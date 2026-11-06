 Skip to content
Friday, November 6, 2026 25 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:05
Muqdisho 29°C
Breaking: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo waxay tijaabin doontaa tallaallo cusub oo Ebola ah iyadoo uu jiro cudurkii ugu baaxadda weynaa
Breaking News
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo waxay tijaabin doontaa tallaallo cusub oo Ebola ah iyadoo uu jiro cudurkii ugu baaxadda weynaaSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 23aadSida dastuurka Soomaaliya loo sameeyay Iyo Wax ka beddelkiisaTrump Accepts Election Rout Result While Deflecting BlameNigerian Court Invalidates Atiku Abubakar’s Bid for 2027 PresidencyDemocrats Score Sweeping Midterm Victories in Blue WaveJamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo waxay tijaabin doontaa tallaallo cusub oo Ebola ah iyadoo uu jiro cudurkii ugu baaxadda weynaaSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 23aadSida dastuurka Soomaaliya loo sameeyay Iyo Wax ka beddelkiisaTrump Accepts Election Rout Result While Deflecting BlameNigerian Court Invalidates Atiku Abubakar’s Bid for 2027 PresidencyDemocrats Score Sweeping Midterm Victories in Blue Wave
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo waxay tijaabin doontaa tallaallo cusub oo Ebola ah iyadoo uu jiro cudurkii ugu baaxadda weynaa

Follow
By Newsroom November 6, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 13 minutes ago 1-minute read
DR Congo to Test New Ebola Vaccines Amid Record Outbreak
DR Congo to Test New Ebola Vaccines Amid Record Outbreak

Laba tallaal oo kale oo musharrax u ah Ebola ayaa lagu wadaa in tijaabooyin caafimaad laga bilaabo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, taas oo bixinaysa difaac cusub oo suurtagal ah xilli dalka uu wajahayo cudurkii ugu baaxadda weynaa ee abid ka dillaaca nooca Bundibugyo.

Tallaalladan oo ay soo saareen Jaamacadda Oxford oo kaashanaysa Machadka Serum ee Hindiya, iyo shirkadda Maraykanka laga leeyahay ee Moderna, ayaa markii ugu horreysay lagu qiimayn doonaa xilli uu jiro cudur dillaacay oo uu sababay noocan. Cudurka dilaaga ah ee Ebola ayaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ka socday ku dhowaad lix bilood, wuxuuna hadda yahay kii ugu weynaa ee taariikhda dalka. 

- Advertisement -

Illaa 1-da Nofeembar, mas’uuliyiinta caafimaadku waxay soo sheegeen in ka badan 10,500 kiis oo la xaqiijiyey iyo 5,126 dhimasho ah. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in tallaalladan cusub ay noqon karaan aalad muhiim ah oo lagu xakameeyo cudurka dillaacay, balse marka hore waa in la helo oggolaanshaha qaranka ka hor inta aan lagu darin tijaabada hadda socota.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,202 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.