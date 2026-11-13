MSF: Lacagaha Ebola looma gudbinayo shaqaalaha safka hore ee DR Congo

Hay’adda Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn (MSF) ayaa ka digtay in lacagihii loo ballanqaaday la-dagaallanka cudurka Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo aysan gaarayn shaqaalaha caafimaadka iyo bulshooyinka ku jira safka hore. Hay’addu waxay sheegtay in shaqaaluhu ay weli yihiin kuwo aan mushahar la siin, aan helin tababar ku filan iyo agab aasaasi ah, halka ambalaasyo qaar lagu qasbay inay joojiyaan shaqadooda kadib markii uu shidaalku ka dhammaaday.
In ka badan 5,400 qof ayaa dhintay, halka 11,000 qofna uu ku dhacay cudurka tan iyo markii la shaaciyay faafitaanka bishii May. Digniinta MSF ayaa timid kadib markii Xarunta Afrika ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada (Africa CDC) ay walaac ka muujisay in 700 milyan oo doollar oo ka mid ah 962 milyan oo doollar oo loo qaybiyay hay’adaha ku hawlan gurmadka aan la hayn wax xisaab ah oo ku saabsan halka ay ku dambeeyeen.
Iyadoo faafitaanku sii fidayo, MSF waxay ku baaqaysaa in la xoojiyo kormeerka maaliyadeed iyo isla xisaabtanka. Hay’addu waxay sidoo kale sheegtay in dabagalka daciifka ah iyo gaabisyada ka jira raadraaca dadka la xiriiray bukaannada ay sababayaan in kiisaska qaarkood aan la ogaan, taasoo adkaynaysa xakamaynta gudbinta cudurka isla markaana sii dheeraynaysa dhibaatada.