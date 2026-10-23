 Skip to content
Friday, October 23, 2026 11 Jumada al-Ula 1448 AH Sunrise 05:41
Muqdisho 25°C
Breaking: Kagame wuxuu dhalinyarada Rwanda ku boorriyey inay caafimaadka ka hormariyaan hamigooda
Breaking News
Kagame wuxuu dhalinyarada Rwanda ku boorriyey inay caafimaadka ka hormariyaan hamigoodaMozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenNorth Western State of Somalia Arrests 27 People in Corruption Investigations, Auditor General SaysSurvivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years LaterKagame wuxuu dhalinyarada Rwanda ku boorriyey inay caafimaadka ka hormariyaan hamigoodaMozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenNorth Western State of Somalia Arrests 27 People in Corruption Investigations, Auditor General SaysSurvivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years Later
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Kagame wuxuu dhalinyarada Rwanda ku boorriyey inay caafimaadka ka hormariyaan hamigooda

Follow
By Newsroom October 23, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 35 minutes ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Kagame Urges Rwanda's Youth to Put Health Before Ambitions
Kagame Urges Rwanda’s Youth to Prioritize Health Over Ambitions

Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa dhalinyarada ku boorriyey inay ilaashadaan caafimaadkooda iyo fayo-qabkooda, iyagoo raacaya himilooyinkooda shaqsiyeed iyo kuwa xirfadeed. Isagoo ka hadlayay munaasabad isdhexgalka dhalinyarada loogu qabtay BK Arena 21-ka Oktoobar, ayuu carrabka ku adkeeyay in caadooyinka caafimaadka leh la sameeyo laga bilaabo carruurnimada.

Kagame wuxuu ka digay ku-takri-falka khamriga iyo mukhaadaraadka, isagoo sheegay in dhaqanka noocaas ahi inta badan sii xumeeyo caqabadaha qofka halkii uu xallin lahaa. Wuxuu sidoo kale dhalinyarada ku boorriyey inay jimicsadaan, waxbarashada sii wataan, si dadaal leh u shaqeeyaan, isla markaana qaataan go’aanno mas’uuliyad leh. Bulshooyinku, ayuu yiri, waa inaysan dhaqamada waxyeellada leh u aqbalin wax caadi ah, dhalinyaraduna waa inay diyaar u ahaadaan inay ka hor yimaadaan.

- Advertisement -

Wuxuu dhalinyarada ku dhiirrigeliyay inay fahmaan awooddooda, kala gartaan saxda iyo khaladka, isla markaana qaataan mas’uuliyadda go’aaminta mustaqbalkooda.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,180 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.