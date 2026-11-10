 Skip to content
Tuesday, November 10, 2026 29 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:54
Muqdisho 27°C
Breaking: Booliisku waxay sheegeen in siddeed qof lagu dilay weerar gaadmo ah oo looga shakisan yahay in al-Shabaab ay ka fulisay waqooyi-bari Kenya
Breaking News
Booliisku waxay sheegeen in siddeed qof lagu dilay weerar gaadmo ah oo looga shakisan yahay in al-Shabaab ay ka fulisay waqooyi-bari KenyaKa faa’iidaysiga fursadaha maalgashi ee Soomaaliya: Dhaqaalaha buluugga ah, kalluumeysiga, tamarta iyo beerahaPoland Opens Terrorism Investigation After Mass Shooting in KrakowRa’iisul Wasaarihii hore oo dowladda ku eedeeyay in ay jartay lacagihii 10,000 oo askarta iyo qoysaskoodaMadaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye Extends Condolences to Egypt After Train AccidentBooliisku waxay sheegeen in siddeed qof lagu dilay weerar gaadmo ah oo looga shakisan yahay in al-Shabaab ay ka fulisay waqooyi-bari KenyaKa faa’iidaysiga fursadaha maalgashi ee Soomaaliya: Dhaqaalaha buluugga ah, kalluumeysiga, tamarta iyo beerahaPoland Opens Terrorism Investigation After Mass Shooting in KrakowRa’iisul Wasaarihii hore oo dowladda ku eedeeyay in ay jartay lacagihii 10,000 oo askarta iyo qoysaskoodaMadaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye Extends Condolences to Egypt After Train Accident
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Booliisku waxay sheegeen in siddeed qof lagu dilay weerar gaadmo ah oo looga shakisan yahay in al-Shabaab ay ka fulisay waqooyi-bari Kenya

Follow
By Axadle Editorial Desk November 10, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Eight killed in suspected al-Shabaab ambush in northeastern Kenya, police say
Eight killed in suspected al-Shabaab ambush in northeastern Kenya, police say

Booliisku waxay sheegeen in siddeed qof lagu dilay weerar gaadmo ah oo looga shakisan yahay in al-Shabaab ay ka fulisay waqooyi-bari Kenya

NAIROBI — Siddeed qof ayaa dhintay Talaadadii kadib markii maleeshiyaad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen gaari siday shaqaale dhisme iyo saraakiil booliis ah, meel u dhow xudduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen.

Dadka dhintay ayaa lagu kala sheegay shan shaqaale dhisme, laba askari oo kayd ah iyo darawalkii gaariga, sida ay sheegeen booliis iyo mas’uul sare oo ka tirsan maamulka gobolka.

“Kooxdu waxay u socotay goob mashruuc markii ay weerar gaadmo ah ku qaadeen dagaalyahanno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-Shabaab,” ayuu yiri sarkaal sare oo booliis ah oo codsaday inaan magaciisa la shaacin. “Siddeed qof ayaa ku dhintay weerarka.”

Weerarku wuxuu ka dhacay Gobolka Mandheera, oo ku yaalla xudduudda Soomaaliya ee aan si adag loo ilaalin, waana deegaan ay marar badan weerarro ka fuliyeen ururka xagjirka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida.

Al-Shabaab ayaa in ka badan 15 sano dagaal hubaysan kula jirtay dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo marar badan weerarro ka gudub xudduudda ka fulisay Kenya.

Kooxdu waxay bartilmaameedsatay ciidamada ammaanka Kenya, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dadka rayidka ah, iyadoo dalbanaysa in ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan, kana tirsan ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika, laga saaro dalka.

Ciidamada ammaanka ayaa bilaabay baaritaanno ay ku raadinayaan dadkii ka dambeeyay weerarka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,033 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.