi Carabiya waxay door dhexe ka qaadatay taageerada dowladda Yemen ee ka dhanka ah Xuutiyiinta, kuwaas oo gacanta ku haya caasimadda Sanca iyo sidoo kale qaybo ballaaran oo dalka ah. Dagaalku wuxuu marar badan halis geliyay xasilloonida gobolka, wuxuuna sii kordhiyay walaaca laga qabo ammaanka kaabayaasha muhiimka ah iyo marinnada maraakiibta.
Hadallada Al-Jadaan waxay muujinayaan in Riyadh ay damacsan tahay inay ku adkaysato amniga qaranka, inkastoo ay jiraan kharashaadka dhaqaale iyo militari ee ka dhalan kara colaad daba dheeraata.
AXADLETM