Adeegyada Outlook iyo Microsoft Teams oo Hawada Ka Baxay, Shirkadduna Faahfaahisay Sababta

Shirkadda Microsoft ayaa Khamiistii ku dhawaaqday in cilado farsamo ay ku yimaadeen adeegyadeeda muhiimka ah ee sanduuqa farriimaha Exchange Online iyo barnaamijka isgaarsiinta Microsoft Teams, sida lagu sheegay qoraallo ay shirkaddu ku baahisay baraha bulshada.
“Waxaan baaraynaa warbixinno sheegaya in macaamiishu ay ku dhibtoonayaan inay galaan sanduuqyada farriimaha Exchange Online iyagoo adeegsanaya habab kala duwan oo xiriir ah oo ku yaalla qaaradda Ameerika,” ayay tiri Microsoft, kaddib markii ay markii hore shaacisay “in dadka isticmaala adeegga ay la kulmayaan caqabado ku aaddan gelitaanka ama adeegsiga adeegyada Microsoft Teams ee Waqooyiga Ameerika.”
Markii hore, shirkaddu waxay sheegtay in ciladaha ku dhacay Exchange Online ay sababi karaan kaabayaasha adeegga oo “la kulmaya culeys aad u sarreeya oo ka jira gobollo badan.” Hase yeeshee, Microsoft ayaa markii dambe faahfaahisay xaaladda, iyadoo tiri: “Waxaan ogaanay in culeyska sare u kacay uusan ka dhalan koror ku yimid tirada dadka isticmaala adeegga, balse ay sabab u tahay in tiro ka mid ah server-rada adeegga ay si lama filaan ah hawada uga baxeen; taasina ay culeys saartay kaabayaasha kale ee haray.”
Abbaaro 4-tii galabnimo ee Khamiistii, Microsoft waxay sheegtay inay aaminsan tahay in isku daygeedii ugu dambeeyay ee xalinta dhibaatada uu muujiyay calaamado guul ah.
“Waxaan xaqiijinay hab kale oo lagu hubiyo badqabka adeegga, kaas oo u oggolaaday in qaar ka mid ah server-radii ay dhibaatadu saameysay ay si guul leh ugu soo laabtaan shaqada. Hadda waxaan isbeddelkan si ballaaran u hirgelinaynaa,” ayay Microsoft ku tiri bayaan ay soo saartay. “Waxaan sidoo kale diyaarinaynaa nidaamyo si otomaatig ah u soo celiya adeegga, kuwaas oo ogaanaya oo dib u hawlgelinaya server-rada aan jawaab celin, si loo ilaaliyo xasilloonida adeegga inta uu isbeddelkani socdo.”
Adeegga Outlook ayaa hawada ka maqnaa muddo dhowr saacadood ah, iyadoo Microsoft ay isku dayaysay inay hirgeliso xalal kala duwan.
“Ma aanan aqoonsan wax isbeddel ah oo dhowaan la sameeyay oo xiriir la leh bilowga saameyntan; si kastaba ha ahaatee, baaritaankayagu wuxuu muujinayaa in hubinta badqabka ee fashilantay ay ka dhalan karto qayb gaar ah oo u xilsaaran qiimeynta xaaladda server-rada,” ayay Microsoft horay u sheegtay. “Waxaan qaadnay tallaabooyin aan ku hakinayno in server-ro dheeraad ah ay waxyeello soo gaarto, inta aan ka shaqaynayno sidii kuwii hore loogu soo celin lahaa shaqada.”
Dhanka ciladaha ku yimid Microsoft Teams, shirkaddu waxay muddo yar kaddib markii ay dhibaatada shaacisay soo saartay warbixin daba-socota oo u qorneyd: “Tallaabooyinkii xakamaynta ee aan qaadnay waxay si guul leh u soo celiyeen badqabka iyo shaqadii adeegga.” Mareegta Downdetector, oo la socota ciladaha internet-ka, ayaa Khamiistii diiwaangelisay dhibaatooyin saameeyay adeegyada Microsoft Teams iyo Outlook, iyo sidoo kale adeegyo kale.
Isla markaana, iyadoo ka hadlaysay ciladaha saameeyay sanduuqyada Exchange Online, shirkaddu waxay intaas ku dartay: “Waxaan xaqiijinay in dhibaatadani ay saameyn ku yeelan karto isku xirka adeegga Microsoft 365 ee macaamiisha ku sugan gobol kasta.” Shirkaddu waxay Khamiistii sii waday bixinta warbixinnada ku saabsan xalka suurtagalka ah ee ciladda sanduuqa farriimaha, waxayna tiri: “Waxaan si adag u raadineynaa dhammaan waddooyinka lagu yareyn karo saameynta.
Waxaan hakinnay dhammaan howlaha cusub ee lagu soo kordhinayo nidaamka, waxaan culeyska dheeraadka ah ka wareejineynaa kaabayaasha ay dhibaatadu saameysay, waxaana dib u hawlgelinaynaa server-rada ciladaysan si ay shaqada ugu soo laabtaan.”
Warkan waa mid soo kordhaya. Fadlan dib u soo booqo bogga si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay.