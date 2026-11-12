 Skip to content
Thursday, November 12, 2026 1 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Isha 18:54
Muqdisho 27°C
Breaking: Kaameroon oo Cayintay Taariikhda Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Deegaanka
Breaking News
Kaameroon oo Cayintay Taariikhda Doorashooyinka Baarlamaanka iyo DeegaankaJournalists in DR Congo Face Rising Attacks Over Ebola CoverageDemocrat Scott Colom Wins Historic Mississippi Senate RaceKosovo Expresses Concern Over Nine Missing Somali Delegation Members Amid Visa ScandalIlaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarGhana’s Government Hires Civil Rights Lawyer After Murders in the U.S.Kaameroon oo Cayintay Taariikhda Doorashooyinka Baarlamaanka iyo DeegaankaJournalists in DR Congo Face Rising Attacks Over Ebola CoverageDemocrat Scott Colom Wins Historic Mississippi Senate RaceKosovo Expresses Concern Over Nine Missing Somali Delegation Members Amid Visa ScandalIlaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarGhana’s Government Hires Civil Rights Lawyer After Murders in the U.S.
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Kaameroon oo Cayintay Taariikhda Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Deegaanka

Follow
By Adam Omar November 12, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 42 minutes ago 1-minute read
Cameroon Sets Date for Parliamentary, Local Polls
Cameroon Sets Date for Parliamentary and Local Elections

Kaameroon waxay doorashooyinka baarlamaanka iyo goleyaasha deegaanka qaban doontaa 7-da Febraayo 2027, taas oo noqonaysa codbixintii ugu horreysay ee dalka oo dhan tan iyo markii Madaxweyne Paul Biya uu ku guuleystay muddo-xileedkiisii siddeedaad ee muranka dhaliyay bishii Oktoobar 2025, xilli ay jireen dibadbaxyo dhimasho sababay iyo eedeymo ku saabsan wax isdaba marin.

Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga Dadka Cameroon ee talada haya ayaa gacanta ku haya baarlamaanka iyo dowladaha hoose, balse waxaa la filayaa in xisbiyada mucaaradku ay sameeyaan loollan ka adag kii hore. Kormeerayaasha siyaasadda ayaa sheegaya inay isku dayi doonaan inay ka faa’iideystaan niyad-jabka sii kordhaya ee shacabka ka qaba dowladda iyo baaqyada isbeddel siyaasadeed.

Doorashooyinkan waxay sidoo kale muujin doonaan in xisbiga Biya uu awooddiisa sii haysan karo iyo in kale, kaddib in ka badan afar iyo toban sano oo uu dowladnimada ku jiray.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 673 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.