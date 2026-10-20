 Skip to content
Tuesday, October 20, 2026 8 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:31
Muqdisho 26°C
Breaking: Biyaha wasakhaysan ee Tshwane, Koonfur Afrika, oo walaac caafimaad bulshada ah abuuray
Breaking News
Biyaha wasakhaysan ee Tshwane, Koonfur Afrika, oo walaac caafimaad bulshada ah abuurayEU Strongly Condemns Settlers’ Attack on Delegation in West BankSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaBiyaha wasakhaysan ee Tshwane, Koonfur Afrika, oo walaac caafimaad bulshada ah abuurayEU Strongly Condemns Settlers’ Attack on Delegation in West BankSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in Uganda
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Southern-Africa News English

Biyaha wasakhaysan ee Tshwane, Koonfur Afrika, oo walaac caafimaad bulshada ah abuuray

Follow
By Newsroom October 20, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
South Africa: Contaminated Water Raises Tshwane Health Fears
Contaminated Water in South Africa’s Tshwane Raises Public Health Concerns

Helitaanka koloriinta oo dib loo soo celiyey ayaa magaalada u saamaxday inay dib u furto Warshadda Sifaynta Biyaha ee Bronkhorstspruit, balse dadka deggan Bronkhorstspruit iyo deegaannada ku dhow ayaa loo sheegay inaysan biyaha tuubada u isticmaalin cabbid, cunto karin, maydhasho ama ujeeddo kale oo guri. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in biyuhu weli aanay ku habboonayn isticmaalka aadanaha.

In ka badan 400 kiis oo xanuunnada caloosha iyo mindhicirka ah, oo ay ku jiraan calool-qabasho iyo shuban, ayaa la diiwaangeliyey intii u dhaxaysay 7-da iyo 18-ka Oktoobar, kaddib markii sahayda biyuhu aanay lahayn koloriin intii u dhaxaysay 24-kii Sebtembar iyo 14-kii Oktoobar. Baaritaannadu waxay biyaha ka heleen E. coli iyo bakteeriyo kale, halka Machadka Qaranka ee Cudurrada Faafa uu muunadaha bukaannada ka helay norovirus, Campylobacter iyo Shigella.

- Advertisement -

Magaaladu waxay dirtay 36 booyadood oo biyo sida, kuwaas oo sahayda ka keenaya Cullinan, halkaas oo la xaqiijiyey in biyuhu ammaan yihiin. Baaritaanka madax-bannaan ee sahayda biyaha Bronkhorstspruit ayaa weli socda. Dadka deggan waxay biyaha tuubada u isticmaali karaan oo keliya daadinta musqulaha ilaa mas’uuliyiintu xaqiijiyaan inay ammaan yihiin.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,171 published stories
More stories
Keep reading

More from Southern-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.