Cudurka Ebola ee Kongo oo noqday kii ugu xumaa abid, kana gudbay 11,000 kiis

Cudurka Ebola ee Kongo ayaa ka gudbay 11,000 kiis, sida ay dowladdu sheegtay Arbacadii, taas oo muujinaysa baaxadda dhibaatada caafimaad ee ugu xumayd ee abid laga diiwaangeliyo dalka, iyadoo faafitaanku uu weli socdo.
Tirooyinkii ugu dambeeyay ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa muujinaya in 11,042 qof uu ku dhacay fayraska dilaaga ah, halka 5,387 qof ay dhinteen. Dhimashadu waxay u dhigantaa ku dhowaad kala bar dhammaan kiisaska la diiwaangeliyey.
Mas’uuliyiintu waxay ku dhawaaqeen in cudurku dillaacay bartamihii May, balse dadaallada lagu xakamaynayo waxaa carqaladeeyey iskahorimaad hubaysan, nidaam caafimaad oo culays badan saaran yahay, waddooyin burburay oo aan ku filnayn, iyo rabshado ay horseedeen kalsooni-darrada bulshada iyo wararka khaldan.
Faafitaankan waxaa sababay fayraska Bundibugyo, kaas oo aan lahayn tallaal ama daaweyn la yaqaan. Wuxuu gaaray siddeed ka mid ah 26-ka gobol ee Kongo.
Dagaallada dib uga soo cusboonaaday labada goobood ee ugu waaweyn ee uu cudurku ka dillaacay, Ituri iyo Kivu Waqooyi, ayaa kordhiyey walaaca saraakiisha caafimaadka. Waxay dhinacyada dagaallamaya ugu baaqeen inay joojiyaan rabshadaha si kooxaha caafimaadku ay bukaannada u gaaraan iyada oo aan la hor istaagin.
Xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa sidoo kale la kulmay weerarro uga yimid bulshooyin shaki ka qaba cudurka dillaacay. Dhowr shaqaale caafimaad ah ayaa la beegsaday iyadoo cabsida iyo wararka khaldan ay weli adkeynayaan dadaallada wax looga qabanayo cudurka.
Khubaradu waxay ku baaqayaan in la qaado tallaabooyin xooggan oo lagu xakameynayo faafitaanka Kongo, halkaas oo fayraska sidoo kale lala xiriiriyey kiisas laga helay dalal kale oo Afrikaan ah, oo ay ku jiraan Uganda, Kenya iyo Nayjeeriya.
Cudurku wuxuu sababay tobannaan faafitaan tan iyo markii markii ugu horreysay la aqoonsaday sannadkii 1976. Faafitaankii ugu weynaa uguna dhimashada badnaa wuxuu Galbeedka Afrika ka dhacay intii u dhexeysay 2014 iyo 2016, isagoo ku dhacay 28,000 qof, halka in ka badan 11,000 ay dhinteen.
Faafitaanka hadda ka socda Kongo ayaa durba ah kii labaad ee ugu weynaa ee abid la diiwaangeliyo. Muddadii ka dambaysay ku dhawaaqistiisa, waxaa la diiwaangeliyey ugu yaraan saddex jeer kiisaska iyo dhimashada laga diiwaangeliyey faafitaankii Galbeedka Afrika muddada u dhiganta.