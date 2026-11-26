Maraykanka ayaa soo jeediyay canshuuro cusub oo lagu soo rogo badeecooyinka ka imanaya 14 dhaqaale, oo ay ku jiraan Midowga Yurub iyo Shiinaha, taasoo sii xoojinaysa dadaalka Madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu dib u habeeyo xiriirrada ganacsi ee Washington, kaddib baaritaan bilo socday oo lagu sameeyay wax-soo-saarka xad-dhaafka ah ee lagu eedeeyay.
Xafiiska Wakiilka Ganacsiga Maraykanka (USTR) ayaa ku dhawaaqay canshuuraha la soo jeediyay kaddib markii uu soo gabagabeeyay baaritaan siddeed bilood socday oo ku salaysnaa Qaybta 301, kaasoo lagu eegayay dhaqamada ganacsi ee aan caddaaladda ahayn ee ay ku lug lahaayeen 16 saaxiib ganacsi. Baaritaanka waxaa ka mid ahaa xulafada dhow ee Maraykanka sida Japan, Midowga Yurub iyo Kuuriyada Koonfureed.
Meksiko iyo Norway hadda laguma darin tallaabooyinka canshuuraha la soo jeediyay.
Sarkaal sare oo Maraykan ah ayaa sheegay in dhaqaalaha la beegsanayo ay yihiin Shiinaha, Bangladesh, Kamboodiya, Midowga Yurub, Hindiya, Indonesia, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Malaysiya, Singapore, Switzerland, Taiwan, Thailand iyo Vietnam.
Sarkaalku wuxuu sheegay in Maraykanku go’aamiyay in mid kasta oo ka mid ah dhaqaalahaas uu “abuuro, joogteeyo ama ka qayb qaato awoodda iyo wax-soo-saarka xad-dhaafka ah ee qaab-dhismeedka leh ee qaybaha wax-soo-saarka, iyada oo loo marayo tallaabooyin, siyaasado iyo dhaqammo kala duwan oo aan macquul ahayn, kuwaasoo culays saaraya ama xaddidaya ganacsiga Maraykanka”.
USTR waxay awoodda xad-dhaafka ah ee qaab-dhismeedka ku qeexdaa xaalad ay waddamadu “kor u qaadayaan wax-soo-saar iyo awood aan ku salaysnayn xaqiiqada baahida iyo mabaadi’da suuqa”, ayuu sarkaalku sheegay. Dhaqamadaas waxaa ka mid noqon kara siyaasadaha warshadaha, kabista dawladda iyo isticmaalka qaybo laga soo dhoofiyo dhaqaalaha aan ku shaqayn mabaadi’da suuqa.
Tifaftiraha Yurub ee RTÉ Tony Connelly ayaa ka warbixinaya saamaynta ay arrintani ku yeelanayso Midowga Yurub
Waxaan u baahan nahay oggolaanshahaaga si aan u soo gelinno nuxurkan rte-playerWaxaan rte-player u isticmaalnaa inaan ku maamulno nuxur dheeraad ah oo dejin kara cookies qalabkaaga, isla markaana ururin kara xog ku saabsan dhaqdhaqaaqaaga. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo geliso nuxurka.Maamul doorbidyada
Midowga Yurub wuxuu filayaa in Maraykanku dhowro heshiiska canshuurta ee 15%
Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu diiday saldhigga canshuuraha la soo jeediyay, isla markaana uu filayo in Washington ay dhowrto heshiiskii ay Brussels la gaartay sannadkii hore.
“Waxaan daraasayn doonnaa natiijooyinka,” ayuu yiri afhayeenka Komishanka Yurub Olof Gill.
“Isla markaana waxaan si weyn u diidnay fikradda ah in Yurub ay tahay halka ay ka timaaddo awoodda xad-dhaafka ah ee qaab-dhismeedka. Taa beddelkeeda, Yurub waxay ka mid tahay meelaha sida weyn ugu nugul awoodda xad-dhaafka ah,” ayuu yiri.
“Midowga Yurub iyo Maraykanku waxay si dhab ah uga walaacsan yihiin awoodda xad-dhaafka ah ee caalamka, taasoo inteeda badan ay dawladuhu horseedaan, kuna urursan waddamo saddexaad. Waxaan ka xunnahay maqnaanshaha tallaabo wadajir ah.”
Mr Gill wuxuu sheegay in Komishanku sii wadi doono wada shaqaynta Washington si loo hirgeliyo heshiiskii canshuuraha ee la gaaray 2025, kaasoo canshuuraha Mr Trump ku soo rogay badeecooyinka ka yimaadda ururka ku xaddiday 15%.
“Waxaan filaynaa in tallaabo kasta oo ka dhalata baaritaankan ay si buuxda u ixtiraamto heshiiskaas, oo ay ku jiraan marka lagu daro canshuuraha jira,” ayuu yiri.
