Gaana waxay mas’uuliyiinta Ciraaq ugu baaqday inay dacwad ku soo oogaan dadka lagu eedeeyay inay si xun u weerareen Stephanie Nkrumah, oo ah shaqaale guri oo u dhalatay Gaana, kaddib markii muuqaal laga duubay dhibaatadii loo geystay uu dhaliyay caro baahsan.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Samuel Okudzeto Ablakwa ayaa la kulmay Nkrumah iyo qoyskeeda, isaga oo u xaqiijiyay in dowladdu ay magaceeda ku raadineyso caddaalad. Kulanka ayaa sidoo kale wasaaradda u saamaxay inay dhageysato warbixinteeda ayna ururiso xog ku saabsan dadka lagu eedeeyay inay tacaddiyada u geysteen iyo shabakaddooda, si loo xoojiyo dadaallada diblomaasiyadeed ee Gaana.
Iyada oo laga walaacsan yahay in kiiska Nkrumah uu ka tarjumayo hannaan ka ballaaran, dowladda Gaana waxay sheegtay inay ka fiirsanayso in la hakiyo qorista shaqaalaha guryaha ee loogu shaqaaleysiinayo Ciraaq.