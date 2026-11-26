MOGADISHU, Soomaaliya — Turkiga ayaa lagu wadaa inuu ka caawiyo Soomaaliya ballaarinta awoodda ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha, iyo horumarinta amniga badda, iyadoo la raacayo heshiis iskaashi oo dhinaca difaaca ah, ayuu Khamiistii sheegay Afhayeenka Wasaaradda Difaaca Turkiga, Admiral Sare Zeki Aktürk.
Aktürk oo ka hadlayay shirkiisa toddobaadlaha ah ee warbaahinta, ayaa sheegay in Ankara ay Soomaaliya ka caawin doonto ilaalinta xeebaha, biyaha gudaha iyo aagagga badeed ee dalka. Taageerada ayaa waxaa ka mid noqon doona tababar iyo dhisidda awoodda shaqaalaha ka tirsan Ciidanka Badda Soomaaliya iyo ilaalada xeebaha.
Heshiiska ayaa sidoo kale ka hadlayaa dhismaha iyo horumarinta xarumaha ciidanka badda ee Soomaaliya, kuwaas oo loogu talagalay xoojinta amniga badda iyo adkaynta kaabayaasha milatari ee dalka.
Mas’uuliyiinta Turkiga iyo Soomaaliya ayaa weli wada hadallo ku saabsan baaxadda xarumaha, jadwalka dhismaha iyo mas’uuliyadaha gaarka ah ee Turkigu qaadan doono, ayuu Aktürk sheegay.
Ku dhawaaqistan ayaa timid kaddib xaflad dhagax-dhig ah oo 21-kii Nofeembar lagu qabtay Muqdisho, taas oo loogu talagalay saddex mashruuc oo lagu xoojinayo Ciidanka Badda Soomaaliya: xarun guud, xarun isku-duwidda hawlgallada badda iyo xarumo lagu raro lagana dejiyo maraakiibta ciidanka badda.
Hindisayaashan waxay hoos imanayaan heshiis 10 sano ah oo iskaashi dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha ah, kaas oo Soomaaliya iyo Turkigu kala saxiixdeen Febraayo 2024. Sida uu dhigayo heshiiska, Ankara ayaa ka caawin doonta Soomaaliya dhismaha, tababarka iyo qalabaynta Ciidanka Badda, iyadoo sidoo kale taageeraysa hawlgallada ka dhanka ah burcad-badeedda, kalluumaysiga sharci-darrada ah iyo khataraha kale ee badda.
Aktürk ayaa sheegay in Turkigu uu sii wadi doono taageerada uu siinayo dadaallada Soomaaliya ee lagu dhisayo awoodda lagama maarmaanka u ah inay isdifaacdo, iyadoo sidoo kale gacan ka geysanaysa xasilloonida iyo horumarka dhaqaale ee dalka.
Turkiga ayaa noqday mid ka mid ah saaxiibbada amni ee ugu muhiimsan Soomaaliya, isagoo bixiya tababar iyo kaalmo milatari xilli Muqdisho ay ka shaqaynayso dib-u-dhiska ciidamadeeda qalabka sida iyo xoojinta gacan-ku-haynta dhul-badeedkeeda.
AXADLETM