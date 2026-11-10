Booliisku waxay sheegeen in siddeed qof lagu dilay weerar gaadmo ah oo looga shakisan yahay in al-Shabaab ay ka fulisay waqooyi-bari Kenya
NAIROBI — Siddeed qof ayaa dhintay Talaadadii kadib markii maleeshiyaad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen gaari siday shaqaale dhisme iyo saraakiil booliis ah, meel u dhow xudduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen.
Dadka dhintay ayaa lagu kala sheegay shan shaqaale dhisme, laba askari oo kayd ah iyo darawalkii gaariga, sida ay sheegeen booliis iyo mas’uul sare oo ka tirsan maamulka gobolka.
“Kooxdu waxay u socotay goob mashruuc markii ay weerar gaadmo ah ku qaadeen dagaalyahanno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-Shabaab,” ayuu yiri sarkaal sare oo booliis ah oo codsaday inaan magaciisa la shaacin. “Siddeed qof ayaa ku dhintay weerarka.”
Weerarku wuxuu ka dhacay Gobolka Mandheera, oo ku yaalla xudduudda Soomaaliya ee aan si adag loo ilaalin, waana deegaan ay marar badan weerarro ka fuliyeen ururka xagjirka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
Al-Shabaab ayaa in ka badan 15 sano dagaal hubaysan kula jirtay dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo marar badan weerarro ka gudub xudduudda ka fulisay Kenya.
Kooxdu waxay bartilmaameedsatay ciidamada ammaanka Kenya, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dadka rayidka ah, iyadoo dalbanaysa in ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan, kana tirsan ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika, laga saaro dalka.
Ciidamada ammaanka ayaa bilaabay baaritaanno ay ku raadinayaan dadkii ka dambeeyay weerarka.