Canshuuraha cusub laguma dari doono canshuuraha gaarka ah ee qaybaha, sida kuwa lagu soo rogo baabuurta
Natiijadu ma soo rogayso canshuuro cusub oo lagu soo rogo Midowga Yurub, ayay McEntee sheegtay
Helen McEntee waxay sheegtay in canshuurta 10% ee hadda jirta ee badeecooyinka ka yimaadda Midowga Yurub ay weli taagan tahay
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Ganacsiga Helen McEntee waxay soo dhaweysay horumarka laga sameeyay sidii whiskey-ga Irish-ka looga dhaafi lahaa canshuuraha Maraykanka.
Waxay sheegtay inay horumarrada kala hadli doonto Wakiilka Ganacsiga Midowga Yurub Maroš Šefčovič iyo wasiirrada kale ee ganacsiga, kulan ganacsi oo ka tirsan Golaha Arrimaha Dibadda oo loo qorsheeyay Isniinta soo socota.
“Weli waxaan baaraynaa faahfaahinta ku saabsan ku dhawaaqista, qiimaynteennnii hore waxayna muujinaysaa in natiijada baaritaanku ay ixtiraamayso heshiiskii ay Madaxweyne von der Leyen iyo Madaxweyne Trump ku gaareen Turnberry sannadkii hore,” ayay tiri.
“Natiijada maanta ma dhaqan-gelinayso wax canshuuro cusub ah, balse waxay weli u furan tahay faallooyin dadweyne oo dheeraad ah. Hadda, canshuurta 10% ee badeecooyinka ka yimaadda Midowga Yurub way sii jiraysaa, haddii aan si kale looga dhaafin.”
Wasiiraddu waxay sheegtay inay “togan tahay” in whiskey-ga Irish-ku ka muuqday qaybta labaad ee lifaaqa liis gareynaya badeecooyinka laga saaray tallaabada la soo jeediyay.
“Hammigeennu waa inaan hubinno canshuuro la dhimay oo lagu soo rogo qaybaha kale ee muhiimka ah sida qalabka caafimaadka iyo qaybaha tiknoolajiyadda,” ayay tiri.
Shiinaha ayaa wajihi doona canshuuraha ugu sarreeya ee 14-ka saaxiib ganacsi, ayuu yiri sarkaal Maraykan ah
Shiinaha ayaa wajihi lahaa heerarka ugu sarreeya ee 14-ka saaxiib ganacsi. Canshuurta 20% ee awoodda xad-dhaafka ah ee badeecooyinka Shiinaha lagu soo jeediyay waxaa lagu dari doonaa ku dhowaad 25% oo canshuuro ah oo lagu soo rogay xilligii ugu horreeyay ee Mr Trump, ayuu sheegay sarkaalku.
Taas waxay Shiinaha ku reebi doontaa heer guud oo ka sarreeya kan Vietnam, oo lagu soo jeediyay canshuur dhan 20%, ayuu sarkaalku intaas ku daray.
Canshuuraha cusub laguma dari doono canshuuraha gaarka ah ee qaybaha, kuwaasoo daboolaya badeecooyin ay ka mid yihiin baabuurta iyo birta, ayuu yiri sarkaalka sare ee Maraykanka.
Bishii July, Mr Trump wuxuu canshuuro gaar ah ku soo rogay 60 dhaqaale, isagoo ku eedeeyay inaysan qaadin tallaabo ku filan oo ka dhan ah shaqada qasabka ah.
Haddii dhaqaaluhu ay saameeyaan labadaba tallaabooyinka shaqada qasabka ah iyo kuwa wax-soo-saarka xad-dhaafka ah, canshuuruhu isugeyn ma noqon doonaan, ayuu yiri sarkaalka Maraykanka.
Taa beddelkeeda, waxaa la adeegsan doonaa labada heer midka ka sarreeya.
Tallaabooyinkan waxaa si weyn loogu arkaa dadaal lagu dib u dhisayo barnaamijka canshuuraha caalamiga ah ee Mr Trump, kaasoo qaybo ka mid ah ay Maxkamadda Sare ee Maraykanku burisay bishii Febraayo.
Sarkaalku wuxuu sheegay in kulankii Mr Trump iyo Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ahaa ‘mid aad u wanaagsan’
Sarkaalku wuxuu sheegay in canshuuraha la soo jeediyay ay ku ekaan doonaan xaddiyada canshuuraha ee lagu dejiyay heshiisyada ganacsi ee ay maamullada Trump wada xaajoodeen. Taas waxaa ku jira xadka 20% ee Shiinaha, kaasoo ku salaysan xabbad-joojintii ganacsi ee Beijing lala galay sannad ka hor, taasoo dhacaysa 10-ka January.
Canshuuruhu ma dabooli doonaan badeecooyin Shiinaha laga soo dhoofiyo oo qiimahoodu yahay ku dhowaad $30 bilyan (€27 bilyan), kuwaasoo Maraykanku ka fiirsanayo in canshuuraha laga dhimo iyada oo loo marayo hannaan laba geesood ah oo loo yaqaan Guddiga Ganacsiga, ayuu sarkaalku sheegay.
Washington ma filayn in Beijing ay ka aargoosan doonto canshuuraha awoodda xad-dhaafka ah, ayuu sarkaalku intaas ku daray.
