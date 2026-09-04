Open Letter to JSP Chairman and Executive Committee

Ujeeddo: Talo ku saabsan go’aanka kama dambaysta ah ee hoggaanka xisbiga JSP ee xulashada musharraxa qaadan doona kaarka Xisbiga, si uu ugu tartamo doorashada hoggaanka Hirshabeelle.
Mudane Guddoomiye,
Anigoo si weyn u qadarinaya xilka iyo masuuliyadda aad hayso, waxaan jeclaystay inaan kuu soo gudbiyo aragtiyo iyo talooyin madax-bannaan oo la xiriira go’aanka Xisbiga ee musharraxa heli doona kaarka JSP ee doorashada Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ee soo socota.
Waxaan si xushmad leh u soo jeedinayaa in go’aankan lagu saleeyo talooyinka iyo aragtida aqoonyahannada, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee si qoto dheer u yaqaan sooyaalka Hirshabeelle, duruufaha ay ku shaqeyso iyo caqabadaha horyaalla.
Ka qaybgelinta aragtiyadaas waxay gacan weyn ka geysan kartaa in la doorto hoggaan ku habboon. Waxaa muhiim ah in la ballaariyo wadatashiyada lagu gaarayo go’aanka ugu dambeeya, maadaama doorashadan ay si weyn u saameyn karto mustaqbalka Hirshabeelle iyo jihada uu maamulku qaadan doono doorashada kaddib.
Iyadoo la eegayo kala-qaybsanaanta siyaasadeed ee Hirshabeelle, tabashooyinka wali taagan, tabar-darrada hay’adaha, caqabadaha amni iyo baahiyaha horumarineed, musharraxiinta u tartamaya xilka waa in lagu qiimeeyaa awoodda ay u leeyihiin inay wax ka qabtaan dhibaatooyinkan aasaasiga ah. Hoggaanka waa in lagu doortaa kartida uu u leeyahay fulinta qorshayaasha iyo ka jawaabidda baahiyaha bulshada, halkii lagu saleyn lahaa oo keliya sumcaddiisa siyaasadeed.
Waxaan soo jeedinayaa in mudnaan la siiyo musharrax hore loo tijaabiyay, kana soo dhabeeyay dhismaha is-afgarad, kasbashada taageerada siyaasiyiinta iyo baarlamaanka, maaraynta danaha isdiiddan iyo gaarista natiijooyin siyaasadeed oo adag. Tani waxay yareyn kartaa khatarta ah in lagu hungoobo filasho siyaasadeed oo aan weli la xaqiijin.
Sidoo kale, waa in la tixgeliyaa khibradda musharraxa ee dejinta iyo fulinta siyaasadaha, gaar ahaan haddii uu horay u soo hoggaamiyay wasaarado ama hay’ado dowladeed, fuliyay mashaariic waaweyn, isla markaana leeyahay awood uu ku qaadan karo go’aanno masiiri ah oo wax ku ool ah marka la joogo miiska wada-hadalka.
Awoodda dib-u-heshiisiinta iyo fahamka musharraxu ka haysto dhammaan deegaannada Hirshabeelle ayaa iyaduna door muhiim ah ku leh mustaqbalka maamulka. Hirshabeelle waxay u baahan tahay hoggaamiye la falgeli kara qaybaha kala duwan ee bulshada, wax ka qaban kara tabashooyinka jira, xal waara u heli kara khilaafaadka siyaasadeed, isla markaana dib u dhisi kara kalsoonida shacabka.
Waxaa kale oo muhiim ah in si gaar ah loo qiimeeyo awoodda musharraxa ee dib-u-habaynta hay’adaha iyo xoojinta dowladnimada. Qofka la dooranayo waa inuu leeyahay aragti uu ku horumarin karo hay’adaha dowliga ah, ku kordhin karo hufnaanta iyo daahfurnaanta maamulka, kor ugu qaadi karo isla-xisaabtanka, isla markaana horseedi kara heshiisyo siyaasadeed oo saldhig u noqda nidaam waara iyo dowlad si dhab ah u shaqeysa.
Aqoonta iyo heerka xirfadeed ee musharraxa waa qodob kale oo mudan in la tixgeliyo. Qof haysta aqoon heerka PhD ah ama leh khibrad xirfadeed iyo hoggaamineed oo u dhiganta wuxuu wax weyn ku kordhin karaa fahamka arrimaha la xiriira dib-u-dhiska nabadda, dowladnimada, amniga, horumarka iyo baahiyaha fog ee dhismaha hay’adaha.
