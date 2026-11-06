Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo waxay tijaabin doontaa tallaallo cusub oo Ebola ah iyadoo uu jiro cudurkii ugu baaxadda weynaa

Laba tallaal oo kale oo musharrax u ah Ebola ayaa lagu wadaa in tijaabooyin caafimaad laga bilaabo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, taas oo bixinaysa difaac cusub oo suurtagal ah xilli dalka uu wajahayo cudurkii ugu baaxadda weynaa ee abid ka dillaaca nooca Bundibugyo.
Tallaalladan oo ay soo saareen Jaamacadda Oxford oo kaashanaysa Machadka Serum ee Hindiya, iyo shirkadda Maraykanka laga leeyahay ee Moderna, ayaa markii ugu horreysay lagu qiimayn doonaa xilli uu jiro cudur dillaacay oo uu sababay noocan. Cudurka dilaaga ah ee Ebola ayaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ka socday ku dhowaad lix bilood, wuxuuna hadda yahay kii ugu weynaa ee taariikhda dalka.
Illaa 1-da Nofeembar, mas’uuliyiinta caafimaadku waxay soo sheegeen in ka badan 10,500 kiis oo la xaqiijiyey iyo 5,126 dhimasho ah. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in tallaalladan cusub ay noqon karaan aalad muhiim ah oo lagu xakameeyo cudurka dillaacay, balse marka hore waa in la helo oggolaanshaha qaranka ka hor inta aan lagu darin tijaabada hadda socota.