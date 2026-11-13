Guddiga Doorashooyinka Nigeria oo wajahaya eedeymo eex ah ka hor doorashada

Dibadbaxayaal ku sugan London ayaa joojiyay gaari uu watay madaxa doorashooyinka Nigeria, Joash Amupitan, kaddib markii uu ka soo baxay Chatham House, halkaas oo uu kaga qaybgalay dood ay khubaro yeesheen. Dadka reer Nigeria ee cabashada qaba ee ku nool qurbaha ayaa Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka (INEC) ku eedeeyay inuu ku guuldarreystay ilaalinta madaxbannaanidiisa.
Iskahorimaadka ayaa yimid kaddib markii Maxkamadda Sare ee Federaalka ay dhawaan burisay musharraxnimodii madaxweyne ku-xigeenkii hore Atiku Abubakar, go’aankaas oo sii xoojiyay sheegashooyinka ah in Amupitan uu u xaglinayo xisbiga talada haya ee All Progressives Congress, oo uu hoggaamiyo Madaxweyne Bola Tinubu. Amupitan ayaa diiday eeddaas.
Isagoo ka hadlayay doodda, guddoomiyaha INEC ayaa sheegay in guddiga dastuur ahaan waajib looga dhigay inuu u hoggaansamo go’aan kasta oo kama dambeys ah oo maxkamaddu ka gaarto u-qalmitaanka madaxweyne ku-xigeenkii hore. Abubakar ayaa racfaan ka qaatay go’aanka maxkamadda hoose.
Malaayiin reer Nigeria ah ayaa la filayaa inay bisha Janaayo u codeeyaan doorashada madaxweyne cusub iyo xubnaha baarlamaanka.