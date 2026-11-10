Maraykanka oo Rwanda u masaafuriyay muwaadin Rwandaani ah oo lagu eedeeyay xasuuqii 1994

Ku dhowaad saddex iyo toban sano kaddib xasuuqii 1994 ee ka dhanka ahaa Tutsiga, Maraykanka ayaa Rwanda u masaafuriyay Jean Léonard Teganya, oo lagu eedeeyay inuu ka qayb qaatay xasuuqa, halkaas oo mas’uuliyiinta Kigali ay ku xireen. Ninkan oo 55 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilal ka dhacay isbitaal iyo hoy ardayeed oo ku yaalla Butare.
Teganya waxaa Maraykanka lagu xukumay sannadkii 2019 dambiyo la xiriira khiyaano socdaal iyo dhaar-been, kaddib markii lagu eedeeyay inuu qariyay doorkiisa looga shakisan yahay ee xasuuqa. Hay’adda Qaranka Rwanda u qaabilsan Dacwad-oogista Dadweynaha ayaa sheegtay inuu yahay qofkii siddeedaad ee xasuuqa ka baxsaday ee Maraykanku Rwanda ku soo celiyo tan iyo sannadkii 2007.
In kasta oo kiiska Maraykanku ku saabsanaa dambiyo la xiriira socdaalka, dacwad-oogayaashu waxay soo bandhigeen caddeymo Teganya ku xiraya maleeshiyada Interahamwe iyo dilal la sheegay inay dhaceen. Mas’uuliyiinta Rwanda ayaa sheegay in masaafurintiisu ay muujinayso dadaallada caalamiga ah ee weli socda ee lagula xisaabtamayo dambiyadii la galay xilligii xasuuqa.