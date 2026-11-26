Dab ka kacay gaari shidaal qaada oo marayay waddo weyn oo mashquul badan oo ku taalla Qaahira ayaa dilay ugu yaraan 31 qof, halka 21 kalena ay ku dhaawacmeen; qaar badan oo ka mid ah dadkaas ayaa gubtay ama qiiq neefsaday.
Gaariga shidaalka qaada oo ay maamuleysay shirkad qandaraasle gaar loo leeyahay ayaa rogmaday kaddib markii fiilo koronto oo danab sare leh ay jidka kaga soo dhacday, taas oo sababtay in darawalku xakameynta gaariga waayo. Mas’uuliyiinta ayaa baaraya dhacdada. Shaqaalaha gurmadka ayaa qaaday burburka, waxayna dib u fureen waddada weyn.