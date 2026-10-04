 Skip to content
Sunday, October 4, 2026 21 Rabi al-Thani 1448 AH Fajr 04:35
Muqdisho 25°C
Breaking: Jamhuuriyadda Saddexaad: Maalintii Soomaaliya ka xumaatay iyo waddadii burburka
Breaking News
Jamhuuriyadda Saddexaad: Maalintii Soomaaliya ka xumaatay iyo waddadii burburkaSomalia Debate Centers on Concentrated Political Power and Inclusive Power-SharingUS Prison Commissioner Resigns After Failed Execution AttemptSomalia’s 14 Years of Indirect Elections Keep Citizens Waiting for Direct VotingBardella’s Political Future Hangs in Balance Amid Antisemitism ClaimsSomalia Promotes Trade and Investment Opportunities at Alamein Africa ForumJamhuuriyadda Saddexaad: Maalintii Soomaaliya ka xumaatay iyo waddadii burburkaSomalia Debate Centers on Concentrated Political Power and Inclusive Power-SharingUS Prison Commissioner Resigns After Failed Execution AttemptSomalia’s 14 Years of Indirect Elections Keep Citizens Waiting for Direct VotingBardella’s Political Future Hangs in Balance Amid Antisemitism ClaimsSomalia Promotes Trade and Investment Opportunities at Alamein Africa Forum
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Jamhuuriyadda Saddexaad: Maalintii Soomaaliya ka xumaatay iyo waddadii burburka

Follow
By Axadle Editorial Desk October 4, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
Jamhuuriyadda Saddexaad: Maalin ay Soomaaliya ka xuntahay mise waddadii burburka?

Falanqeyn Siyasadeed

26 sano kaddib, Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya waxay wajahaysaa mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaa tan iyo markii la aas-aasay. Maalintan oo ahayd in lagu xuso horumar, dib-u-dhis iyo rajo siyaasadeed, ayaa beddelkeeda noqotay waqti ay Soomaaliya ka muuqato walaac qoto dheer.

Dowladda Federaalka ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh Mohamuud, oo muddo xileedkiisu dhammaaday, waxay dhexda kaga jirtaa xaalad siyaasadeed oo cakiran. Ma jiro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, inta badan dowlad-goboleedyaduna heshiis buuxa lama laha dowladda dhexe. Su’aalo culus ayaa sidoo kale hareeyay sharciyadda siyaasadeed, iyadoo aan la helin guddi doorasho oo dhammaan dhinacyada siyaasaddu ku qanacsan yihiin iyo hannaan doorasho oo si guud loo isla oggol yahay.

Xaaladda waxaa sii murjinaya isbeddellada ku saabsan doorka beesha caalamka. Xafiiska Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inuu xirmo dhammaadka bishan Oktoobar, halka maalgelinta ciidamada AUSSOM ee taageera amniga dowladda Federaalka ay bisha December wajahayso isbeddel muhiim ah.

Dhanka kale, colaadaha iyo xiisadaha ka taagan gobolka, gaar ahaan kuwa saameynaya mandiqadda Badda Cas iyo marinka Bab-el-Mandeb, waxay Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed ku yeelan karaan saameyn toos ah iyo mid dadban. Maaddaama Soomaaliya ay ku taallo goob istaraatiiji ah, ma fududa in dalka laga indho-tiro khataraha ka dhasha xasillooni-darrada gobolka.

Marka la eego duruufahan is biirsaday, su’aasha taagan waxay tahay: Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee maanta ku loollamaya awoodda iyo kursiga ma garowsan yihiin khataraha dalka ku soo wajahan?

Haddii ay garowsan yihiin, maxay u soo bandhigi la’yihiin xal siyaasadeed oo Soomaaliya looga saaro xaaladdan adag? Ma jirtaa waddo ay dhinacyadu ugu laaban karaan miiska wada-hadalka si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, hannaan doorasho oo la isku raacsan yahay iyo dowladnimo ay dhammaan dhinacyada Soomaalidu wada leeyihiin?

Su’aasha ka sii culus ayaa ah: Ma siyaasiyiintu waxay qorsheynayaan inay khilaafka sii wadaan ilaa ay daciifto ama burburto Jamhuuriyadda Saddexaad?

Su’aashani ma beegsanayso dhinac gaar ah, balse waxay quseysaa dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Xilligan adag wuxuu u baahan yahay in laga gudbo loollanka kursiga iyo danaha siyaasadeed ee muddada gaaban, lana hormariyo badbaadada dalka, heshiis siyaasadeed iyo mustaqbalka jiilka Soomaaliyeed.

Haddii la doonayo in la badbaadiyo Jamhuuriyadda Saddexaad, baahideedu waa mid taagan maanta: heshiis siyaasadeed, aragti qaran iyo hoggaan awood u leh inuu dhinacyada kala duwan isku keeno.

[email protected]

How do you rate this story?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,843 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.