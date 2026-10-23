Wasiirka Caafimaadka Puntland oo kormeeray Isbitaalka Dhahar intii uu ku guda jiray safar goboleed

Soomaaliya: Wasiirka Caafimaadka Puntland oo dib u eegay Isbitaalka Dhahar iyo adeegyada caafimaadka intii uu booqanayay Haylaan
DHAHAR, Soomaaliya — Wasiirka Caafimaadka Puntland, Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, ayaa Arbacadii booqday Isbitaalka Degmada Dhahar iyo xarumo kale oo caafimaad oo ku yaalla gobolka Haylaan, isagoo qiimeeyay bixinta adeegyada caafimaadka iyo baahiyaha bulshooyinka deegaanka.
Wasiiru-dawlaha Caafimaadka, Cali Maxamed Cismaan, ayaa Maxamed ku wehelinayay safarka. Guddoomiyaha gobolka Haylaan Maxamed Faarax Ciise iyo duqa degmada Dhahar Bashiir Maxamed Ciise ayaa wafdiga soo dhaweeyay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay maamulka Puntland.
Wasiirku wuxuu booqashadiisa ku bilaabay xarunta maamulka gobolka Haylaan, halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay mas’uuliyiinta deegaanka iyo waxgaradka dhaqanka. Wadahadalladu waxay diiradda saareen bixinta adeegyada caafimaadka, mudnaanta bulshada iyo xoojinta iskaashiga u dhexeeya Wasaaradda Caafimaadka iyo maamulka deegaanka.
Maxamed ayaa kaddib kormeeray Isbitaalka Degmada Dhahar iyo xarumo kale oo caafimaad, si uu u qiimeeyo hawlahooda iyo adeegyada caafimaad ee ay heli karaan dadka deegaanka.
Maamulayaasha isbitaalka iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda xarumaha, adeegyada hadda la bixiyo iyo qorshayaasha lagu horumarinayo tayada daryeelka bukaannada.
Wasiirku wuxuu ugu baaqay shaqaalaha caafimaadka inay horumariyaan daaweynta bukaannada, ilaaliyaan heerarka adeegga isla markaana ballaariyaan wacyigelinta bulshada ee arrimaha caafimaadka. Wuxuu sidoo kale carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in dadka deegaanka ay helaan daryeel caafimaad oo la isku halayn karo oo tayo sare leh.
Kormeerkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijka ballaaran ee Wasaaradda Caafimaadka Puntland ay ku qiimaynayso isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee ku yaalla guud ahaan maamulka, iyadoo sidoo kale hagaajinaysa isku-duwidda ay la leedahay maamullada deegaanka.
Helitaanka adeegyada caafimaad ayaa weli adag qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan dhulka miyiga ah iyo meelaha fogfog oo xarumaha caafimaadka iyo adeegyada takhasuska ahi ay inta badan kooban yihiin.
Wafdiga uu hoggaaminayay Maxamed waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirisaaq Abshir Xirsi, agaasimaha daryeelka caafimaadka aasaasiga ah; Cabdirisaaq Maxamed Artan, agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadaha; Jama Cali Yuusuf, agaasimaha adeegyada caafimaadka; iyo Naciimo Nuur Muuse, madaxa barnaamijka Biyaha, Fayadhowrka iyo Nadaafadda ee wasaaradda.
Wasaaraddu waxay sheegtay in qiimayntan goobaha lagu sameynayo loogu talagalay in lagu taageero horumarinta helitaanka iyo tayada adeegyada caafimaadka guud ahaan Puntland.
AXADLETM
Cumar Nuur waa tifaftiraha guud ee Axadle. Wuxuu hore uga soo shaqeeyay CNN iyo TRT, isagoo ka warramay Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika, oo ay ku jiraan siyaasadda, amniga iyo arrimaha gobolka.