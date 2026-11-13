Wasiirka Kalluumeysiga oo lagu eedeeyay inuu Agaasimaha Guud xilka ka qaaday si uu u qariyo fadeexadaha badda iyo dukumentiyada la been-abuuray

Wasiirka Kalluumeysiga oo Agaasimaha Guud xilka ka qaaday, iyadoo lagu eedeeyay heshiisyo badeed iyo dukumentiyo la been-abuuray
<strong Muqdisho — Wasiirka Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah, Axmed Xasan Aadan, ayaa shaqada ka joojiyay Agaasimihii Guud ee wasaaradda, Cabdi Ciise Dirshe, taas oo ilo-wareedyo ku tilmaameen isku day lagu xakameynayo eedeymo isa soo taraya oo ku saabsan anshax-xumo maamul, dukumentiyo la been-abuuray iyo heshiisyo badeed oo shaki laga qabo.
Amarka xil-ka-qaadista oo tixraaciisu yahay WKDHB/XW/869/26, kuna taariikhaysan 9-ka Nofeembar 2026, ayaa xafiiska wasiirka u diray hay’adaha muhiimka ah ee kormeerka, oo ay ku jiraan Guddiga Qaranka ee Shaqaalaha Rayidka, Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradda Maaliyadda, Hantidhawraha Guud iyo Xisaabiyaha Guud.
Wasaaraddu waxay go’aanka ku sheegtay tallaabo lagu soo celinayo anshaxa hay’adda. Hase yeeshee, ilo-wareedyo ka tirsan wasaaradda ayaa sheegay in xil-ka-qaadista Dirshe ay la xiriirto eedeymo ku saabsan been-abuur iyo dukumentiyo sharci-darro ah, iyo sidoo kale anshax-xumo maamul iyo maaliyadeed oo ballaaran. Falanqeeyayaasha sharciga iyo dadka ku xeeldheer waaxda ayaa tallaabadan ku tilmaamay dadaal siyaasadeed oo masuuliyadda loogu wareejinayo sarkaal hoose, iyadoo saraakiisha sare laga ilaalinayo baaritaan ku saabsan eedeymo musuqmaasuq, waraaqo been-abuur ah iyo si aan fasax loo haysan looga faa’iidaysiga kheyraadka badeed ee Soomaaliya.
Amarka uu saxiixay Wasiir Axmed Xasan Aadan, xil-ka-joojinta Dirshe waxaa lagu saleeyay Qodobka 102-aad ee Dastuurka Federaalka Soomaaliya iyo Qodobka 23-aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka, Xeer Lr. 11. Awaamiirtu waxay ku eedaynaysaa inuu awooddiisa dhaafay, isagoo qaatay go’aanno hawlgal isaga oo aan haysan oggolaanshaha ama aqoonta rasmiga ah ee hoggaanka fulinta wasaaradda. Waxa kale oo lagu eedeeyay amar-diiddo, iyadoo lagu xusay inuu marar badan ku guuldarraystay inuu raaco tilmaamaha afka iyo qoraalka ah ee saraakiisha sare, iyo dayacaad hawleed, oo ay ka mid tahay inuu gudan waayay waajibaadkii aasaasiga ahaa ee maamulka, isagoo ku hawlanaa been-abuur iyo falal kale oo maamul oo khiyaano ah oo dhaawacay waxqabadka wasaaradda. Raisa Maxamed Maxamuud, oo ah agaasimaha Waaxda Dhaqaalaha Buluugga ah, ayaa loo magacaabay inay si ku-meel-gaar ah u qabato xilka Agaasimaha Guud.
Inkastoo amarku Dirshe ku sawirayo maamule si madax-bannaan u dhaqmay, haddana dadka dhaliilaya ayaa sheegay in hoos-u-dhaca ballaaran ee ku yimid Dhaqaalaha Buluugga ah ee Soomaaliya uu su’aalo ka keenayo in uu kaligiis qaadi karay tallaabooyin waaweyn. Heshiisyada kalluumeysiga ee malaayiin dollar ah ee lala galay dhinacyo shisheeye, oo ay ku jiraan heshiisyo ay fududaysay Safaaradda Turkiga, caadiyan waxay u baahan lahaayeen oggolaansho siyaasadeed oo heer wasiir ah. Sidoo kale, wareejinta masuuliyadaha muhiimka ah ee nidaaminta iyo bixinta rukhsadaha oo loo dhiibay hay’ado gaar loo leeyahay sida Hope Labs Group ma dhici lahayn iyada oo aan la helin fasax iyo taageero ka timid saraakiisha sare ee wasaaradda, ayay ku doodayaan.
Markii uu Dirshe xilka ka qaaday, Wasiir Axmed Xasan Aadan wuxuu u muuqdaa inuu isu soo bandhigayo dib-u-habeeye go’aansaday inuu wasaaradda dib u qaabeeyo. Hase yeeshee, xil-ka-qaadistu kama jawaabayso su’aalaha ku xeeran heshiisyada ganacsi ee aan hufnayn, qandaraasyada gaarka loo leeyahay ee nidaaminta oo lagu eedeeyay in aan si habboon loo hubin, ama helitaanka kalluumeysiga warshadaha shisheeye ee Aagga Dhaqaale ee Gaarka ah ee Soomaaliya.
Isla-xisaabtan dhab ah, ayay dadka dhaliilaya sheegeen, laguma gaari karo in eedda lagu koobo hal sarkaal ama la qariyo been-abuur la tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa heerar sare oo waaxda ah. Haddii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay dhab ka tahay ilaalinta madaxbannaanideeda badeed iyo soo celinta kalsoonida deeq-bixiyeyaasha, hay’adaha madax-bannaan ee la dagaallanka musuqmaasuqa waa inay sidoo kale baaraan xafiiska wasiirka. Ilaa heshiisyada badeed ee shisheeye si dadweyne loo shaaciyo, qandaraasyada gaarka loo leeyahay ee nidaaminta dib loo eego ama la buriyo, isla markaana la dhaqan-geliyo habraacyo hufan, xil-ka-qaadista Agaasimaha Guud waxay halis ugu jirtaa in loo arko leexin siyaasadeed halkii ay xal ka ahaan lahayd.