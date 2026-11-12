Kaameroon oo Cayintay Taariikhda Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Deegaanka

Kaameroon waxay doorashooyinka baarlamaanka iyo goleyaasha deegaanka qaban doontaa 7-da Febraayo 2027, taas oo noqonaysa codbixintii ugu horreysay ee dalka oo dhan tan iyo markii Madaxweyne Paul Biya uu ku guuleystay muddo-xileedkiisii siddeedaad ee muranka dhaliyay bishii Oktoobar 2025, xilli ay jireen dibadbaxyo dhimasho sababay iyo eedeymo ku saabsan wax isdaba marin.
Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga Dadka Cameroon ee talada haya ayaa gacanta ku haya baarlamaanka iyo dowladaha hoose, balse waxaa la filayaa in xisbiyada mucaaradku ay sameeyaan loollan ka adag kii hore. Kormeerayaasha siyaasadda ayaa sheegaya inay isku dayi doonaan inay ka faa’iideystaan niyad-jabka sii kordhaya ee shacabka ka qaba dowladda iyo baaqyada isbeddel siyaasadeed.
Doorashooyinkan waxay sidoo kale muujin doonaan in xisbiga Biya uu awooddiisa sii haysan karo iyo in kale, kaddib in ka badan afar iyo toban sano oo uu dowladnimada ku jiray.