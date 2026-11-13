Duqa Toronto ayaa sheegay in garsooraha Soomaaliga ah ee FIFA, oo aan loo oggolaan gelitaanka Mareykanka, lagu soo dhoweyn lahaa

Waxaa qoray: Joshua FreemanKhamiis, Juun 11, 2026
Duqa magaalada Olivia Chow ayaa ka soo muuqatay munaasabad dhacday May 19, 2026.
Duqa Toronto Olivia Chow ayaa sheegtay in garsoore Soomaali ah oo laga hor istaagay inuu Mareykanka u galo waajibaadkiisa Koobka Adduunka lagu soo dhoweyn lahaa inuu beddelkeeda ciyaaraha ka garsooro Toronto.
Hay’adda Kastamyada iyo Ilaalinta Xuduudaha Mareykanka ayaa Isniintii sheegtay in muwaadin Soomaali ah oo qorsheynayay inuu ka garsooro Koobka Adduunka lagu ogaaday inuusan u qalmin gelitaanka Mareykanka.
“Intii lagu guda jiray habraaca, qofka safarka ahaa waxaa lagu sameeyay baaritaan dheeraad ah, kaas oo qayb caadi ah ka ah nidaamka baaritaanka CBP marka saraakiishu u baahan yihiin inay xaqiijiyaan macluumaad ama go’aamiyaan u-qalmitaanka gelitaanka,” ayay CBP ku sheegtay bayaan.
“Kadib baaritaanka, qofka safarka ahaa, oo ahaa garsoore ka tirsan Koobka Adduunka ee FIFA, waxaa lagu go’aamiyay inuusan u qalmin gelitaanka sababo la xiriira walaacyo ka dhashay hubinta xogtiisa, waxaana loo diiday gelitaanka.”
Magaca Omar Artan laguma xusin bayaanka CBP, balse isaga ayaa ah garsooraha keliya ee Koobka Adduunka ee ka socda Soomaaliya.
“In Omar Artan loo diido gelitaanka, isaga oo booskiisa masraxa caalamka ku kasbaday shaqo adag iyo adkaysi, ma ahan wax sax ah,” ayay Chow ku sheegtay bayaan ay soo saartay Talaadadii.
“Toronto waxay aaminsan tahay caddaaladda, ka-qaybgalka iyo in hibada la siiyo fursad ay ku ifto. Waxaa lagu soo dhoweyn lahaa inuu garsoore ka noqdo magaaladeenna,” ayay tiri. “Waxaan FIFA u qori doonaa si aan ugu sheego in lagu soo dhoweynayo inuu halkan ka garsooro.”
Chow ma aysan hayn xog ku filan oo ay ku ogaan karto sababaha ka dambeeyay go’aanka Mareykanka ee Artan looga hor istaagay gelitaanka.
Awoodda go’aaminta cidda loo oggolaanayo inay Kanada gasho waxaa leh dowladda federaalka, ee ma aha xafiiska duqa magaalada.
CBP waxay sheegtay in “go’aannada ku saabsan u-qalmitaanka gelitaanka lagu gaaro kiis kasta si gaar ah, iyadoo la adeegsanayo xogta fulinta sharciga, amniga qaranka iyo socdaalka ee la heli karo waqtiga baaritaanka.”
FIFA waxay sheegtay in go’aanka cidda la oggolaanayo inay dalka gasho uu yaallo waddamada martigelinaya.
Artan ayaa isaguna sheegay inuu diiradda saarayo mustaqbalka, inkastoo uu ka niyad-jabay arrintan.
“Inkastoo ay xaaladdu sidaas tahay, niyaddaydu waa wanaagsan tahay, waxaana diiradda saarayaa caqabadaha xiga ee ku saabsan xirfaddayda garsoorenimo,” ayuu yiri.
Ra’iisul wasaaraha British Columbia David Eby ayaa sidoo kale arrintan ka hadlay, isagoo sheegay in garsooraha lagu “soo dhoweyn doono laguna sharfi doono” gobolkiisa “wax kasta oo uu ka soo gudbay iyo halka uu maanta joogo.”
“Aan Vancouver ku martigelinno inuu garsooro,” ayuu Eby ku qoray baraha bulshada Talaadadii.
Hoggaamiyaha mucaaradka Ontario Marit Stiles ayaa aragtidaas la wadaagtay.
“Omar Artan wuxuu kasbaday booskiisa masraxa caalamka. Iyadoo ciyaaro lagu qabanayo Toronto, aan hubinno in lagu soo dhoweynayo inuu ka garsooro garoonka BMO,” ayay Stiles ku qortay baraha bulshada.
Warbixinno laga helay The Associated Press