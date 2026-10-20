Biyaha wasakhaysan ee Tshwane, Koonfur Afrika, oo walaac caafimaad bulshada ah abuuray

Helitaanka koloriinta oo dib loo soo celiyey ayaa magaalada u saamaxday inay dib u furto Warshadda Sifaynta Biyaha ee Bronkhorstspruit, balse dadka deggan Bronkhorstspruit iyo deegaannada ku dhow ayaa loo sheegay inaysan biyaha tuubada u isticmaalin cabbid, cunto karin, maydhasho ama ujeeddo kale oo guri. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in biyuhu weli aanay ku habboonayn isticmaalka aadanaha.
In ka badan 400 kiis oo xanuunnada caloosha iyo mindhicirka ah, oo ay ku jiraan calool-qabasho iyo shuban, ayaa la diiwaangeliyey intii u dhaxaysay 7-da iyo 18-ka Oktoobar, kaddib markii sahayda biyuhu aanay lahayn koloriin intii u dhaxaysay 24-kii Sebtembar iyo 14-kii Oktoobar. Baaritaannadu waxay biyaha ka heleen E. coli iyo bakteeriyo kale, halka Machadka Qaranka ee Cudurrada Faafa uu muunadaha bukaannada ka helay norovirus, Campylobacter iyo Shigella.
Magaaladu waxay dirtay 36 booyadood oo biyo sida, kuwaas oo sahayda ka keenaya Cullinan, halkaas oo la xaqiijiyey in biyuhu ammaan yihiin. Baaritaanka madax-bannaan ee sahayda biyaha Bronkhorstspruit ayaa weli socda. Dadka deggan waxay biyaha tuubada u isticmaali karaan oo keliya daadinta musqulaha ilaa mas’uuliyiintu xaqiijiyaan inay ammaan yihiin.