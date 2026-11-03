Maraykanka oo qorsheynaya in Koonfur Afrika iyo Rwanda laga saaro heshiiska ganacsi ee AGOA

Koonfur Afrika iyo Rwanda ayaa laga jari doonaa fursadda ay ku heli jireen Xeerka Kobaca iyo Fursadaha Afrika (AGOA) laga bilaabo 1-da Janaayo 2027, kaddib markii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu Kongareeska ku wargeliyay in labada dal aysan mar dambe buuxin shuruudaha u-qalmitaanka barnaamijka.
Washington waxay tilmaantay caqabado dhanka ganacsiga iyo maalgashiga ah, iyo sidoo kale walaacyo la xiriira amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Waxay sidoo kale sheegtay walaacyo ku saabsan musuqmaasuqa Koonfur Afrika iyo arrimo la xiriira xuquuqda aadanaha, siyaasadda xisbiyada badan iyo xuquuqda shaqaalaha ee Rwanda. Go’aankan ayaa yimid xilli xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo labada dowladood uu sii xumaanayay. Rwanda ayaa sidoo kale wajahaysa cunaqabateyn Maraykan ah oo la xiriirta eedeymo ah inay taageerto fallaagada M23 ee ka howlgasha bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo.
Wasiirka Ganacsiga Koonfur Afrika Parks Tau ayaa go’aanka ku tilmaamay mid nasiib-darro ah, isagoo sheegay in Maraykanku soo bandhigay walaacyo aan qayb ka ahayn wadaxaajoodyada ganacsi ee socda. Wuxuu sheegay in Pretoria ay sii wadi doonto ballaarinta suuqyada ay u dhoofiso badeecadaha si loo ilaaliyo shaqooyinka.