“Waan ognahay inaysan jeclayn tallaabooyinkan, balse waxaan doonaynaa xasillooni aan la yeelanno Shiinaha. Shiinuhuna wuxuu doonayaa xasillooni uu nala yeesho,” ayuu yiri sarkaalku.
Kulankii Mr Trump iyo Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping toddobaadkii hore wuxuu ahaa “mid aad u wanaagsan”, ayuu yiri sarkaalku, isagoo intaas ku daray in maalmihii u dambeeyay horumar laga sameeyay sahayda macdanta dhifka ah ee Shiinaha.
Si kastaba ha ahaatee, Shiinaha iyo dawladaha kale ee ay arrintani saamaysay waxay u badan tahay inay ka horyimaadaan natiijooyinka. Beijing waxay muddo dheer diidday sheegashada ah inay si xad-dhaaf ah ugu tiirsan tahay dhoofinta si ay u kobciso dhaqaalaha.
Heerarka canshuuraha waxay sidoo kale waafaqi doonaan heshiisyada lala saxiixday saaxiibbada kale ee ganacsiga, ayuu sarkaalku sheegay. Kuwaas waxaa ka mid ah xadka 15% ee lagu heshiiyay Midowga Yurub, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Taiwan, iyo xadka 19% ee Malaysia lala gorgortamay.
Hindiya iyo Vietnam waxay ka mid yihiin waddamada aan weli heshiisyo ganacsi oo dhammaystiran la gelin Washington.
Sarkaalku wuxuu sheegay in canshuuraha la soo jeediyay la filayo inay dhiirrigeliyaan wada-xaajoodyada iyo dhammaystirka heshiisyo ganacsi oo dheeraad ah, oo laga yaabo in lagu gaaro shir madaxeedka hoggaamiyeyaasha G20 ee Miami bisha December.
Canshuuraha la soo jeediyay waxay mari doonaan hannaan ogeysiis iyo faallooyin dadweyne, kaddibna dhageysi ayaa la qaban doonaa ka hor inta aysan dhaqan-gelin.
Hannaankaasi wuxuu dib u dhigi karaa hirgelinta ilaa bisha January, ayuu sarkaalku sheegay.
USTR waxay sii waday baaritaanka sheegashooyinka awoodda xad-dhaafka ah ee la xiriira Norway iyo Meksiko, ayuu sarkaalku sheegay, balse ma uusan sheegin jadwalka lagu soo gabagabaynayo dib-u-eegistaas.
Mas’uuliyiinta Maraykanka ayaa guddiyada Kongareeska warbixin ka siiyay isbeddellada xalay goor dambe.
Dhaqaalaha ay arrintani saamaysay ayaa sidoo kale la wargeliyay, ayuu sarkaalku sheegay.
Canshuuraha cusub waxay u badan tahay inay dhaqan-galaan Janaayo marka ugu horreysa, ayuu yiri sarkaalka sare ee Maraykanka
Ku dhawaaqis gaar ah, xafiiska Wakiilka Ganacsiga Maraykanka wuxuu soo jeediyay canshuuro dheeraad ah oo lagu soo rogo badeecooyinka laga soo dhoofiyo Brazil, oo ay ku jiraan diyaaradaha, isagoo sabab uga dhigay waxa uu ku tilmaamay inay ku guuldarreysatay wax ka qabashada walaacyada ganacsi ee Maraykanka.
Arrinta awoodda xad-dhaafka ahi waxay saameynaysaa warshado badan, oo ay ku jiraan baytariyada, sibidhka, kiimikooyinka iyo cuntada la farsameeyay, ayuu yiri sarkaalka sare ee Maraykanka.
Canshuuraha la soo jeediyay waxay culays dheeraad ah saari karaan shirkadaha Maraykanka ee durba wajahaya kharashaad sare oo ka dhashay canshuurihii hore. Ganacsiyadu waxay kharashaadkaas badan u gudbin karaan macaamiisha, kuwaasoo badan oo ka mid ah durba la tacaalaya qiimaha sare ee nolosha.
Awood-u-yeelashada iibsiga waxay ahayd arrin udub-dhexaad u ahayd doorashooyinkii dhexe ee dhowaan, kuwaasoo Xisbiga Jamhuuriga ee Madaxweyne Trump looga adkaaday labada aqal ee Kongareeska, iyadoo Dimuqraadiyiintu awoodda la wareegeen.
Sicir-bararka macaamiisha Maraykanka wuxuu bishii September gaaray 3.7% marka loo eego sannadkii hore, isagoo ku dhow heerkii ugu sarreeyay saddex sano, iyadoo qiimayaasha sare u kacooda ay horseedeen saameynta dagaalka Mr Trump kula jiro Iran, canshuuraha iyo kororka weyn ee maalgashiga sirdoonka macmalka ah.
Siyaasad-dejiyeyaasha Kaydka Federaalka, oo mas’uul ka ah hagidda sicir-bararka si uu ugu dhowaado bartilmaameedka muddada dheer ee 2%, ayaa sheegay in saameynta inta badan ee Mr Trump