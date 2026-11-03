 Skip to content
Tuesday, November 3, 2026 22 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:43
Muqdisho 26°C
Breaking: Maraykanka oo qorsheynaya in Koonfur Afrika iyo Rwanda laga saaro heshiiska ganacsi ee AGOA
Breaking News
Maraykanka oo qorsheynaya in Koonfur Afrika iyo Rwanda laga saaro heshiiska ganacsi ee AGOABulgarian President Iotova Wins Runoff as Russia-Ukraine War Raises StakesSoomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan ImmigrantsIndian Airborne Commandos Recapture Ship Off SomaliaDoorka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida loo doortoMaraykanka oo qorsheynaya in Koonfur Afrika iyo Rwanda laga saaro heshiiska ganacsi ee AGOABulgarian President Iotova Wins Runoff as Russia-Ukraine War Raises StakesSoomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan ImmigrantsIndian Airborne Commandos Recapture Ship Off SomaliaDoorka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida loo doorto
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Maraykanka oo qorsheynaya in Koonfur Afrika iyo Rwanda laga saaro heshiiska ganacsi ee AGOA

Follow
By Newsroom November 3, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
U.S. to Cut South Africa, Rwanda from AGOA Trade Deal
U.S. Plans to Remove South Africa and Rwanda From AGOA Trade Deal

Koonfur Afrika iyo Rwanda ayaa laga jari doonaa fursadda ay ku heli jireen Xeerka Kobaca iyo Fursadaha Afrika (AGOA) laga bilaabo 1-da Janaayo 2027, kaddib markii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu Kongareeska ku wargeliyay in labada dal aysan mar dambe buuxin shuruudaha u-qalmitaanka barnaamijka.

Washington waxay tilmaantay caqabado dhanka ganacsiga iyo maalgashiga ah, iyo sidoo kale walaacyo la xiriira amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Waxay sidoo kale sheegtay walaacyo ku saabsan musuqmaasuqa Koonfur Afrika iyo arrimo la xiriira xuquuqda aadanaha, siyaasadda xisbiyada badan iyo xuquuqda shaqaalaha ee Rwanda. Go’aankan ayaa yimid xilli xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo labada dowladood uu sii xumaanayay. Rwanda ayaa sidoo kale wajahaysa cunaqabateyn Maraykan ah oo la xiriirta eedeymo ah inay taageerto fallaagada M23 ee ka howlgasha bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo.

- Advertisement -

Wasiirka Ganacsiga Koonfur Afrika Parks Tau ayaa go’aanka ku tilmaamay mid nasiib-darro ah, isagoo sheegay in Maraykanku soo bandhigay walaacyo aan qayb ka ahayn wadaxaajoodyada ganacsi ee socda. Wuxuu sheegay in Pretoria ay sii wadi doonto ballaarinta suuqyada ay u dhoofiso badeecadaha si loo ilaaliyo shaqooyinka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,197 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.