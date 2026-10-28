Al-Shabaab oo sheegatay in boqolaal askari Soomaaliyeed lagu dilay weerar gaadmo ah

Al-Shabaab ayaa sheegatay in 321 askari oo Soomaali ah lagu dilay weerar gaadmo ah
MUQDISHO, Soomaaliya – Al-Shabaab ayaa Isniintii sheegtay inay weerar gaadmo ah ku dishay boqolaal askari oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoo kacdoonka Islaamiyiintu uu weli caqabad ku yahay mas’uuliyiinta dalka oo dhan.
Kooxdan xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa muddo labaatan sano ah dagaal kula jirtay dowladda, waxayna weli gacanta ku haysaa dhul ballaaran oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya, inkastoo uu jiro dadaal weyn oo caalami ah oo lagu doonayo in lagu jebiyo.
Bayaan ay soo saartay fiidnimadii Isniinta, Al-Shabaab waxay ku sheegtay inay weerartay ciidamo dowladda ka tirsan oo uu tababaray Turkigu iyo maleeshiyaad xulafo la ah oo ku sugnaa gobolka Shabeellaha Hoose. Hawlgalkan oo ay kooxdu sheegtay in ay taageerayeen diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa lagu dilay 321 askari, sida ay sheegtay Kooxda Sirdoonka SITE.
Tirada dhimashada ee la soo sheegay si madax-bannaan looma xaqiijin karin, dowladduna isla markiiba kama aysan jawaabin.
Al-Shabaab waxay sheegtay in dagaalka ka dhacay meel u dhow magaalada Leego uu socday saddex saacadood, isla markaana uu ku dhammaaday iyadoo dagaalyahannadeedu ay qabsadeen maxaabiis, hub iyo gaadiid.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in dowladda ay isugu yeertay kulan degdeg ah oo golaha wasiirradu yeeshaan si looga hadlo waxa ay ku tilmaantay “khasaarooyin culus iyo khasaare baaxad leh oo soo gaaray qalabkii milatari intii uu socday dagaal xooggan oo lala galay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee u dhow Leego”.
Turkiga wuxuu noqday taageere muhiim u ah dowladda Soomaaliya, xilli Mareykanka iyo deeq-bixiyeyaasha kale ee waaweyn ay yareynayaan taageerada ay siinayaan ololaha ka dhanka ah kacdoonka ee dalka.
Washington ayaa joojisay maalgelintii ay siin jirtay howlgalka saadka ee Qaramada Midoobay, kaas oo sahay siiya howlgallada dagaalka ee Soomaaliya, iyadoo sheegtay in dowladdu aysan horumar ka sameyn dhinaca midnimada qaranka, isla markaana aysan si ku filan uga hortagin khatarta kacdoonka.