Daacadnimada, lagu kalsoonaan karo iyo dabeecadda hoggaamineed waa inay noqdaan tiirarka xulashada. Musharraxu waa inuu ahaadaa qof ixtiraam leh, la aamini karo, kana muuqato bisayl siyaasadeed. Waxa kale oo lagama maarmaan ah inuu leeyahay go’aan-qaadasho wanaagsan, waxqabad la isku halleyn karo iyo taariikh shaqo oo muujinaysa kartidiisa. Haddii uu leeyahay waayo-aragnimo hoggaamineed, taasi waxay noqon kartaa astaan muujinaysa inuu u diyaar yahay masuuliyadda noocan ah.
Musharraxa la dooranayo waa inuu sidoo kale si wanaagsan u yaqaannaa qaab-dhismeedka iyo shaqada Dowladda Federaalka, xiriirro wanaagsan oo hore ula soo yeeshay hay’adaha dowliga ah, isla markaana faham buuxa ka haysta habka loola shaqeeyo dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka. Khibraddani waxay gacan ka geysan kartaa joogteynta iskaashiga Dowladda Federaalka, iyadoo la xoojinayo sharciyadda, hay’adaha iyo awoodda Hirshabeelle.
Fahamka maaraynta khayraadka dabiiciga ah, sida beeraha, dhulka, biyaha iyo saameynta isbeddelka cimilada, waa arrin kale oo mudan in lagu saleeyo qiimeynta musharraxa. Awoodda uu u leeyahay la shaqaynta deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah iyo hay’adaha horumarinta waxay ka caawin kartaa maamulka helidda khayraad, dhisidda iskaashi wax-ku-ool ah iyo xoojinta awooddiisa dhaqaale, taas oo dardar gelin karta horumarka Hirshabeelle.
Mudane Guddoomiye,
Ma jirto hal shuruud oo keliya oo lagu go’aamin karo xulashadan muhiimka ah. Musharraxa ugu habboon waa inuu leeyahay isku-dar dhammaystiran oo ay ka mid yihiin hoggaan siyaasadeed oo la tijaabiyay, karti fulineed, khibrad dib-u-heshiisiin, awood uu hay’adaha dib ugu habeeyo, go’aan-qaadasho istiraatiiji ah, daacadnimo, faham wanaagsan oo ku saabsan xiriirka federaalka iyo dowlad-goboleedka, waayo-aragnimo horumarineed iyo awood dhab ah oo dowladnimo lagu dhiso.
Inkastoo go’aanka kama dambaysta ahi uu ku saaran yahay masuuliyaddaada, haddana waxaa habboon in si qoto dheer loo eego musharraxa leh isku-darka ugu xooggan ee karti, daacadnimo, kalsooni, awood siyaasadeed iyo xirfad dowlad-dhisid, si uu u helo taageerada JSP una qaado masuuliyadda hoggaaminta Hirshabeelle.
Waxaan si xushmad leh u codsanaynaa in go’aankan la siiyo tixgelinta ugu sarreysa, maadaama saameyntiisu aysan ku koobnaan doonin doorashada oo keliya, balse ay taaban doonto nolosha malaayiin qof oo ku nool deegaannada Hirshabeelle.
Taariikhdu waxay ina tusisay in xulashada hoggaanku si toos ah u saameyn karto kalsoonida shacabka, waxqabadka hay’adaha, xasilloonida siyaasadeed iyo jihada uu maamulku u socdo mustaqbalka.
Waxaan ku kalsoonahay in adigoo ah Guddoomiyaha hoggaanka JSP, aad kaarka Xisbiga ku aamini doonto musharraxa leh astaamaha warqaddan lagu xusay, sida ugu dhammaystiranna u buuxiya shuruudahan, isla markaana Hirshabeelle u horseedi kara dowladnimo midaysan, xasilloon oo lagu kalsoonaan karo.
Waxaa lama huraan ah in rabitaanka iyo danta shacabka Hirshabeelle la siiyo mudnaanta koowaad. Hirshabeelle waxay u baahan tahay hoggaan cusub, sidaas darteed isbeddelku waa lama huraan haddii la doonayo in laga gudbo dib-u-dhaca iyo horumar la’aanta dowlad-goboleedka, duruufaha nololeed ee bulshada, amni-darrada joogtada ah iyo fursadda ay Al-Shabaab uga faa’iidaysatay habacsanaanta jirta.
Sidaas awgeed, waxaan si xushmad leh kuugu soo gudbinaynaa shuruudahan iyo qodobada kor ku xusan, si loogu tixgeliyo hannaanka xulashada musharraxa JSP ee u tartamaya hoggaanka Hirshabeelle.
Mahadsanid, Mudane Guddoomiye.