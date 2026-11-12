 Skip to content
Thursday, November 12, 2026 1 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Isha 18:54
Muqdisho 27°C
Breaking: Cameroon Sets Date for Parliamentary and Local Elections
Breaking News
Cameroon Sets Date for Parliamentary and Local ElectionsSuxufiyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo la kulmaya weerarro sii kordhaya oo la xiriira tebinta EbolaDemocrat Scott Colom Wins Historic Mississippi Senate RaceKosovo Expresses Concern Over Nine Missing Somali Delegation Members Amid Visa ScandalIlaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarGhana’s Government Hires Civil Rights Lawyer After Murders in the U.S.Cameroon Sets Date for Parliamentary and Local ElectionsSuxufiyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo la kulmaya weerarro sii kordhaya oo la xiriira tebinta EbolaDemocrat Scott Colom Wins Historic Mississippi Senate RaceKosovo Expresses Concern Over Nine Missing Somali Delegation Members Amid Visa ScandalIlaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarGhana’s Government Hires Civil Rights Lawyer After Murders in the U.S.
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Suxufiyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo la kulmaya weerarro sii kordhaya oo la xiriira tebinta Ebola

Follow
By Newsroom November 12, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Ebola Outbreak Becomes Deadliest in DR Congo's History
Ebola Outbreak Becomes Deadliest in DR Congo’s History

Iyadoo uu sii xumaanayo dillaaca Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, suxufiyiinta ka warramaya dhibaatadan ayaa si isa soo taraysa ula kulmaya hanjabaado iyo weerarro.

Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta ayaa sheegay in wariyeyaal iyo shaqaale kale oo warbaahineed la weeraray iyagoo fulinaya ololeyaal wacyigelin ah oo ku saabsan Ebola, iyadoo qaar lagu eedeeyay inay faafinayaan warar khaldan oo ku saabsan cudurka. Rabshaduhu waxay sii xoojiyeen walaaca laga qabo badqabka suxufiyiinta ka shaqaynaya ka hortagga wararka beenta ah xilligan ay jirto xaaladda degdegga ah ee caafimaad, iyo sidoo kale khataraha ballaaran ee ku wajahan xorriyadda saxaafadda.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,213 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.