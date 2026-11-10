 Skip to content
Tuesday, November 10, 2026 29 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 30°C
Breaking: Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee Jowhar
Breaking News
Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye Extends Condolences to Egypt After Train AccidentMaraykanka oo Rwanda u masaafuriyay muwaadin Rwandaani ah oo lagu eedeeyay xasuuqii 1994South Africa Arrests Nine Zimbabweans Bound for Russia-Ukraine WarRussell Brand Jailed for 10 Years and Six Months in the UKTrump says he was “only kidding” about offering UFC boss Dana White press roleMadaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye Extends Condolences to Egypt After Train AccidentMaraykanka oo Rwanda u masaafuriyay muwaadin Rwandaani ah oo lagu eedeeyay xasuuqii 1994South Africa Arrests Nine Zimbabweans Bound for Russia-Ukraine WarRussell Brand Jailed for 10 Years and Six Months in the UKTrump says he was “only kidding” about offering UFC boss Dana White press role
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Maraykanka oo Rwanda u masaafuriyay muwaadin Rwandaani ah oo lagu eedeeyay xasuuqii 1994

Follow
By Newsroom November 10, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
U.S. Deports Rwandan National Over 1994 Genocide Allegations
U.S. Deports Rwandan National Over 1994 Genocide Allegations

Ku dhowaad saddex iyo toban sano kaddib xasuuqii 1994 ee ka dhanka ahaa Tutsiga, Maraykanka ayaa Rwanda u masaafuriyay Jean Léonard Teganya, oo lagu eedeeyay inuu ka qayb qaatay xasuuqa, halkaas oo mas’uuliyiinta Kigali ay ku xireen. Ninkan oo 55 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilal ka dhacay isbitaal iyo hoy ardayeed oo ku yaalla Butare.

Teganya waxaa Maraykanka lagu xukumay sannadkii 2019 dambiyo la xiriira khiyaano socdaal iyo dhaar-been, kaddib markii lagu eedeeyay inuu qariyay doorkiisa looga shakisan yahay ee xasuuqa. Hay’adda Qaranka Rwanda u qaabilsan Dacwad-oogista Dadweynaha ayaa sheegtay inuu yahay qofkii siddeedaad ee xasuuqa ka baxsaday ee Maraykanku Rwanda ku soo celiyo tan iyo sannadkii 2007.

In kasta oo kiiska Maraykanku ku saabsanaa dambiyo la xiriira socdaalka, dacwad-oogayaashu waxay soo bandhigeen caddeymo Teganya ku xiraya maleeshiyada Interahamwe iyo dilal la sheegay inay dhaceen. Mas’uuliyiinta Rwanda ayaa sheegay in masaafurintiisu ay muujinayso dadaallada caalamiga ah ee weli socda ee lagula xisaabtamayo dambiyadii la galay xilligii xasuuqa.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,208 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.