Jabhadda Tigray oo sheegtay in in ka badan 1,500 askari oo Itoobiyaan ah la dilay, halka Abiy Axmed uu Eritrea uga digay cawaaqib xumo

Jabhadda Tigray oo sheegtay in 1,500 askari oo Itoobiyaan ah la dilay, iyadoo Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed digniin u diray Eritrea
NAIROBI, Kenya – Jabhadda Tigray ayaa Talaadadii sheegtay in in ka badan 1,500 askari oo Itoobiyaan ah lagu dilay laba maalmood oo dagaal ah oo ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka, iyadoo sheegashadan ay timid xilli Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu Eritrea uga digay “cawaaqib aad u daran” oo ka dhalan kara taageerada lagu eedeeyay inay siiso kooxaha hubaysan.
Negash Hiluf, oo ah sarkaal ka tirsan Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF), ayaa sheegay in ciidamada fallaagadu ay dileen 1,511 askari oo ka tirsan ciidamada federaalka, halka 1,050 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalladii dhacay 17 iyo 18 Oktoobar.
“Ciidamada Difaaca Tigray (TDF) ayaa ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya (ENDF) ku qabtay meel u dhow Mirena … waxaana ay dileen 1,511 askari, halka 1,050 kalena ay ku dhaawaceen,” ayuu yiri Hiluf.
Wuxuu hadalkan ka sheegay warbixin muuqaal ah oo ay baahisay Tigray Media Corporation oo mucaaradka taageerta.
Itoobiya si rasmi ah ugama aysan jawaabin sheegashooyinkan.
TPLF ayaa sheegtay in dagaalku ka dhacay meel u dhow Mirena oo ku taalla bartamaha Tigray, halkaas oo ciidamada dowladda ay isku dayayeen inay u gudbaan dhanka magaalada Adet.
Fallaagadu waxay sidoo kale sheegeen in 11 xubnood oo ka tirsan Ciidanka Nabadda Tigray, oo ah koox hubaysan oo taageerta dowladda federaalka, lagu dilay dagaalka.
Tirada khasaaraha la soo sheegay si madax-bannaan looma xaqiijin karin. Mas’uuliyiinta Itoobiya iyo militariguba kama aysan soo saarin jawaab rasmi ah warbixinta TPLF.
Dhanka kale, Abiy ayaa Eritrea ku eedeeyay inay taageerto ciidamada Tigray ee doonaya inay xasillooni-darro ka abuuraan Itoobiya, wuxuuna Asmara uga digay inay iska dhega-tirto baaqyada soo noqnoqday ee iskaashiga.
“Waxaan aaminsanahay in in cadow loo noqdo martigeliye halkii laga noqon lahaa lammaane horumarineed aysan faa’iido lahayn. Hase yeeshee, cawaaqibka ka dhalanaya in dhegaha laga furaysto baaqyadeenna wuxuu noqon doonaa mid aad, aad, aad u daran,” ayuu yiri Abiy.
Ra’iisul wasaaruhu wuxuu hadalkan ku sheegay wareysi ay baahisay Itoobiya Broadcasting Corporation oo dowladdu leedahay.
Abiy ayaa sheegay in iskaashi dhow oo dhex mara labada dal ee deriska ah uu noqon lahaa waddo ka wanaagsan iska horimaad militari, wuxuuna mas’uuliyiinta Eritrea ugu baaqay inay diiradda saaraan horumarinta dhaqaalaha iyo xiriir nabadeed.
Itoobiya ayaa marar badan ku eedeysay ciidamada Eritrea inay ka soo gudbeen xuduuddeeda waqooyi isla markaana ay taageereen TPLF. Asmara ayaa beenisay eedeymahaas.
Eritrea, dhankeeda, waxay Itoobiya ku eedeysay inay isku dayayso inay la wareegto dekeddeeda Assab ee Badda Cas, taas oo sii kordhisay walaaca laga qabo in dagaalku isu beddelo colaad goboleed.
Sheegashooyinkii ugu dambeeyay ee TPLF ayaa yimid kaddib markii la soo sheegay in ciidamada Itoobiya ay ka baxeen Adwa iyo Rama, oo ah magaalooyin ku dhow xuduudda Eritrea, kaddib weerarro ay qaadeen dagaalyahanno fallaago ah.
Ciidamada federaalka ayaa horay ula wareegay Mekelle, caasimadda gobolka Tigray, iyo magaalooyin kale oo dhowr ah, kaddib duullaan la bilaabay markii colaadihii waaweynaa ay dib u billowdeen 23-kii Sebtembar.
Addis Ababa ayaa markii dambe ku dhawaaqday maamul ku-meelgaar ah oo lix bilood ah oo loo sameeyay Tigray, iyadoo dowladda federaalku ay wadday dadaallo ay ku xoojinayso gacan-ku-haynteeda isla markaana ku soo celinayso adeegyada dadweynaha.
TPLF sidoo kale waa xubin ka tirsan Isbahaysiga Badbaadada, oo ah isbahaysi ay leeyihiin toddoba kooxood oo hubaysan iyo kuwo siyaasadeed, kaas oo la aasaasay bishii Sebtembar si looga soo horjeesto dowladda Abiy.