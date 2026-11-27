Masar iyo Suudaan ayaa dib-u-dhiska colaadda ka dib, xiriirka dhaqaale iyo amniga Badda Cas ka dhigay udub-dhexaadka iskaashi dib loo cusboonaysiiyay. Qaahira, Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo Ra’iisul Wasaaraha Suudaan Kamal Idris ayaa mar kale xaqiijiyay taageeradooda madaxbannaanida Suudaan, iyagoo ka soo horjeestay dadaallada lagu militaraynayo marin-biyoodka istiraatiijiga ah ee muhiimka ah.
Hoggaamiyayaashu waxay sheegeen in mas’uuliyadda maamulka Badda Cas ay saaran tahay dowladaha xeebaha leh. Waxay sidoo kale carrabka ku adkeeyeen baahida loo qabo ilaalinta xorriyadda maraakiibta, iyagoo diiday isku day kasta oo lagu “militaraynayo marin-biyoodka ama lagu qaadayo tallaabooyin hal dhinac ah oo xadgudub ku ah madaxbannaanida dowladaha xeebaha leh.”
Wadahadalladu waxay sidoo kale taabteen soo laabashada ikhtiyaariga ah ee muwaadiniinta Suudaan, dib-u-celinta maxaabiista iyo hindisayaal lagu soo celinayo ka-qaybgalka Suudaan ee hay’adaha Midowga Afrika. Idris ayaa ku baaqay wada-hadal gudaha Suudaan ah oo loo dhan yahay, kaas oo lagu dhisayo is-afgarad qaran, looga jawaabayo baahiyaha bani’aadantinimo, laguna abuurayo xaaladaha dib-u-heshiisiinta.