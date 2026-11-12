Suxufiyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo la kulmaya weerarro sii kordhaya oo la xiriira tebinta Ebola

Iyadoo uu sii xumaanayo dillaaca Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, suxufiyiinta ka warramaya dhibaatadan ayaa si isa soo taraysa ula kulmaya hanjabaado iyo weerarro.
Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta ayaa sheegay in wariyeyaal iyo shaqaale kale oo warbaahineed la weeraray iyagoo fulinaya ololeyaal wacyigelin ah oo ku saabsan Ebola, iyadoo qaar lagu eedeeyay inay faafinayaan warar khaldan oo ku saabsan cudurka. Rabshaduhu waxay sii xoojiyeen walaaca laga qabo badqabka suxufiyiinta ka shaqaynaya ka hortagga wararka beenta ah xilligan ay jirto xaaladda degdegga ah ee caafimaad, iyo sidoo kale khataraha ballaaran ee ku wajahan xorriyadda saxaafadda.