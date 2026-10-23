Kagame wuxuu dhalinyarada Rwanda ku boorriyey inay caafimaadka ka hormariyaan hamigooda

Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa dhalinyarada ku boorriyey inay ilaashadaan caafimaadkooda iyo fayo-qabkooda, iyagoo raacaya himilooyinkooda shaqsiyeed iyo kuwa xirfadeed. Isagoo ka hadlayay munaasabad isdhexgalka dhalinyarada loogu qabtay BK Arena 21-ka Oktoobar, ayuu carrabka ku adkeeyay in caadooyinka caafimaadka leh la sameeyo laga bilaabo carruurnimada.
Kagame wuxuu ka digay ku-takri-falka khamriga iyo mukhaadaraadka, isagoo sheegay in dhaqanka noocaas ahi inta badan sii xumeeyo caqabadaha qofka halkii uu xallin lahaa. Wuxuu sidoo kale dhalinyarada ku boorriyey inay jimicsadaan, waxbarashada sii wataan, si dadaal leh u shaqeeyaan, isla markaana qaataan go’aanno mas’uuliyad leh. Bulshooyinku, ayuu yiri, waa inaysan dhaqamada waxyeellada leh u aqbalin wax caadi ah, dhalinyaraduna waa inay diyaar u ahaadaan inay ka hor yimaadaan.
Wuxuu dhalinyarada ku dhiirrigeliyay inay fahmaan awooddooda, kala gartaan saxda iyo khaladka, isla markaana qaataan mas’uuliyadda go’aaminta mustaqbalkooda.