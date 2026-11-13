 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaado
Breaking News
Hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoGuddiga Doorashooyinka Nigeria oo wajahaya eedeymo eex ah ka hor doorashadaMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amnigaToronto mayor says Somali FIFA referee inadmissible to U.S. would be welcomeUS and Iran differ over timing of peace dealHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoGuddiga Doorashooyinka Nigeria oo wajahaya eedeymo eex ah ka hor doorashadaMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amnigaToronto mayor says Somali FIFA referee inadmissible to U.S. would be welcomeUS and Iran differ over timing of peace deal
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Guddiga Doorashooyinka Nigeria oo wajahaya eedeymo eex ah ka hor doorashada

Follow
By Adam Omar November 13, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 48 minutes ago 1-minute read
Nigeria’s Electoral Body Faces Bias Allegations Ahead of Polls
Nigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of Polls

Dibadbaxayaal ku sugan London ayaa joojiyay gaari uu watay madaxa doorashooyinka Nigeria, Joash Amupitan, kaddib markii uu ka soo baxay Chatham House, halkaas oo uu kaga qaybgalay dood ay khubaro yeesheen. Dadka reer Nigeria ee cabashada qaba ee ku nool qurbaha ayaa Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka (INEC) ku eedeeyay inuu ku guuldarreystay ilaalinta madaxbannaanidiisa.

Iskahorimaadka ayaa yimid kaddib markii Maxkamadda Sare ee Federaalka ay dhawaan burisay musharraxnimo­dii madaxweyne ku-xigeenkii hore Atiku Abubakar, go’aankaas oo sii xoojiyay sheegashooyinka ah in Amupitan uu u xaglinayo xisbiga talada haya ee All Progressives Congress, oo uu hoggaamiyo Madaxweyne Bola Tinubu. Amupitan ayaa diiday eeddaas.

Isagoo ka hadlayay doodda, guddoomiyaha INEC ayaa sheegay in guddiga dastuur ahaan waajib looga dhigay inuu u hoggaansamo go’aan kasta oo kama dambeys ah oo maxkamaddu ka gaarto u-qalmitaanka madaxweyne ku-xigeenkii hore. Abubakar ayaa racfaan ka qaatay go’aanka maxkamadda hoose.

Malaayiin reer Nigeria ah ayaa la filayaa inay bisha Janaayo u codeeyaan doorashada madaxweyne cusub iyo xubnaha baarlamaanka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 675 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.