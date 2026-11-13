 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaado
Breaking News
Hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF: Lacagaha Ebola looma gudbinayo shaqaalaha safka hore ee DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amnigaToronto mayor says Somali FIFA referee inadmissible to U.S. would be welcomeUS and Iran differ over timing of peace dealHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF: Lacagaha Ebola looma gudbinayo shaqaalaha safka hore ee DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amnigaToronto mayor says Somali FIFA referee inadmissible to U.S. would be welcomeUS and Iran differ over timing of peace deal
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

MSF: Lacagaha Ebola looma gudbinayo shaqaalaha safka hore ee DR Congo

Follow
By Newsroom November 13, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Ebola Funds Not Reaching Frontline Workers in DR Congo, Says MSF
MSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR Congo

Hay’adda Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn (MSF) ayaa ka digtay in lacagihii loo ballanqaaday la-dagaallanka cudurka Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo aysan gaarayn shaqaalaha caafimaadka iyo bulshooyinka ku jira safka hore. Hay’addu waxay sheegtay in shaqaaluhu ay weli yihiin kuwo aan mushahar la siin, aan helin tababar ku filan iyo agab aasaasi ah, halka ambalaasyo qaar lagu qasbay inay joojiyaan shaqadooda kadib markii uu shidaalku ka dhammaaday.

In ka badan 5,400 qof ayaa dhintay, halka 11,000 qofna uu ku dhacay cudurka tan iyo markii la shaaciyay faafitaanka bishii May. Digniinta MSF ayaa timid kadib markii Xarunta Afrika ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada (Africa CDC) ay walaac ka muujisay in 700 milyan oo doollar oo ka mid ah 962 milyan oo doollar oo loo qaybiyay hay’adaha ku hawlan gurmadka aan la hayn wax xisaab ah oo ku saabsan halka ay ku dambeeyeen.

Iyadoo faafitaanku sii fidayo, MSF waxay ku baaqaysaa in la xoojiyo kormeerka maaliyadeed iyo isla xisaabtanka. Hay’addu waxay sidoo kale sheegtay in dabagalka daciifka ah iyo gaabisyada ka jira raadraaca dadka la xiriiray bukaannada ay sababayaan in kiisaska qaarkood aan la ogaan, taasoo adkaynaysa xakamaynta gudbinta cudurka isla markaana sii dheeraynaysa dhibaatada.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,214 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.